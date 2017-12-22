中译语通“NexMagic再•奇迹”年度峰会在京举行

新浪手机讯 12月22日上午消息，中译语通科技股份有限公司于12月20日召开“NexMagic再?奇迹”年度峰会，CEO于洋发布了三款科技成果。人民大学新闻学院执行院长胡百精及中国科学院声学专家颜永红发表了演讲。

中译语通CEO于洋

中译语通董事长黄松在致辞中称随着社会与科技的发展，应该多创造奇迹。大数据应作为一种新型生产资料，这样才能够在行业分析和国际合作中发挥价值。CEO于洋在演讲中首先是回顾了五年来的应用及产品并且展示了中译语通机器翻译的成果。接下来发布了NexMagic搜索引擎、DataMap4.0数据可视化分析引擎和Data Galaxy知识图谱三款新品，将收集的数据分析并展示。

中国人民大学新闻学院执行院长 国家传播战略研究中心联席主任胡百精演讲

胡百精发表了题为《大数据、社会情绪于公共责任》的演讲，他指出在互联网时代，人类的传播境况发生了根本性的变化，传播手段的发达并没有带来沟通的质量和品质的提升，而基于大数据描述的事实或许能够解决这个问题。

中国科学院声学研究所语言声学 与内容理解重点实验室主任颜永红演讲

颜永红在题为《智能时代的珠穆朗玛》的演讲中称多语言语音是智能化的标志，但当前跨语言处理仍然面临很多挑战，比如多语言数据获取困难、语言差异导致各语言处理方法不同等，声学所将与中译语通在该领域合作。

活动之后又围绕“助力数字发展战略的共享与共赢”、“新闻大数据引领媒体‘智’时代”、“人工智能的关键技术与价值挖掘” 、“金融大数据的跨界融合与创新发展”为主题举办了观点论坛，各位嘉宾针对当下的发展情况发表了自己的看法并提出了建议。