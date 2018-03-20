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自拍爱好者必看 踏青最佳自拍手机推荐

自拍爱好者必看 踏青最佳自拍手机推荐
2018年03月20日 08:03 新浪手机
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　　一年之计在于春，经过了三个月的数九寒天，终于迎来了新年的第一个季节——春天。笔者喜欢春天，不但气温回升，花草逐渐生长，伴随着丝丝的微风天空也蓝了许多。人们脱去了笨重的外套，每个周末便约上三五个好友一同去游玩，呼吸新年的新鲜空气。外出游玩必不可少的一个环节就是拍照，这是一个颜值的时代，没有一个好的自拍手机怎么能在朋友圈展现自己的容颜呢，而现在的手机自拍也已经摆脱了自拍后需要靠软件修图的时代，轻轻松松拍出完美的自拍照。接下来，新浪手机就给大家介绍几款适合踏青出游的自拍手机，感兴趣的朋友可以尽情挑选。

　　vivo X20

　　参考价格：2798元

　　vivo的品牌调性是紧随年轻时尚潮流，因此对于年轻人喜欢的自拍一直是其主打功能之一，去年推出的全面屏旗舰产品vivo X20前后均采用了相同的双摄镜头，在前置2x1200万像素（2400万感光单元）摄像头的硬件支撑下，每两个感光单元组成一个像素，每个像素的感光面积高达1.28μm，配合独家研发的vivo图像魔方技术，使手机前置摄像头在逆光、弱光等环境下拍出的照片依然非常清晰，拍出极具艺术感的逆光人像。

　　点击图片查看vivo X20详细资料

　　vivo X20配备6.01英寸18：9的全面屏设计方案，分辨率2160×1080像素，屏占比达到85.3%，搭载高通骁龙660处理器，配备4GB RAM+64GB ROM的内存组合，还支持Face Wake面部识别，亮屏瞬间能捕捉用户面部特征，采用后置指纹，运行基于Android 7.1.1的Funtouch OS 3.2操作系统，并支持4G全网通、HiFi技术。vivo X20采用全弧面轻薄金属机身的同时还塞进了3245mAh的电池，配合vivo的18W闪充，能够获得轻薄与长续航兼备的使用体验。

　　点击图片查看vivo X20详细资料

　　vivo X20前后都拥有2400万感光单元，两两组成一个双核像素，即2x1200万像素。两个感光单元组成一个像素，增大了每个像素的感光面积（高达1.28μm），让所得的照片更清晰，尤其是逆光、夜景等环境下表现突出。同时X20后置摄像头全部像素均参与“全像素双核对焦”，能够实现最快0.03s极速对焦。另外后置还有一颗500万像素的镜头用于双摄拍照。vivo X20还支持“2400万”输出模式，在这个模式下，手机可以输出2400万像素照片，使得画质更加细腻。

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