成功人士必备 2017年商务旗舰手机盘点

随着手机功能的不断强大，手机在我们的工作中承当的角色也变得越来越重，所以商务机型的概念也随之出现。而一部好的商务手机，应该帮助用户既能实现快速而顺畅的沟通，又能高效地完成商务活动。今天新浪手机就在此为大家介绍几款商务机型，看看谁才是的办公小能手。

三星GALAXY Note 8(参数 报价 论坛 软件)

参考价格：6988元

三星Note系列一向被誉为商务人士的办公神器， 离不开其最大亮点之一的S Pen。8月23日，三星在美国正式发布了新一代Note8商务旗舰手机，而在9月13日正式在北京发布了国行版。外观方面，三星Note8与S8一样采用双面玻璃机身设计，提供黑、蓝、灰、金四种配色可选，正面为惊艳的曲面全面屏设计，背面则为3D曲面玻璃，后置双摄像头与指纹传感器，一款高颜值全面屏双摄旗舰手机。

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三星Galaxy Note8采用6.3英寸全面屏设计，分辨率为1440x2960，搭载高通骁龙835八核处理器，RAM为6GB，而ROM有64GB、128GB、256GB可供选择。电池方面，Galaxy Note8此次采用的是3300mAh容量的电池。三星Note8可以看作是S8的升级版，主要是加入了双摄像头与S Pen触控笔，体验上更为出色。该机亮点颇多，包括支持虹膜识别，Bixbay语音助手，S Pen，全面屏，双摄像头，无线充电，IP68防水，NFC，Samsung Pay等等。

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三星Galaxy Note8采用了前置800万像素的摄像头，光圈高达F1.7，支持智能对焦功能，可以实时追踪面部自动对焦。后置1200万(F1.7、广角)+1200万(F2.4、长焦)的双摄像头组合，实现2倍光学变焦功能，并且全球首创长焦+广角均支持防抖。其中广角摄像头还拥有1.4μm的大像素传感器，支持全像素双核对焦。