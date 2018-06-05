iOS 12测试版上手：完成度非常高的Beta1测试版
昨天凌晨，苹果召开2018年全球开发者大会，本次大会被网友戏称“史上最软”——全程更新四大系统，无一款硬件发布。
在会后，苹果已经放出本次发布会主角周一的iOS 12第一个开发者测试版。新浪数码已经刷机完毕，并进行了简单上手体验，现在通过问答形式将结果汇报给大家，供还没刷机的朋友参考。
1）流畅度如何？
虽然才是第一个测试版，但它完成度很高，第一次见到beta 1测试版卡顿少到几乎没有的情况。
发布会上说iOS 12比11启动速度快了40%，键盘（打字）速度快了50%；实测中，iOS 12 Beta 1比正式版的11.4几乎相同，包括相机和微信App启动，后续或许还有提升空间。
2）测试版稳定性如何？
答：仅仅针对beta 1使用的这一个多小时来说，大部分软件都能秒开，App闪退情况还没遇到，输入法切换也很流畅。但偶尔有菊花旋转重启的情况，不过跟历史同期的iOS 11或10之类的第一版比起来，可以说稳定太多了。
3）发热耗电情况如何？
比iOS 11.4耗电量大，但不像之前的iOS 9初版那么夸张的哗哗掉电，可以接受的范围之内。发热量比正式版大，日常用不打游戏状态，可以感受到背后有一点温热，温枪测试最高40度左右，也是能接受的范围。
4）传说中的开放NFC呢？
并没看到，发布会都没提这事，可能我们都想多了……
5）有家外媒说能Face ID能录入两张脸了？
FaceID确实多了个录入选项，但这是让同一个人录入不同状态，以便识别更快（比如说卸妆前和卸妆后都录上）， 不是指的录入两个人的面孔。
6）发布会说的自带“尺子”是怎么回事？
iOS 12利用AR技术制作的实用工具，其实之前也有这类第三方App，苹果这次直接给内置到系统里；体验比第三方的好得多，比如在选起点时候，碰到明显的色差部分，iPhone会识别出来让手机轻轻震一下。
7）还有什么其他趣的细节？
后台手动关闭App终于改变了，现在向上拖动卡片，一扫就关闭，不用再按一下出红色Θ。
另外，有介绍说新系统能识别短信验证码并自动弹出，但我们没试出来（中国移动和支付宝App），可能还需要第三方App对接。
通知折叠很有意思，一个App来了N条通知就都放在一起了，包括微信。
8）“防沉迷”怎么用？
系统会自带一个App叫“屏幕时间”，它计算你在什么类或具体哪个App耗费时间最多，之后可以做使用时间限制，或是设置白名单允许某个App（电话功能永远允许的），以达到防沉迷的目的。这功能也可以给家长用。
9）发布会上说的ShortCuts是什么？
恰好我们上周评测米8，它跟小爱同学的训练功能类似，就是语音变为模拟点击，教一遍用语音是做复杂重复的任务。
10）目前有什么已知bug吗？
仅仅说我们发现的。淘宝系软件（淘宝 天猫 咸鱼）图片都出不来；App Store进入慢；充电充60%后就一直停在85%左右不动了，有线无线充都这样。
写在最后：
本次体验的只是iOS 12的开发者测试版，而且还是只第一版，测试机为iPhone X。既然是测试版，就说明它不是给一般用户使用的，我们建议一般用户先别急，等公测版上市之后再刷不迟。（晓光）
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