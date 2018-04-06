新浪手机> 选购指南 > 正文

女生买什么手机好 最受女生欢迎的手机推荐

女生买什么手机好 最受女生欢迎的手机推荐
2018年04月06日 08:35 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　春天到了天气温暖，又是一年小清新的时刻，你是否喜欢清新的风格和时尚的路线？美女们，是时候选一款最爱的手机晒一晒午后的阳光了；帅哥们，也该为自己的女神挑选一款出游踏青让女神倾心的手机了，准备了好了吗？今天新浪手机就为大家介绍几款最受女生欢迎的手机，近期有购机打算的朋友不妨关注下。

　　苹果iPhone X参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：8388元

　　不差钱的话，iPhone X必然还是女性朋友的首选，除了高颜值的全面屏设计外，硬件性能以及人性化的系统也是智能手机行业的标杆，可以说，选iPhone X绝对不会错，不过产品虽好，但是价格着实太高，普通人购买还是有很大的经济压力。

　　点击图片查看苹果iPhone X详细资料

　　iPhone X配备5.8英寸2K分辨率超清全面屏，搭载苹果最新A11六核处理器，3GB运存内存和64GB/256GB UFS2.1存储空间，提供前置700万和后置1200万+1200万像素双摄像头，支持快充与无线充电，运行最新的iOS 11系统。

　　点击图片查看苹果iPhone X详细资料

　　作为苹果今年推出的重磅机型，iPhone X无论是外观设计还是硬件配置相比iPhone 7可谓有了颠覆性改变提升，该机主打异性全面屏、人脸识别，此外还有优秀的双摄拍照，目前全球手机跑分性能最强的性能等等。

1 2 3 4 下一页
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有