同样是旗舰配置 为什么游戏手机玩游戏要流畅些

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RazerPhone、黑鲨游戏手机、红魔电竞手机…手机厂商在今年掀起了一波游戏手机的热潮。跑马灯、散热孔和超高刷新率屏幕这些极具电竞元素的配置出现在智能手机身上。

但加上跑马灯，手机就能运行流畅了吗？超高刷新率，是不是还要性能的支持？那么既然是买游戏性能强的的机子，为什么不选择一般的顶配旗舰机，而去选择游戏手机呢？

这期文章就来为你解答：为什么游戏手机比同配置的手机玩游戏更加流畅。

硬件：强大的基础

无论是什么手机都好，硬件参数都是决定游戏性能的首要基础。想要流畅运行游戏，除了有强大的CPU之外，GPU、内存、读写速度等都会影响到实际的游戏体验。如果使用骁龙821的手机和骁龙845的手机对比，那么不用说，当然是使用骁龙845的机型性能占优。

但如果光是硬件好就可以，那为什么要选择游戏手机，而不选择同样配置的旗舰机型呢，下面我们就来比一比。

小米旗舰MIX 2s、小米生态圈成员之一的黑鲨手机，两者都搭载高通骁龙845处理器，并搭载6GB运行内存，硬件规格十分相似，但从配置表来看，我们可以看到许多不同的地方。

配置对比：

黑鲨游戏手机、小米MIX 2s配置参数对比 机型 黑鲨游戏手机 小米MIX 2s CPU 高通骁龙845处理器 高通骁龙845处理器 RAM 6GB/8GB LPDDR 4X 6GB/8GB LPDDR 4X ROM 64GB/128GB UFS 2.1 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 屏幕 5.99英寸、FHD+、18：9 5.99英寸、FHD+、18：9 相机 前置：2000W；后置：1200W+2000W 前置：800W；后置：1200W+1200W 系统 Shark Space 1.0（Android 8.0） MIUI 9.5（Android 8.0） 电池 4000mAh、18W快充 3400mAh、18W快充、 无线充电 尺寸 161.6x75.4x9.25mm 190g 50.86x74.9x8.1mm 189g 散热 液冷热管散热 石墨贴片散热 DSP 处理器DSP+独立DSP 处理器DSP 扬声器 双立体声扬声器 双扬声器（听筒辅助发声） 特色 多级直触一体式液冷、独立图像处理芯片 X型智能天线、专用游戏手柄 NFC、无线充电、 光学防抖

小米旗舰MIX 2s，小米生态圈成员之一的黑鲨手机，两者都搭载高通骁龙845处理器，并搭载6GB运行内存，硬件规格十分相似，但从配置表来看，我们可以看到许多不同的地方。

最主要的区别在表格中已经标红了出来，首先看到小米MIX 2s作为系列旗舰，在各方面配置都力求均衡完善，所以相机参数比黑鲨游戏手机更加出色，甚至配备光学防抖功能。充电部分不仅支持快充，还有无线充电，并且支持NFC。

而黑鲨游戏手机在拍照和功能上可能比不过小米MIX 2s，但游戏体验才是它的最终目标。散热部分采用液冷热管设计，机身内置用料扎实的铜质散热模块，加入独立DSP处理图像信息，并且拥有双立体声扬声器。（小米MIX 2s听筒扬声器仅为辅助发声使用）

这些不同的配置，使得游戏手机在硬件上和一般旗舰机拉开差距。散热、DSP、扬声器等都得到了加强，从而突出游戏中的体验。下面我们就来逐个分析。

散热

无论你是游戏手机、游戏笔记本、还是家用游戏机，好的散热都是发挥硬件性能的首要因素。电子元件的高负荷运行会产生巨大的热量，而热量就可能导致运行稳定，处理器降频，甚至是损坏硬件的结果。

游戏手机相较于普通旗舰机的优势，首先是体现在散热能力上。无论是RazerPhone、黑鲨游戏手机、还是红魔电竞手机都在加强了散热能力。

RazerPhone内置一根散热铜管，将处理器温度分散到机身，从而减少集中发热，起到降温作用。黑鲨手机则使用加强版热管，在铜管中有流动的散热液，并提供更大的覆盖面积，热量的传递更快，从而散热提升。甚至在摄像头等元件贴都有散热铜片，帮助机身最大程度散热。

不妨看看一下游戏手机和普通旗舰机的热量表现有什么区别。同样是搭载骁龙845处理器，配备6GB的机型，HTC U12+和黑鲨游戏手机的温度表现却有很大不同。

HTC U12+手机正面（上）HTC U12+手机面（下）

在息屏静置长达2小时后，用红外温度枪对机身温度进行测试。测得HTC U12+正面平均温度为25.3℃，背部平均温度为24.8℃，温度分布较均匀，但有明显发热突出的地方，分别位于正面右上方和背面右侧，发热处也造成了附近区域的变热。

