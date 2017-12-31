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岁末年终 最值得购买的昔日机皇盘点

岁末年终 最值得购买的昔日机皇盘点
2017年12月31日 00:00 新浪手机
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　　如今智能手机更新换代的频率加快，2017年的手机圈更是热闹非凡，有些性能出色的手机很快被更新迭代的产品所埋没，产品过多让消费者在选择上也增加了难度，往往被新机吸引，忽略了以往的“明星款”。趁着年末的到来，就来和大家聊一聊都有哪些以往的机皇值得我们关注，这些“昔日”机皇是带有引号的，毕竟更新换代的速度太快，有些年初新发布的手机年末就已经停产，因此今天盘点的这几款都是性能足够用，又有比较优惠价格的“昔日”机皇。

　　华为Mate 9参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：2899元

　　前段时间华为推出了Mate系列的新旗舰Mate 10，该机在各方面相对于Mate 9都有一定升级，价格有一定提升。在Mate 10上市后，Mate 9的价格已降到3000元以内，性价比有一定提升，相对来说还是很值得购买的。

点击图片查看华为Mate 9详细资料点击图片查看华为Mate 9详细资料

　　华为Mate 9采用一体化金属机身，配备5.9寸超大1080P屏幕，辅以2.5D弧度玻璃。搭载了基于Android 7.0定制的EMUI 5.0和最新麒麟960芯片，拥有4GB的RAM和32GB的ROM，指纹识别仍然采用后置式，内置4000mAh电池，续航2.4天，支持5V/5A超大电流的SuperCharge快充技术，官方称充电10分钟可以看两部电影，充电20分钟能用一整天。

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　　华为Mate 9后置第二代与徕卡联合设计的双摄像头，1200万像素彩色加2000万像素黑白，F2.2光圈，内置于SoC处理器的深度ISP（性能提升125%），支持OIS光学防抖、激光/相位/深度/对比度四合一混合对焦（提速30%）、双倍光学变焦、4K超高清录像、H.265编码。华为Mate 9拥有摩卡金、香槟金、陶瓷白、曜石黑、苍穹灰、月光银六种配色。

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