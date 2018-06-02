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最低4000mAh起 各价位大容量电池手机推荐

最低4000mAh起 各价位大容量电池手机推荐
2018年06月02日 08:32 新浪手机
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　　相对于之前的手机，如今的手机在大多数方面都有质的提升，如屏幕、处理器等等，而在一些方面依旧没有提升，甚至还不如以前的功能手机，比如说续航。目前的智能手机基本上是一天一充，有的机型使用几个小时需要充电。为了让手机的续航有所提升，现在的手机厂商开始把电池容量做大，并通过软硬结合的办法，实现更长的续航能力。今天新浪手机为大家介绍几款大容量电池手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

　　坚果3参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：1299元

　　4月9日，锤子发布了备受期待的新机——坚果3。该机采用Almost三面无边框设计，7.16毫米超薄机身，内置4000mAh大电池，后置1300万双摄，搭载骁龙625处理器，售价为1299元起。

　　点击图片查看坚果3详细资料

　　坚果3采用双面玻璃设计，5.99英寸三面无边框的（almost）全面屏，分辨率为2160x1080级别，高通骁龙625八核处理器，配备4GB+32GB存储组合，运行Smartisan OS 4.x系统，4000mAh大容量电池、QC3.0 18W快充，正面指纹识别home键+人脸解锁，最高支持128GB存储，还支持存储拓展。另外，有酒红色、浅金色、碳黑色等多款配色可选。

　　点击图片查看坚果3详细资料

　　坚果3采用1300万像素黑白+彩色后置双摄，支持PDAF对焦与TDK专业电子防抖，能够进行ArcSoft专业背景虚化，此外还能拍摄4K分辨率视频。其前置相机则为800万像素，需要“倒转自拍”，支持ArcSoft专业美颜算法与人像背景虚化。

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