备受追捧 2017年不可错过精品手机盘点

用不了多久，2017年就要过去了。回顾这一年，手机圈出现了很多手机。有的深受用户追捧，成为市场宠儿，有的则无人问津，最后消失不见。今天，新浪手机就来盘点一下今年不容错过的精品手机。下面，我们就来看看都有哪些产品吧。

苹果iPhone X（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：8388元

iPhone X是9月13日苹果公司发布的一款重磅旗舰手机，作为十周年纪念版，带来了颠覆性改变。外观方面，iPhone X采用双面玻璃机身设计，提供灰色和银色2种配色，正面配备5.8英寸OLED全面屏，顶部采用“刘海”式的异型全面屏设计，后壳则为简约的2.5玻璃，并加入竖型后置双摄像头，颜值很高。

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iPhone X配备5.8英寸2K分辨率超清全面屏，搭载苹果最新A11六核处理器，3GB运存内存和64GB/256GB UFS2.1存储空间，提供前置700万和后置1200万+1200万像素双摄像头，支持快充与无线充电，运行最新的iOS 11系统。

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作为苹果今年推出的重磅机型，iPhone X无论是外观设计还是硬件配置相比iPhone 7可谓有了颠覆性改变提升，该机主打异性全面屏、人脸识别，此外还有优秀的双摄拍照，目前全球手机跑分性能最强的性能等等。