黑鲨手机正面（上）黑鲨手机背面（下）

换上黑鲨手机，在同样的位置测得正面平均温度是24.1℃，且机身温度分布十分均匀，整机都维持在平均温度，画面最热处竟然是桌面有手部余热的地方。

看完静置的温度，立刻进入游戏体验，为了模拟相同的运算环境，HTC U12+和黑鲨手机在同一战局进行吃鸡，并且在游戏中相同的地点进行奔跑、射击等相同动作。由于都是当前顶级的配置，两台手机都是相当流畅的水准，在最高画质和抗锯齿开启的条件下长时间满帧运行，十分轻松。

细致的数据能看到一些区别，Game录得HTC U12+运行中有60%左右的时间是40FPS满帧运行，帧数曲线比较分散，帧率略不稳定。电池温度从38℃上升至最高44℃，耗电水准为13%每小时。

另一方面，黑鲨手机的帧数有70%时间保持在40FPS满帧运行，帧数曲线相当集中，说明画面十分稳定平顺。电池耗电率为21%每小时，电池温度最高升至40℃的水准，并逐渐回落至35℃左右。游戏手机的游戏帧率比一般旗舰机的帧率稳定且流畅，背后的耗电也会随之增加。而旗舰机更多兼顾续航时间，所以在玩游戏时就不那么“用力”了。

从触摸感受来说，黑鲨手机金属外壳冰凉的触感比HTC U12+玻璃机身舒服很多，并且导热性较好的金属，也提供了更好的散热性能。结合内部散热设计和机身材质，游戏手机考虑到更多散热的要素。

雷蛇手机、黑鲨手机和红魔手机都一致使用金属机身，其中不难看出是有散热的考量。

显示

电竞笔记本电脑从高配笔记本细分也有了一段时间，如今甚至成为拯救笔记本市场颓势的主力军之一。现在一款成功的电竞游戏本，屏幕配置当然也不输硬件配置，同配置用上144Hz屏幕、G-Sync支持、OLED甚至是曲面屏，多出的价格可能够买几台游戏手机了。

显示效果也是游戏手机和普通手机拉开差距的地方，因为更加流畅精美的显示画面，对游戏体验的提升也是显著的，为此游戏手机也做出了不少的努力。

例如雷蛇的Razer Phone正面搭载的5.7 英寸120Hz超运动屏幕，最高支持120Hz的刷新率，比一般手机60Hz的刷新率提高一倍，意味着最高可以在1s中显示120帧的画面，使得动画的衔接过渡更加流畅顺滑。

这款屏幕平时以90Hz的频率显示，但在运行《虚荣》这类的专属优化游戏时，Razer Phone会开放帧率限制，使得游戏可以在120fps的帧率运行，效果自然是会比平时已经十分顺滑的60帧更加流畅。达到黄油般超顺滑游戏体验。

黑鲨手机虽然没有搭载120Hz的超高刷新率屏幕，但内置的独立DSP芯片却同样能带来流畅的画面。

在黑鲨手机的显示设置当中，可以看到“超级影院模式”的选项，或是在“游戏Dock”可以找到插帧优化的开关。其实这就是利用DSP实现的插帧功能。插帧技术过去主要用于电视显示，通过给较低帧数的画面插入模拟帧，实现更加流畅的过渡，对于球赛等运动场景，显示效果更佳。

这种插帧技术同样可以运用在游戏当中，当游戏不是满帧运行，而是有帧数波动的时候，利用插帧技术就能有效减少画面帧率波动所带来的卡顿感，实现丝滑顺畅的游戏表现。这也是为什么同样的帧数下，黑鲨游戏体验感觉更流畅。

插帧技术不是万能的，其发挥作用以满足机能为前提。如果画面原生帧率太低，通过插帧虽然可以呈现流畅的画面，但实际游戏还是卡顿的状态，这时会产生操作延迟、甚至是没有反应。所以硬件性能是很重要的。

虽然旗舰机也有配备素质相当出色的屏幕，但游戏手机更加注重流畅的显示表现，所以对在减少拖影、刷新率性能方面，选择游戏手机更能发挥游戏顺滑的体验。

沉浸硬件

除了视觉部分，提供更多沉浸感的扬声器音效也是游戏手机寻求卖点的方向。黑鲨、红魔手机都配备了立体声双扬声器，并且外放效果和低音表现俱佳，对于游戏用户来说，音效对沉浸感的作用不亚于屏幕效果。

而雷蛇Razer Phone的扬声器配置更是受到用户和评测媒体的一致好评。虽然正面保留上下比较多的面积，但主要还是用来放置扬声器模块的。双扬声器通过THX认证，并支持杜比全景声。游戏体验因为出色的影音效果而增色不少。

