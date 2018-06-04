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魅蓝6T拆解实测 百元基本款做工够出彩

魅蓝6T拆解实测 百元基本款做工够出彩
2018年06月04日 07:50 手机中国
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　　凭借着高颜值的设计和实惠的价格，魅蓝手机一直深受年轻人欢迎。5月29日，魅蓝在北京发布了旗下第三款全面屏手机魅蓝6T，这部手机在外观设计方面依旧是我们熟悉的魅蓝风格，再配上同价位并不多见的双摄，足以看出魅蓝的诚意。

　　出于成本上的考虑，魅蓝6T依旧采用聚碳酸酯的机身材质。不过因其机身表面还涂有一层特殊的PPG大师漆，单手握持的手感非常不错，可以看到魅蓝在这台“基本款”手机上依然下了很大的功夫。

　　除了高颜值的外表，相信很多人对这部手机的内部也很感兴趣。毕竟这部手机的售价不足千元，那么这一次魅蓝是不是将重点全部放在了外部呢？让我们一起通过今天的拆机寻找答案吧。

　　外壳拆解

　　魅蓝6T采用了聚碳酸酯的后壳，所以拆解起来还是很轻松的。我们将手机关机后，首先取出位于机身侧面的SIM卡卡槽，然后将底部的两颗螺丝拧下来，就可以进行拆后壳的工作。

拔下SIM卡拔下SIM卡
后壳拆解后壳拆解
后壳拆解后壳拆解

　　魅蓝6T的后壳采用了卡扣式设计，这在百元机中十分常见。我们只需要在机身底部打开一条缝隙，即可将手机后壳开启。在这一步中，我们使用撬片会容易一些，不过在滑动撬片的时候，尽量不要太深入手机，避免造成内部排线损坏。

后壳完全拆解后壳完全拆解

　　将后壳拆解后我们可以发现，魅蓝6T背部的指纹识别模块并没有采用常见的排线连接，而是通过对应的触点与主板相连，这样做的好处是降低维修难度，而且在拆机的时候也避免了不小心将排线弄断的情况出现。

魅蓝6T拆解魅蓝6T拆解

　　将后壳拆开后，我们可以看到魅蓝6T的内部结构。魅蓝6T采用了成熟度很高的三段式设计，主板在上方，副板在下方，中间是电池。这样的结构已经非常经典，我们不再赘述。

　　拆解主板与副板

　　可以看出，魅蓝6T的主板位置覆盖了一层塑料保护罩，保护罩通过螺丝固定，结构上更加稳定。将保护罩上的螺丝拧下后，我们即可将保护罩拆除。

拆解主板保护罩螺丝拆解主板保护罩螺丝
拆解主板保护罩拆解主板保护罩
魅蓝6T的主板呈现在我们面前魅蓝6T的主板呈现在我们面前

　　拆除保护罩后，魅蓝6T的主板终于展现在我们面前。依次挑开主板上的排线，即可将整块主板拆解下来。简单来看，魅蓝6T的主板做工还是不错的，所有重要元器件均覆盖有屏蔽罩和石墨贴纸。

拆解魅蓝6T主板拆解魅蓝6T主板

　　将摄像头模组的屏蔽贴纸撕下后，我们就可以将魅蓝6T的摄像头取下。这一次魅蓝6T将后置双摄固定在了一起，其中主摄像头为索尼IMX278传感器，采用了RGBW的像素排列，与普通RGB排列摄像头相比增加了透明的W像素，能够获得更多的进光量。

魅蓝6T主板魅蓝6T主板
魅蓝6T后置双摄特写魅蓝6T后置双摄特写
魅蓝6T前置摄像头特写魅蓝6T前置摄像头特写

　　这一次魅蓝6T的3.5mm耳机接口位于机身上方，而从主板上我们也能看到3.5mm耳机接口的位置，这虽然占据了一部分主板空间，但是能有效缩减机身下方副板的面积，从而让魅蓝6T能够容纳更大容量的电池。

左下角处为魅蓝6T的3.5mm耳机接口左下角处为魅蓝6T的3.5mm耳机接口

　　接下来拆副板。副板与主板相同，同样拥有一块塑料保护罩，将螺丝拧下即可看见副板的真面目。

拆解副板拆解副板
魅蓝6T的副板尺寸很小魅蓝6T的副板尺寸很小

　　由于3.5mm耳机接口被挪动到机身上方，所以魅蓝6T的副板尺寸并不是很大。而且为了维修方便，底部的震动马达也采用了触点的连接方式，将副板掀起后，即可看到震动马达。

拆除副板后可见震动马达的触点拆除副板后可见震动马达的触点
魅蓝6T震动马达特写魅蓝6T震动马达特写

　　与主板不同的是，副板与中框之间采用了胶水粘合，取下的时候需要小心。

主、副板均被拆除主、副板均被拆除

　　魅蓝6T的中框骨架同样拥有标准的分区设计，主板副板的各个模块均能有序地排布在相应的分区内，让整机的坚固性更强。

　　电池部分参数

　　出于稳定性的考量，目前绝大多数安卓手机的电池胶都粘贴得很牢固，拆解起来还是有些复杂的。如果想要拆解下来，必须使用有机溶剂或者加热的方式，最后很容易导致手机电池出现一些不良的影响，所以我们暂且不将电池拆解下来。

魅蓝6T的电池魅蓝6T的电池

　　简单看一下电池参数，魅蓝6T的电池表面已经将这块电池的详细参数向我们阐述清楚，其额定容量3230mAh，典型容量3300mAh，这一电池容量完全可以满足魅蓝6T一整天的续航。

魅蓝6T电池详细参数魅蓝6T电池详细参数

　　魅蓝6T的电池供应商是来自珠海的嘉德电能科技，这家供应商此前曾为多个手机厂商提供电池，而且魅族也在多款产品中使用过该品牌的电池，所以在稳定性方面还是很有保障的。

　　总结

　　魅蓝6T的拆解工作到这里就算基本完成了。经过拆解，我们不难发现魅蓝的这台“基本款”手机的做工确实是很扎实的。一体化的背壳设计可以有效降低成本，同时又不失魅蓝一贯的简洁性。而且其机身内大量采用卡扣设计，也让这部“基本款”的手机在成本上降低不少。

魅蓝6T拆机全家福魅蓝6T拆机全家福

　　当然，现在市面上大部分手机在组装方案上基本没有什么太大的不同，拥有如此出色的做工，相信魅蓝6T足以满足你对质量的要求。

魅蓝拆机低价
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