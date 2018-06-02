苹果WWDC新品前瞻：果粉专属福利全家桶

iOS 12是否会有重大更新？

北京时间6月5日凌晨一点，苹果将在圣何塞的McEnery会议中心举行为其三天的WWDC 2018开发者大会。毫无疑问，这又是一年一度科技媒体关注的焦点。

近两年WWDC已经成了硬件+软件组合发布的大会，这也是其逐渐变得越来越受到关注的原因。按照惯例，每年WWDC大会都会提到的内容包括iOS、macOS、watchOS和tvOS等系统更新，但是这些还不够，苹果在硬件方面的升级，甚至新品的发布才是这届WWDC最吊人胃口的。

随着发布会的临近，关于本次WWDC的消息也是越来越清晰，一些新的软件和硬件的消息也开始揭开面纱。接下来我们就来整理一下本次WWDC大会的几大看点。

不出意外情况，iOS 12的更新将会是今年最值得关注的系统更新。在经历过iOS 11的一系列漏洞后，苹果应该会更加关注系统在稳定性方面的设计，因此iOS 12或许更加注重产品质量而非创新。

iOS 12将带来黑色主题（图片来自@新浪微博https：//weibo.com）

iOS 12将带来全新的设计主题，包括说了很多年的黑色主题、全新的通知及控制中心等。另外，还有学Android 阵营的Always-on 屏幕显示，就是当你关闭屏幕锁机后还可以看看时间以及其他通知等。

传苹果将在iOS 12的FaceTime中加Animoji（图片来自baidu）

在Face ID功能影响下，iOS 12很可能会带来更进一步的Animoji表情更新，同时，iOS 12也将会更进一步带来Siri语音助手和系统的深度融合。

iOS 12将加入全新的NFC功能（图片引自The Information）

此外，iOS 12或将支持全功能的NFC等，按照往年的习惯，新的系统一般会在6月开始测试，正式版本推送会在秋季，大概就是在今年新iPhone上市后。

watchOS会更新健康与健身功能（图片来自baidu）

此外，macOS、watchOS、tvOS等系统也会相继更新，但重点有所不同，macOS可能会更加侧重跨平台应用软件的支持，Siri也许在新的macOS上会有更好的使用体验；watchOS会更进一步围绕健康或健身相关的功能；至于tvOS，这次苹果可能会提供更优质的内容资源给用户，比如更好的声音和画面。

第2页：Macbook/iMac产品线是否会丰富？

在2017年WWDC上，苹果几乎将笔记本电脑和台式电脑整体更新了一遍，一年之后，伴随已经发布的最新的Intel第八代处理器，苹果势必会将Macbook和iMac这两条产品线硬件配置升级，它们的性能也将得到一定的提升。

蝴蝶键盘故障问题有望解决（图片来自baidu）

虽然市场上有包括第八代芯片的个人电脑，但苹果公司还没有推出新的MacBook Pro，它的性能和电池寿命比目前的竞争对手要好。苹果也可能会解决蝴蝶键盘开关设计问题 （用户报告称其故障率很高 ） 以及该公司是否计划对其进行改造以获得更好的用户体验。

新款MacBook Air或将在WWDC推出（图片来自https：//www.tuicool.com）

此外，早在今年年初的时候，分析师郭明錤就表示过，苹果计划推出一款新的入门款 MacBook ，搭载13英寸的视网膜屏幕，之前有消息说是新款 MacBook Air，也有人说可能是新的系列。

有消息称，LG Display 已经在今年4月份正式向苹果出货新款MacBook所采用的a-Si 显示屏，如果按照此时间推算的话，那么这款全新的MacBook将很有可能在6月的WWDC上亮相。

第3页：iPad Pro外形会有重大变化？

自从今年3月苹果在芝加哥举办的以教育为主的活动中，新款iPad Pro并没有被宣布，它很可能会在WWDC上亮相。而在本次大会，升级的iPad Pro也许会更进一步显示出苹果在iPad上的技术进步。

