双旦购物狂欢 大电池长续航手机选购指南

随着双旦的临近，大家的购物欲望都被点燃了。另一方面，随着人们对手机依赖程度的加重，人们对于长续航智能机越来越青睐。因此，过节期间购买一部长续航手机则显得非常的明智。今天，新浪手机就为大家介绍几款大电池长续航智能机，下面我们就一起来看看吧。

金立M7

参考价格：2799元

全新的金立M7延续前辈机型优势，在原有的数据安全加密芯片基础上，增加了支付安全加密芯片。此外，金立M7紧跟时代的潮流，加入全面屏的设计，屏幕采用鲜艳亮丽的AMOLED材质，同时4000mAh的大容量电池结合软件优化，让手机拥有超强的续航能力。

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金立M7采用18：9的6.01英寸全面屏设计，分辨率高达2160x1080，屏幕占比为85%。配置方面，金立M7采用HelioP30八核处理器，辅以6GB RAM+64GB ROM，并配备4000mAh容量电池。拍照方面，金立M7采用1600万像素+800万像素后置双摄，前置为800万像素。颜色方面，提供炫影黑、枫叶红、宝石蓝、星耀蓝、香槟金五种配色。

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金立M7不仅仅只是全面屏，还具备安全、拍照以及配置等多重亮点。作为金立手机的老本行，安全对于现在的智能手机可谓是越来越重要，金立M7在通信安全、数据安全以及支付安全的三大安全领域都有所建树。金立M7内置两颗完全独立的安全芯片，包含数据安全加密芯片和支付安全加密芯片。对于目前的智能手机发展来说，手机越来越多的替代钱包成为很多人的主流交易工具，金立M7实现对支付进行硬件加密保护，辅以指纹加密2.0，对用户的财产安全增添保障。此外，金立M7支持人脸识别功能，可用于手机和应用程序的解锁。不仅如此，金立M7还支持刷公交卡功能。