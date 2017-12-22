外媒认为苹果公司应免费为旧设备换电池 你怎么看？

经过一系列跑分实验和各种数据报告之后，苹果公司终于承认为了避免iPhone意外关机，在iOS新版系统中加入了一项平滑过渡iPhone的即时极高性能需求的功能。简单来讲，就是为了电池稳定性，苹果公司限制了旧iPhone的性能。

限制旧设备性能是为了防止自动关机

不少用户就这个问题展开了讨论，有人认为电池老化是很自然的现象，不是苹果的锅；有人则认为苹果应该为旧设备用户免费更换电池，而不是限制设备的性能；甚至有人推测，苹果公司故意限制旧设备性能，好让更多用户升级新设备。

不管怎么说，旧iPhone电池老化是事实，苹果在系统中加入了限制旧设备性能的“功能”也是事实。问题是，用户怎么看？

苹果公司说，这么做是为了避免自动关机

苹果公司在此前的声明中表示，这个“功能”最早是从去年开始实现的，第一批搭载该功能的设备是iPhone 6，iPhone 6s和iPhone SE。而在最新的iOS 11.2系统中，苹果公司将这个“功能”带到了iPhone 7系列中。并且，苹果公司坦诚未来这个“功能”还会用到其它手机产品中。

iPhone 6s等旧设备性能受到限制

正常情况下，随着时间的推移，手机的电池都会老化，这是无法改变的事实。而随着电池的老化，iPhone无法获得极高的性能，还会导致手机自动关机。这件事其实不难理解，CPU运算量瞬时加大，老化电池瞬间供电不足导致关机。就像年纪大了的人突然剧烈运动，身体肯定吃不消，也很有可能休克。

为了避免这种手机自动关机的情况，苹果公司可以说是“出此下策”，在系统中加入了这个平滑过度即时极高新能需求的“功能”。当处理器需要极高性能时，这种请求会被平滑过渡，拆分成多次较低性能请求，防止由于电池老化导致的自动关机问题。

换句话说，现在的系统会自动检查电池老化的情况，然后根据这个情况限制处理器性能。这也是一些用户发现更换电池后，感觉手机速度变快的原因。

一些外媒认为，苹果应该免费更换电池

旧iPhone跑分降低事件持续发酵，起初不少用户认为苹果公司故意限制旧设备的性能，以此让用户升级设备。然而，苹果公司的回应让这种说法不攻自破，因为苹果有足够的理由限制旧设备的性能。不过，外媒似乎并不买账。

外媒表示，遇到电池老化的问题，苹果公司应该为用户更换电池，而不是降低设备性能。苹果公司官网确实提供了更换电池的服务，不过，需要608元人民币服务费。

给旧iPhone换电池仍需要一笔费用

外媒CNBC的编辑认为，如果由于电池寿命不佳而导致智能手机性能下降，苹果公司应该免费为iPhone用户更换电池，以确保产品在用户使用期内达到相应的性能。

“如果苹果由于电池寿命的问题而放弃智能手机的性能，则应该免费为用户更换iPhone电池。对于苹果来说，这件事确实会付出昂贵的代价，但是用户在产品整个生命周期中应该享有一定程度的设备性能，直至苹果停止对该设备的软件更新”。

如果iPhone变慢了，可以尝试换块电池

不管怎么说，iPhone变慢的根本原因是电池老化，而不是苹果公司故意为之。如果没有这个限制性能的机制，老化电池会导致iPhone自动关机。换句话说，在自动关机和还能继续使用之间，苹果选择了后者。

尝试给旧iPhone换个电池

所以说，如果你发现自己的iPhone变慢了，不妨先检查一下iPhone的电池是否还OK。在App Store中有不少类似检测电池的软件，我自己下载的是Battery Life，测试了一下使用了一年的iPhone 7，电池损耗为8%，感觉还能再撑一年的样子。

Battery Life测试电池损耗程度

至于更换电池，我们建议到Apple Store交给苹果官方来处理，当然了，你需要为此付出608元的服务费。除此以外，符合条件的iPhone 6s手机（2015年9月到10月期间生产的iPhone 6s）可以到Apple Store免费换电池。

当然，也有第二种选择，就是避开苹果官方，自己动手DIY。这样做的好处是除了一块电池钱，不需要额外的费用。而坏处自然就是没人能保证在自己动手的时候不会发生一些意外。同时，如果自己动手的话，iPhone也将失去保修资格，不过一般电池老化的设备都应该不在保修期内了吧。（苏航）