沉浸硬件除了从听觉方面，还有最重要的触觉体验。看两大家用机手柄索尼DualShock 4和微软Elite Wireless Controller，无不在震动回馈上做文章。

配备多个震动模块的专业游戏手柄，能以触觉的方式还原打击感、路面震动和换档等游戏中的动作，甚至在玩赛车游戏时，你能通过震动感受到哪只轮压到了路沿，体验十分出众。

但就目前Android平台来看，搭载线性震动马达并支持游戏联动的机型尚未现身，但索尼的Xperia XZ2搭载的动态振动系统就有点这个意思，在播放音乐和视频时配合震动，提供更多沉浸感，但不支持游戏，稍微有些浪费了这项硬件。

与之相对的，iPhone在这方面却做得尤为出色，可能是得益于统一的硬件和API规范，游戏厂商得以充分利用Tapic Engine的震动优势，虽说做不到游戏手柄那样夸张，但模拟开火时的反冲，开车换挡的顿挫感，逼真程度已经足以超越上个世代的游戏主机。

论游戏的沉浸感表现，iPhone的表现值得当前很多游戏手机学习。这里就不得不说到Android手机的痛点：软件。

软件：灵魂所在

如果只是硬件的堆砌，游戏手机就和普通的旗舰手机没有区别了，顶多算是散热好点的手机。游戏手机真正的灵魂，还是要通过软件来体现。iOS之所以游戏体验出色，是因为量身定制的软件优化，使得游戏能充分发挥iPhone的每一分硬件优势。

Android平台一开始对游戏玩家其实并不友好，由于碎片化的硬件平台，玩个游戏甚至要下载专属的数据包。那年玩个《水果忍者》可能都要到处找合适自己机型的数据包下载，下错了可能连游戏都进不了，直接跳出。

随着旗舰机型硬件逐渐统一，碎片化的Android设备逐步走向统一，这也是为什么到现在我们才看到有许多厂商开始关注到游戏手机的原因。放在那个碎片化的年代，敢出游戏手机的厂商才是真勇士。

不仅解决了碎片化严重的问题，近来许多厂商开始联合游戏制作商进行定制级的优化，比如王者荣耀针对OPPO的专属优化，使得骁龙660得以流畅运行高配游戏，再比如前面提到的虚荣，在雷蛇手机上能够开启120Hz超高刷新率画面。这都是游戏手机较一般手机努力的方向。

由于Android平台并不像iOS平台那么统一，所以有没有优化，很多时候受制于游戏开发者的意愿。怎么才能每个游戏都做到流畅顺滑的效果，游戏手机内置的一键游戏模式边应运而生。

黑鲨手机和红魔手机都为游戏模式配备了专属的一键开关，开启后手机会立刻进入为游戏专属优化的运行环境，并阻止通知等影响用户，这比较类似许多手机提供的“游戏模式”，不同的是，游戏手机切换模式有专属UI，还会在性能调度上提高游戏应用的优先级。而更考虑均衡体验的旗舰机，就只是加上免打扰功能而已了。

游戏生态的打造曾经也是游戏手机努力的方向，例如NVIDIA为自家Tegra处理器平台推出的TegraZone，可以充分发挥Tegra处理器游戏手机的机能，甚至可以玩到《传送门》、《半条命2》这样的PC级大作。凭借厂商优化，手机流畅运行大作不是难事。

而索尼同样为Xperia PLAY提供了Playstation游戏软件支持，可以率先玩到当时最热IP《蜘蛛侠》的手机游戏版本，最重要的是那宝库般的PS1游戏，《古惑狼》、《最终幻想》、《铁拳》在这台手机上能够完美运行。

游戏生态的设想可见早就有之，但当时手机性能并不如现在那样理想，续航能力弱到让人不敢打开游戏。现在游戏手机普遍拥有接近4000mAh的电池，硬件性能更不用说，甚至可以媲美很多入门级的上网本。

遗憾的是，现在的游戏手机并没有建立起可以媲美当年TegraZone的专属优化市场，也还没有出现能真正发挥设备全部机能的3A级游戏作品。一方面同游戏手机尚属小众有关，另一方面，还是因为快餐游戏占据了当今手游的主流。

结语

同样是旗舰配置，为什么游戏手机玩游戏要流畅一些，甚至带来不一样的感受。硬件和软件相结合，就是造成游戏手机更适合玩游戏的原因所在。

硬件日渐强大，为游戏手机再次兴起提供了前提条件。能不能把握这个机遇，像游戏笔记本那样弯道超车成为主流，最后还是要看厂商们能不能给游戏手机赋予一个“有趣的灵魂”了。