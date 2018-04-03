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清明出游带上它 2018最佳音乐手机推荐

清明出游带上它 2018最佳音乐手机推荐
2018年04月03日 08:00 新浪手机
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　　再过几天，清明小长假就要到了，大家都想好了去哪里出游了么？出游也好，在家也罢，既然是假期就要有美妙的音乐相伴才能放松心情。记得曾经很长一段时间音乐元素作为手机主要卖点，把音乐与手机紧密连接在了一起。近些年来，仿佛各大厂商转战手机拍照战场，把音乐这么重要的元素给淡忘了，这叫热爱音乐的朋友情何以堪？ 不过您也不用过于担心，音乐元素虽然没有了当年的威风，但也不至于消失殆尽，一些有远见的厂商是不会把这么重要的模块遗忘的，毕竟生命中少不了美妙动听的音乐。下面新浪手机就为大家介绍几款音乐手机，追求音乐体验的朋友买它一定没错的。

　　vivo X21屏幕指纹版

　　参考价格：3598元

　　作为手机HiFi概念的领导者，这么多年来，vivo对于手机音质的追求从未止步过。X21作为目前vivo旗下的当家旗舰机型，在Hi-Fi音质中，再加入崭新的vivo品牌自主音效--Deep Field，为你献上一场听觉盛宴。具备全景环绕、超重低音、高频更高远动人，人声更身临其境，满足你对音乐的美好追求。

　　点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21屏幕指纹版采用“刘海”设计，搭载了6.28英寸19：9比例的异形全面屏，屏占比高达90.3%，手机背部采用3D曲面玻璃设计，搭载了高通骁龙660 AIE处理器，配备6GB RAM+128GB ROM大运存组合，电池容量为3200mAh，运行基于安卓8.1深度开发的Funtouch OS 4.0系统，支持全网通。vivo X21屏幕指纹版最明显的变化是取消了背面指纹设计，改用屏幕指纹识别技术，机身更加一体化。

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　　vivo X21屏幕指纹版采用超窄U型槽设计部分，加入支持Face Wake人脸识别解锁，带有3D景深信息，可以自动检测1024个人脸面部特征维度并智能匹配，还有红外补光灯，夜间也能使用人脸解锁。除此以外，还支持5种AI自拍光效以及AR萌拍！vivo X21屏幕指纹版采用了AK4376AHIFI芯片，首次打造自主品牌音效，Deep Field深空音效，支持三大特色音效和六种环境音效。

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　　vivo X21屏幕指纹版搭载2×1200万像素摄像头，副摄像头为500万像素，官方表示其采用了单反相机的双核对焦技术，并增加了P3色域相机，让照片更加鲜艳、生动。前置方面，vivo X21屏幕指纹版同样配备2×1200万像素摄像头，支持AI美颜，能根据性别、肤色智能匹配美颜效果，逆光自拍也清晰。

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