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元旦购机攻略 最适合入手的手机推荐

元旦购机攻略 最适合入手的手机推荐
2017年12月30日 00:00 新浪手机
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　　圣诞节过去就是元旦，在辞旧迎新的日子里我们都能感到身边呈现一片“新”的景象。不过对于那些单身并且工作非常忙碌的职场人士来说，元旦难免要遇到加班的情况。当他们走在回家的路上，看着路边热闹的人群心里难免会掀起阵阵涟漪。其实一个人的时候更要好好爱自己，来一个帅气的自拍又或者拿手机看一场精彩的电影，都能让你感到开心。不过这个时候，如果手机像素不好或者电池没电等情况出现，相信也会让心情变得很糟糕。所以，不妨趁这个时候为自己购置一款手机，作为辛苦一年的奖赏。下面我们就来看看，最适合入手的机型都有哪些。

　　荣耀V10

　　参考价格：2699元

　　荣耀V系列一直有着出色的销量，同时在消费者中口碑也非常不错，在全面屏大潮下，荣耀V10毫无疑问也加入其中。作为荣耀年度旗舰收官之作，荣耀V10在各方面都表现出了很强的实力。在6.97mm的机身中塞进了3750mAh电池，AI加持的EMUI8.0和拍照以及麒麟970处理器，荣耀V10甚至很难让人找到短板。

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　　荣耀V10机身使用金属材质，采用了5.99英寸的1080P的圆角全面屏设计，屏幕比例为18：9，搭载麒麟970处理器，存储组合为6GB RAM+64GB ROM，支持扩容。在续航上，这款手机的电池容量为3750毫安时，支持快充，仅充电半小时就可至50%，使用一天基本没有压力；同时，荣耀V10还使用了基于Android 8.0系统打造的EMUI8.0，算是给了国内用户一点惊喜。值得一提的是，荣耀V10保留的前置指纹识别，改变了背部指纹的固定模式。同时，3.5毫米的耳机接口得到了保留。

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　　荣耀V10配有1600万像素彩色镜头+2000万黑白镜头的非对称组合，虚化效果更好，抓拍、夜景拍照等提升明显。因配备AI芯片，荣耀V10支持智能识别美食、绿植、猫、花朵和蓝天等共13种场景，让用户“随手拍出好照片”。荣耀V10前置1300万像素摄像头，支持人像模式、背景替换等用功能。

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