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与众不同才够精彩 最佳技术旗舰手机推荐

与众不同才够精彩 最佳技术旗舰手机推荐
2018年03月22日 08:02 新浪手机
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　　俗话说：“技术是第一生产力”，智能手机今天的繁荣离不开技术上的不断创新，而在旗舰机型中必定会融入了该品牌当今最顶尖的技术与配置，这些也正是最受人们关注的机型。几年前，大家在选购智能手机的时候，最看重的都是处理器、内存大小、摄像头参数等等硬件指标，甚至一度出现了“唯以跑分论英雄”的局面。不过最近几年，这种情况似乎有所改变，厂商们开始研发一些创新的技术，比如屏幕指纹、折叠双屏等等。而这些创新才是能够为整个智能手机行业带来新契机和动力。下面新浪手机就为大家介绍几款最佳技术旗舰手机，体验手机的前沿科技，才能发现真正的手机之美。

　　vivo X21屏幕指纹版

　　卖点：屏幕指纹技术

　　参考价格：3598元

　　2018年3月19日，vivo智能手机举办“触幕·倾心”新品发布会，发布了vivo X21屏幕指纹手机和vivo X21两款产品。凭借领先的屏幕指纹、出色的全面屏设计和优异的拍照体验，特别是全新加入的Jovi AI助理和众多人工智能应用，使vivo X21系列有望成为新一代爆款明星产品。

　　点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21屏幕指纹版采用“刘海”设计，搭载了6.28英寸19：9比例的异形全面屏，屏占比高达90.3%，手机背部采用3D曲面玻璃设计，搭载了高通骁龙660 AIE处理器，配备6GB RAM+128GB ROM大运存组合，电池容量为3200mAh，运行基于安卓8.1深度开发的Funtouch OS 4.0系统，支持全网通。vivo X21屏幕指纹版最明显的变化是取消了背面指纹设计，改用屏幕指纹识别技术，机身更加一体化。

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　　vivo X21屏幕指纹版采用超窄U型槽设计部分，加入支持Face Wake人脸识别解锁，带有3D景深信息，可以自动检测1024个人脸面部特征维度并智能匹配，还有红外补光灯，夜间也能使用人脸解锁。除此以外，还支持5种AI自拍光效以及AR萌拍！vivo X21屏幕指纹版采用了AK4376AHIFI芯片，首次打造自主品牌音效，Deep Field深空音效，支持三大特色音效和六种环境音效。

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　　vivo X21屏幕指纹版搭载2×1200万像素摄像头，副摄像头为500万像素，官方表示其采用了单反相机的双核对焦技术，并增加了P3色域相机，让照片更加鲜艳、生动。前置方面，vivo X21屏幕指纹版同样配备2×1200万像素摄像头，支持AI美颜，能根据性别、肤色智能匹配美颜效果，逆光自拍也清晰。

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