科技以换壳为本？谈iPhone 8红色特别版

苹果正式在其官网开售iPhone 8和iPhone 8P红色特别版，目前苹果官网iPhone 8的64GB和256GB价格分别为5837元和7126元，iPhone 8P的64GB和256GB价格分别为6630元和7919元。

坦率地说，iPhone 8在发布之初就处于了一个相当尴尬的地位：外观较上一代机型没有辨识度、与iPhone X同期发售等等，现在iPhone 8推出红色版本显然是为了促进销量。那么，红色版究竟要不要入手？别急，我总结了几个红色版本的优缺点，看完或许你就懂了。

优点：

黑与红的搭配相得益彰

与iPhone 7红色版不同，此次iPhone 8红色版的前面板采用了黑色设计，不点亮时，正面的全屏黑色就能给你带来足够的沉浸感，而当你正在享受这种愉悦时，一抹跳脱的红色映入眼球。红配黑的色彩搭配并不显得突兀，反而让人感觉它们本就应该在一起互相衬托。相信我，这块前面板展示在你面前时一定会让你眼前一亮，因为它的红色并不是只在后壳呈现，它也会因为苹果优秀的封装工艺而晕染在前面板的边界，使其不再只是黑色。

黑色面板和红色边框相得益彰

可能是最不容易沾染指纹的版本

如今的手机背壳大家为了好看和NFC功能大都会选择玻璃面板，虽然玻璃面板因为其良好的反光特性而能做出非常好的视觉效果，但那也只是表面功夫，手稍微一碰就会原形毕露。而iPhone 8的红色版本得益于它天生的优势，即使手摸到背壳上，不注意看是不会看到指纹痕迹的，这一点和黑色的iPhone 8形成了鲜明的对比。这也就是说红色版可以完全脱离保护套“裸奔”，毕竟这个特别版最大的特点就是那抹浓重的红色了，如果还带上了保护套不是自欺欺人吗？

另外值得一提的是，此次的红色使用苹果更加大胆，比起上一代此次的红色更加深邃，拿在手里给人一种厚重的感觉，更加沉稳。

红色更加深邃

不仅仅为了换壳 红色还是“公益”的颜色

虽然此次苹果推出红色版的目的应该是给用户更多的选择来刺激销量，但其实还有更深的意义。这次的红色版本iPhone 8是因为苹果公司与慈善组织The Global Fund 基金合作。其目标是支持各个对抗 HIV 病毒/艾滋病的项目，包括提供辅导、测试及药物治疗，以防止受感染的母亲将 HIV 病毒传给未出生的婴孩。苹果还特意表明当买家购买红色系列的任何产品，也会捐助The Global Fund 基金，用于支持在加纳、莱索托、卢旺达、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、肯尼亚和赞比亚受到 HIV 病毒影响的人们。

而苹果的中国官网则没有显示这个特殊意义。我个人猜想可能是因为红色对于中国有着特殊的意义，它代表着喜庆。如果和疾病挂钩可能会对红色版本的销量有影响，所以苹果中国官网的红色版本iPhone 8并没有这份公益的含义。

缺点：

除了换颜色外毫无新意

如果你要问我此次的iPhone 8红色特别版到底有什么特别之处，那我要告诉你都在名字上了，就是因为红色，其它的就真没有了。我不奢望其能改变样式（毕竟开个新模是不可能的），但起码应该有能体现出自己特别之处的东西存在，仅仅为了壳和一张红色壁纸就让我为这份“特别”买单我是接受不能的。

价格暴跌 对早入手的人很不友好

虽然官网的价格没有太大的变化，但是从京东自营的情况来看，iPhone 8红色特别版64GB的售价目前为4999元，其他红色版本也均有不同程度的降价。要知道红色版才发布了两个月左右，这种“跳崖”式的降价也从侧面反映出了红色版并没有担负起其最初的使命：刺激iPhone 8的销量。而且这对最早入手红色版的消费者来说体验无疑是极差的。将近一千元的跌幅也足以证明此次iPhone 8红色版的失败，现在再也不是你换颜色我就买买买的时代了。

iPhone 8红色版渲染图

时间严重滞后 产品定位尴尬

iPhone 8红色特别版的发售时间是今年4月份，要知道在这个时间节点，各家的主流机型基本上都搭载了各种各样的“全面屏”，大屏占比的时代都已经不能说是到来而是来了一段时间了，而苹果在这个时候却发布了iPhone 8这种不是全面屏机型的红色版。朋友，都8102年了，苹果是有自己的全面屏手机iPhone X的，为什么不把iPhone X做个红色特别版呢？

虽然有着或这样或那样的缺点，但不得不说搭载A11芯片的iPhone 8红色特别版性能是现在最强劲的，如果你不喜欢iPhone X的刘海屏设计，仍然怀念指纹解锁的感觉，又想张扬一下个性，那么现阶段iPhone 8红色特别版仍然是你的不二选择。