新款iPad Pro在外形上或有重大变化（图片来自VistaNews.ru）

有传闻说新款iPad Pro的设计从iPhone X获得了一些灵感：更小的边框和带有Face ID的解锁设备以确保安全，而不是带Touch ID的主屏幕按钮。新款iPad Pro将跟进iPhone X产品线，体现产品的一致性，以及进一步扩大屏占比，带来更好的显示效果。

新款iPad Pro配置将会提升（图片来自https：//www.idropnews.com/）

至于配置上，新的iPad Pro将搭载A11X处理器，内存4GB，续航上跟前作相比保持一致，不过售价相比前作要有所提升，将至少上涨50美元，即699美元起，约合人民币4500元左右。

第4页：iPhone SE2是否会如约而至？

除了iOS 12外，本次大会上最引人关注的无疑要属传了很久的iPhone SE2手机，虽然苹果官方对于iPhone SE2是否存在没有做出过任何回应，但是有心的网友却在不断的挖掘这款手机的信息。

iPhone SE2会在WWDC上亮相？（图片来自baidu）

按照苹果手机发布的节奏，苹果的旗舰手机都会放在每年9月份发布，所以在9月份将不会有iPhone SE2，这样一来这款手机更有可能会在本次大会上推出。

但考虑到iPhone SE2对利润和市占率的帮助有限，苹果似乎不太会将iPhone X的技术完全应用在iPhone SE2上。

iPhone SE2将采用刘海屏设计（图片来自@新浪微博https：//weibo.com）

从目前各大外媒的消息来看，即将发布的iPhone SE2将搭载与iPhone X相似的刘海屏设计，材质方面iPhone SE2依旧延续iPhone 8系列的玻璃后盖，并将支持无线充电功能。

疑似iPhone SE2渲染图曝光（图片来自@新浪微博https：//weibo.com）

至于规格方面，iPhone SE2将会搭载A10芯片，2GB内存以及32GB或128GB存储空间的选项。内置一枚1200万像素后置摄像头和一枚500万像素的前置摄像头。

如果苹果真的推出这款新品的话，相信会一定会引起小屏爱好者的反响，只是不知道现在还有多少用户坚持当年的小屏喜好呢？

第5页：可能还有被忽略的实力配件

在2017年9月份苹果秋季新品发布会上，苹果推出了官方无线充电板AirPower，这是继发布iPhoneX之后的又一吸睛之处，可以支持最多三个苹果设备（如iPhone X，Apple Watch和AirPods），不过官方当时表示要等到2018年上市，并没有给出更具体的时间。外界分析认为，苹果仍然希望将这一设备尽早问世，而WWDC无疑是一个不错的发布时机。

AirPower距离上市已经不远了（图片来自baidu）

与普通充电板只能够进行一对一的充电相比，AirPower最大的优势便是同时支持三款设备的充电。所以如果你拥有多个苹果产品，那么这将会变得非常方便。

目前这一功能仅仅对苹果设备开放，并不支持同时为多款其他品牌的设备进行充电。

至于这款设备的价格，目前没有确切的消息，考虑到AirPower 是一个三合一设备，且市面上没有竞争对手，因此AirPower 不会是一款便宜的产品，但也不会贵到哪去，毕竟AirPower 作为市面上选择性不多的三合一充电设备，能够提前入手也算是早买早享受了。

写在最后：

按照以往的惯例，苹果每年的WWDC的主角仍然是系统和软件，比如iOS 12这次一定会出现在本次大会上。与此同时，备受大家期待的iPhone SE 2、iPad Pro 2018等设备依然有可能会在本次大会上出现，不同产品的更新对普通消费者也有着十足的吸引力。还有三天苹果WWDC 2018就将举行，届时中关村在线将为大家带来全程的直播、报道，敬请期待。