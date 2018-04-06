热血玩家必备 最适合玩游戏的热门手机推荐

手机发展到今天，功能越来越强大，不仅仅是一个通讯工具，有时候也能替代相机、游戏机、平板等等。玩手机游戏也越来越成为人们消遣的主要方式，如今手机上的游戏已经不只是单纯的贪吃蛇了，各种题材各种类型的游戏非常丰富，上下班的地铁上也经常能看到人们玩荒野行动或者王者荣耀这种游戏。当然手机游戏质量也分优良好劣，画面比较绚丽的游戏很依赖GPU性能，这对手机的配置要求就比较高，相反卡牌类消消乐这种画面效果相对平淡的游戏对手机配置要求就比较低了。总而言之，根据自己对游戏的需求选购一款合适的手机才是王道，不然游戏玩的不尽兴，手机用着也不会有好心情。接下来新浪手机就给大家推荐几款最适合玩游戏的热门手机，感兴趣的消费者可考虑入手。

OPPO R15 （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：2999元

OPPO R15是现在市面上为数不多的采用6GB+128GB大内存组合的全面屏手机。6GB大运存流畅运行各类主流游戏，大型游戏团战轻松驾驭。128GB大内存轻松装下主流游戏，告别内存不足的尴尬。有了充足的空间，怎么用都有底气，不管是王者荣耀，还是荒野行动、DNF，只要是你喜欢的游戏，统统能装下，而且玩起来还超流畅，再也不用因为内存和配置问题被骂坑队友了。平时喜欢拍照听歌的朋友也不用担心拍了那么多好看的照片，下载那么多好听的歌曲没有内存放了，OPPO这么大的内存，绝对妥妥的！

点击图片查看OPPO R15详细资料

OPPO R15采用了双面玻璃设计，正面采用比例为19：9的6.28英寸屏幕，屏占比达到了90%，边框只有1.78mm，搭载联发科Helio P60处理器，配备6GB内存+128GB存储，电池容量为3450mAh，支持VOOC闪充，搭载了全新版本的ColorOS 5.0，经过重新设计的Color OS专门对刘海屏进行了适配，大部分应用都无需担心适配问题造成的状态栏遮挡问题，提供雪盈白、热力红、星空紫和梦镜红四个版本。

点击图片查看OPPO R15详细资料

OPPO R15后置1600万像素+500万像素双摄像头，主摄像头采用了索尼的IMX519传感器，这也是全球首款采用IMX519传感器的机型，单位像素面积为1.22微米，光圈为F1.7。前置方面，OPPO R15配备2000万像素摄像头，支持AI美颜，可精确采集296个人脸特征点，其搭载的3-HDR硬件实时分级曝光技术能大幅提升逆光环境下的自拍效果。