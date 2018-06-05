iOS 12测试版上手：完成度非常高的Beta1测试版

盘点苹果WWDC18开发者大会：四大系统更新无硬件发布

昨天凌晨，苹果召开2018年全球开发者大会，本次大会被网友戏称“史上最软”——全程更新四大系统，无一款硬件发布。

在会后，苹果已经放出本次发布会主角周一的iOS 12第一个开发者测试版。新浪数码已经刷机完毕，并进行了简单上手体验，现在通过问答形式将结果汇报给大家，供还没刷机的朋友参考。

1）流畅度如何？

虽然才是第一个测试版，但它完成度很高，第一次见到beta 1测试版卡顿少到几乎没有的情况。

发布会上说iOS 12比11启动速度快了40%，键盘（打字）速度快了50%；实测中，iOS 12 Beta 1比正式版的11.4几乎相同，包括相机和微信App启动，后续或许还有提升空间。

2）测试版稳定性如何？

答：仅仅针对beta 1使用的这一个多小时来说，大部分软件都能秒开，App闪退情况还没遇到，输入法切换也很流畅。但偶尔有菊花旋转重启的情况，不过跟历史同期的iOS 11或10之类的第一版比起来，可以说稳定太多了。

3）发热耗电情况如何？

比iOS 11.4耗电量大，但不像之前的iOS 9初版那么夸张的哗哗掉电，可以接受的范围之内。发热量比正式版大，日常用不打游戏状态，可以感受到背后有一点温热，温枪测试最高40度左右，也是能接受的范围。

4）传说中的开放NFC呢？

并没看到，发布会都没提这事，可能我们都想多了……

5）有家外媒说能Face ID能录入两张脸了？

FaceID确实多了个录入选项，但这是让同一个人录入不同状态，以便识别更快（比如说卸妆前和卸妆后都录上）， 不是指的录入两个人的面孔。

多了个“外貌”

6）发布会说的自带“尺子”是怎么回事？

iOS 12利用AR技术制作的实用工具，其实之前也有这类第三方App，苹果这次直接给内置到系统里；体验比第三方的好得多，比如在选起点时候，碰到明显的色差部分，iPhone会识别出来让手机轻轻震一下。

系统自带的“尺子”

7）还有什么其他趣的细节？

后台手动关闭App终于改变了，现在向上拖动卡片，一扫就关闭，不用再按一下出红色Θ。

关闭任务任终于顺畅了

另外，有介绍说新系统能识别短信验证码并自动弹出，但我们没试出来（中国移动和支付宝App），可能还需要第三方App对接。

通知折叠很有意思，一个App来了N条通知就都放在一起了，包括微信。

通知“折叠”了，3DToch重按还有更多操作

8）“防沉迷”怎么用？

系统会自带一个App叫“屏幕时间”，它计算你在什么类或具体哪个App耗费时间最多，之后可以做使用时间限制，或是设置白名单允许某个App（电话功能永远允许的），以达到防沉迷的目的。这功能也可以给家长用。

iOS自带“防沉迷”系统

9）发布会上说的ShortCuts是什么？

恰好我们上周评测米8，它跟小爱同学的训练功能类似，就是语音变为模拟点击，教一遍用语音是做复杂重复的任务。

10）目前有什么已知bug吗？

仅仅说我们发现的。淘宝系软件（淘宝 天猫 咸鱼）图片都出不来；App Store进入慢；充电充60%后就一直停在85%左右不动了，有线无线充都这样。

写在最后：

本次体验的只是iOS 12的开发者测试版，而且还是只第一版，测试机为iPhone X。既然是测试版，就说明它不是给一般用户使用的，我们建议一般用户先别急，等公测版上市之后再刷不迟。（晓光）