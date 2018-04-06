女生买什么手机好 最受女生欢迎的手机推荐

春天到了天气温暖，又是一年小清新的时刻，你是否喜欢清新的风格和时尚的路线？美女们，是时候选一款最爱的手机晒一晒午后的阳光了；帅哥们，也该为自己的女神挑选一款出游踏青让女神倾心的手机了，准备了好了吗？今天新浪手机就为大家介绍几款最受女生欢迎的手机，近期有购机打算的朋友不妨关注下。

苹果iPhone X （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：8388元

不差钱的话，iPhone X必然还是女性朋友的首选，除了高颜值的全面屏设计外，硬件性能以及人性化的系统也是智能手机行业的标杆，可以说，选iPhone X绝对不会错，不过产品虽好，但是价格着实太高，普通人购买还是有很大的经济压力。

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iPhone X配备5.8英寸2K分辨率超清全面屏，搭载苹果最新A11六核处理器，3GB运存内存和64GB/256GB UFS2.1存储空间，提供前置700万和后置1200万+1200万像素双摄像头，支持快充与无线充电，运行最新的iOS 11系统。

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作为苹果今年推出的重磅机型，iPhone X无论是外观设计还是硬件配置相比iPhone 7可谓有了颠覆性改变提升，该机主打异性全面屏、人脸识别，此外还有优秀的双摄拍照，目前全球手机跑分性能最强的性能等等。