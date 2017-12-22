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外媒认为苹果公司应免费为旧设备换电池 你怎么看？

2017年12月22日08:03  新浪手机   收藏本文     

　　经过一系列跑分实验和各种数据报告之后，苹果公司终于承认为了避免iPhone意外关机，在iOS新版系统中加入了一项平滑过渡iPhone的即时极高性能需求的功能。简单来讲，就是为了电池稳定性，苹果公司限制了旧iPhone的性能。

限制旧设备性能是为了防止自动关机限制旧设备性能是为了防止自动关机

　　不少用户就这个问题展开了讨论，有人认为电池老化是很自然的现象，不是苹果的锅；有人则认为苹果应该为旧设备用户免费更换电池，而不是限制设备的性能；甚至有人推测，苹果公司故意限制旧设备性能，好让更多用户升级新设备。

　　不管怎么说，旧iPhone电池老化是事实，苹果在系统中加入了限制旧设备性能的“功能”也是事实。问题是，用户怎么看？

　　苹果公司说，这么做是为了避免自动关机

　　苹果公司在此前的声明中表示，这个“功能”最早是从去年开始实现的，第一批搭载该功能的设备是iPhone 6，iPhone 6s和iPhone SE。而在最新的iOS 11.2系统中，苹果公司将这个“功能”带到了iPhone 7系列中。并且，苹果公司坦诚未来这个“功能”还会用到其它手机产品中。

iPhone 6s等旧设备性能受到限制iPhone 6s等旧设备性能受到限制

　　正常情况下，随着时间的推移，手机的电池都会老化，这是无法改变的事实。而随着电池的老化，iPhone无法获得极高的性能，还会导致手机自动关机。这件事其实不难理解，CPU运算量瞬时加大，老化电池瞬间供电不足导致关机。就像年纪大了的人突然剧烈运动，身体肯定吃不消，也很有可能休克。

　　为了避免这种手机自动关机的情况，苹果公司可以说是“出此下策”，在系统中加入了这个平滑过度即时极高新能需求的“功能”。当处理器需要极高性能时，这种请求会被平滑过渡，拆分成多次较低性能请求，防止由于电池老化导致的自动关机问题。

　　换句话说，现在的系统会自动检查电池老化的情况，然后根据这个情况限制处理器性能。这也是一些用户发现更换电池后，感觉手机速度变快的原因。

　　一些外媒认为，苹果应该免费更换电池

　　旧iPhone跑分降低事件持续发酵，起初不少用户认为苹果公司故意限制旧设备的性能，以此让用户升级设备。然而，苹果公司的回应让这种说法不攻自破，因为苹果有足够的理由限制旧设备的性能。不过，外媒似乎并不买账。

　　外媒表示，遇到电池老化的问题，苹果公司应该为用户更换电池，而不是降低设备性能。苹果公司官网确实提供了更换电池的服务，不过，需要608元人民币服务费。

给旧iPhone换电池仍需要一笔费用给旧iPhone换电池仍需要一笔费用

　　外媒CNBC的编辑认为，如果由于电池寿命不佳而导致智能手机性能下降，苹果公司应该免费为iPhone用户更换电池，以确保产品在用户使用期内达到相应的性能。

　　“如果苹果由于电池寿命的问题而放弃智能手机的性能，则应该免费为用户更换iPhone电池。对于苹果来说，这件事确实会付出昂贵的代价，但是用户在产品整个生命周期中应该享有一定程度的设备性能，直至苹果停止对该设备的软件更新”。

　　如果iPhone变慢了，可以尝试换块电池

　　不管怎么说，iPhone变慢的根本原因是电池老化，而不是苹果公司故意为之。如果没有这个限制性能的机制，老化电池会导致iPhone自动关机。换句话说，在自动关机和还能继续使用之间，苹果选择了后者。

尝试给旧iPhone换个电池尝试给旧iPhone换个电池

　　所以说，如果你发现自己的iPhone变慢了，不妨先检查一下iPhone的电池是否还OK。在App Store中有不少类似检测电池的软件，我自己下载的是Battery Life，测试了一下使用了一年的iPhone 7，电池损耗为8%，感觉还能再撑一年的样子。

Battery Life测试电池损耗程度Battery Life测试电池损耗程度

　　至于更换电池，我们建议到Apple Store交给苹果官方来处理，当然了，你需要为此付出608元的服务费。除此以外，符合条件的iPhone 6s手机（2015年9月到10月期间生产的iPhone 6s）可以到Apple Store免费换电池。

　　当然，也有第二种选择，就是避开苹果官方，自己动手DIY。这样做的好处是除了一块电池钱，不需要额外的费用。而坏处自然就是没人能保证在自己动手的时候不会发生一些意外。同时，如果自己动手的话，iPhone也将失去保修资格，不过一般电池老化的设备都应该不在保修期内了吧。（苏航）

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文章关键词： 苹果公司旧iPhone性能

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