新浪手机> 选购指南 > 正文

双旦购物狂欢 大电池长续航手机选购指南

双旦购物狂欢 大电池长续航手机选购指南
2017年12月23日 00:01 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　随着双旦的临近，大家的购物欲望都被点燃了。另一方面，随着人们对手机依赖程度的加重，人们对于长续航智能机越来越青睐。因此，过节期间购买一部长续航手机则显得非常的明智。今天，新浪手机就为大家介绍几款大电池长续航智能机，下面我们就一起来看看吧。

　　金立M7

　　参考价格：2799元

　　全新的金立M7延续前辈机型优势，在原有的数据安全加密芯片基础上，增加了支付安全加密芯片。此外，金立M7紧跟时代的潮流，加入全面屏的设计，屏幕采用鲜艳亮丽的AMOLED材质，同时4000mAh的大容量电池结合软件优化，让手机拥有超强的续航能力。

　　点击图片查看金立M7详细资料

　　金立M7采用18：9的6.01英寸全面屏设计，分辨率高达2160x1080，屏幕占比为85%。配置方面，金立M7采用HelioP30八核处理器，辅以6GB RAM+64GB ROM，并配备4000mAh容量电池。拍照方面，金立M7采用1600万像素+800万像素后置双摄，前置为800万像素。颜色方面，提供炫影黑、枫叶红、宝石蓝、星耀蓝、香槟金五种配色。

　　点击图片查看金立M7详细资料

　　金立M7不仅仅只是全面屏，还具备安全、拍照以及配置等多重亮点。作为金立手机的老本行，安全对于现在的智能手机可谓是越来越重要，金立M7在通信安全、数据安全以及支付安全的三大安全领域都有所建树。金立M7内置两颗完全独立的安全芯片，包含数据安全加密芯片和支付安全加密芯片。对于目前的智能手机发展来说，手机越来越多的替代钱包成为很多人的主流交易工具，金立M7实现对支付进行硬件加密保护，辅以指纹加密2.0，对用户的财产安全增添保障。此外，金立M7支持人脸识别功能，可用于手机和应用程序的解锁。不仅如此，金立M7还支持刷公交卡功能。

1 2 3 4 下一页
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有