一年以后不过时 2000元内新上市手机推荐

如今的手机在各方面相对之前都有很大的提升，尤其是在硬件配置方面，不管是定位于旗舰级的产品，还是千元级的产品，都能够满足用户平时的使用需求。除了在各方面有所提升外，现在手机的更新迭代速度也越来越快，之前手机厂商基本上每年只有1-2两款主打机型，而现在每年都有多款主打产品，这么多产品让消费者在购机时也很难做出选择。近段时间有很多之前发布的手机上市，这些手机中的大部分型号都拥有主流的硬件配置，在一年之后应该不会落伍。今天新浪手机就向大家介绍几款新上市的产品，价格都在2000元以内，近期有购机打算的朋友不妨关注下。

OPPO A3 （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：1999元

OPPO于此前早些时候推出的新旗舰R15系列，凭借惊艳的超视野全面屏和独特的渐变机身设计而成为深受年轻用户喜爱的又一款潮品。近日，OPPO趁热打铁，又推出了一款更加时尚的中端新机——OPPO A3，我们一起来了解一下吧！

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OPPO A3采用了19：9 FHD+ Super-V Display超视野全面屏，屏幕尺寸为6.2英寸，屏占比为88%。搭载了联发科Helio P60处理器，这颗芯片基于12nm工艺制程打造，配备4GB内存+128GB存储，电池容量为3400mAh。

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OPPO A3后置1600万像素单摄像头，光圈为F/1.8，智能识别16种场景并匹配最佳拍照模式，确保最好的成像输出。前置摄像头为800万像素，支持AI美颜，官方表示它能从性别、年龄、肤质、肤色等多个维度，运用296个特征点区分五官的不同特性，从800万种美颜方案中挑选最适合你的。