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vivo X21屏幕指纹版拆机解密！内部惊艳

vivo X21屏幕指纹版拆机解密！内部惊艳
2018年06月05日 09:13 手机中国
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　　“逆光更清晰”是vivo X21系列手机的宣传口号，这款手机不仅在外观上拥有优雅精致的设计，还拥有抬手即拍等优秀拍照实力。此外，vivo X21搭载了屏幕指纹技术，在不破坏机身美感的同时，还能进行安全方便的指纹识别加密。

　　外观方面，vivo X21采用了一块6.28英寸19：9比例的FHD+高清异形全面屏，屏占比高达90.3%，玻璃背壳温润如玉，手感极佳。其色彩通过玻璃底部镀膜的方式展现，采用了镀膜+丝印的色彩处理工艺，带来了独特的玻璃光泽效果。机身恰好的弧度十分贴合手掌，为你带来舒适的握感。

　　此外该机还加入了人工智能Jovi AI，能够根据用户使用及操作习惯，智能预测和识别不同的使用场景，实现智能调取，后台顺畅切换，让手机越用越流畅！这款拥有超强拍照实力的黑科技手机，内部构造是否也同样良心呢？就让今天的拆机为你揭晓。

　　vivo X21采用的是全金属机身设计，SIM卡卡槽位于机身下方。我们首先移除卡槽，然后用螺丝刀取下机身下方的两颗螺丝。

　　接下来，用热风枪均匀的加热屏幕四周，然后用翘片轻轻地插入屏幕和机身的缝隙中，小心的撬动屏幕一周，然后从右侧将屏幕盖板与机身分离。因为并没有指纹识别等元件，所以后壳可以直接分离。

　　金属背板的四角采用了加厚设计，背部黑色区域为大面积石墨散热贴。此外泡棉框架确保电池不直接与背壳接触，保证了电池的安全。

　　接下来，我们断电分离主板排线，将屏蔽罩上的石墨散热贴掀开，散热贴下面还有散热铜片设计，双重散热的设计看来vivo对于温度控制方面十分用心。接下来我们依次断开屏幕显示排线、底部PCB排线，vivo X21此次在所有的排线连接口都采用了泡棉密封设计，防水性进一步加强。

　　把所有的螺丝和排线全部卸下，主板就可以从机身完美的分离了。我们可以看到vivo X21无论是机身结构还是排线排布都是十分讲究的。

　　我们给主板一个特写，左侧的缺口是后置双摄的区域。vivo X21搭载的是搭载骁龙660 AIE处理器，从实际跑分来看，骁龙660接近上代800旗舰系列的骁龙820的性能，并且在多核心方面有更加优秀的表现，无论是日常使用还是大型游戏都不在话下。

　　在打开了主板保护盖板后，所有的原件就完整的呈现在了我们面前。这款X21 UD拥有6GB运存、128GB存储空间，旁边是通讯功放和射频收发器。

　　接下来我们再来看看X21的后置双摄模组。拍照方面，vivo X21UD采用2x1200万像素的传感器，支持全像素双核极速对焦，拥有2400万个感光单元。即使遇到逆光场景也能拍出清晰明亮的画面。独有的“逆光HDR”功能，能够让你不惧复杂光线场景，轻松拍出惊艳大片！

　　前置摄像头方面，vivo X21配备了一颗2×1200万像素摄像头，支持AI美颜，能根据性别、肤色智能匹配美颜效果。此外像是AR萌拍等有趣的小功能，还能让你在朋友圈中大放异彩。

　　接下来让我们继续拆解电池等部分，vivo X21采用的是锂离子聚合物电池，典型容量3200mAh，11.85Wh，平台电压3.85V、充电限制电压4.4V。vivo X21快充，搭配原装充电器，可实现18W 9V2A的快充。

　　接下来我们拆下机身底部模块，拆下螺丝即可将扬声器部分卸下。扬声器来自苹果御用ACC，蓝色的部位是为了让声音听起来更清澈的专利设计。下方的白色块是听筒，看起来十分小巧。

　　振动马达方面，vivo X21采用的是传统的转子振动马达，应该是为了节省空间的考虑，所以震动感肯定比不上苹果的Tapic Engine。

　　到这里拆机大致就告一段落了，从整体的设计和做工来看，vivo X21在设计方面还是很用心的。无论是优美的内部走线、还是扎实的做工，以及各处的防水设计，处处都体现着vivo的用心。

　　作为一款性能优异、拍照实力不俗的手机，vivo X21可以说满足了大部分人的使用需求。再加上黑科技屏下指纹技术，相信你已经动心了吧！一年一度的京东618全球年中购物节期间，正是入手的好时候。今年京东手机618有福利，更狂欢。关注店铺赢好礼、输入口令赢取红包、参加秒杀日、品牌日或者粉丝日活动等等，今年的618活动还是很有看头，想入手的朋友不容错过了！

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