小米8评测:小米首款刘海屏与苹果的相同和不同

相关阅读：

一文看懂小米发布会：小米手机8领衔 多款产品齐发布

小米8发布会全程直播

一个性价比极高的智能贴身管家 小米手环3体验评测

正式赴港上市之前，小米在深圳举行发布会，一连推出七款产品。其中关注度最高的，自然还是当家新旗舰小米手机8（后面简称小米8）。小米公司将它作为自己成立八周年的纪念之作，不惜抛弃“米7”，从“米6”直接跳级到了“米8”，也可见其重要程度。

当骁龙845卖点已经审美疲劳的时候，小米凭“首款Face ID安卓手机”让自己的刘海儿屏幕跟其他安卓旗舰有了区分。同时，这款手机上其他的创新点也颇有意思。在使用了几天之后，新浪手机为您分享这款手机的细节。

开始之前需要说明的是，我们本次拿到的小米手机8是普通版，并非最顶级的透明探索版，它们在刘海儿部分结构完全不一样（后面会详述）；另外正式开售的机器预装MIUI9，我们的评测机为了体验功能装上了测试版MIUI10，系统尚未调试完毕，可能存在功能不完善，流畅度下降，拍照效果不佳等问题。

小米8背面

小米8外观&硬件配置

有传承，有改进，这就是小米8给我们的印象。它背面的玻璃继承了小米家族水滴式弧边设计，又有少许改进，四边都有一定弧度，平滑过渡到金属中框。而改进的地方在于手机上下两边的弧度做得更“陡”一点，让过去那种像水滴一样的设计更立体。

这种有弧度的设计从小米5的时候就有了

小米8背面另有传承的地方在两颗镜头，但它不是传承于小米6而是小米MIX 2S。如果你关注小米手机，会发现自小米MIX 2S之后的“米牌”手机都是这种风格摄像头，包括红米。唯一不同的是，小米8双摄凸起程度小了些，在可接受的范围内。

摄像头凸起程度完全可以接受

这次小米为这款八周年旗舰准备了四种颜色，除了常规的黑与白，还有两种新配色：蓝与金。蓝色特别之处在于表面有特殊的纹理，官方称之为Film工艺，只不过这种纹理只有在阳光下仔细看才能看得出来。金色版的特别之处在于镜头和背面指纹识别加入了一圈18K金设计。

摄像头的风格从MIX 2S开始沿用至今

除了小米8，这次小米还发布了一个小米8 透明探索版，这个版本的背面和常规版本完全不同，详细的我们后面再说。

正面升级 “刘海屏”里有玄机

下面我们说说小米8正面，我记得去年我们评测小米6的时候，背面给100分，正面只有70分，而今年小米8的正面我想至少能给90分。它的正面采用了目前流行的异形屏，也就是我们常说的“刘海屏”设计。

小米8正面的“刘海”屏

说到这，我们仔细回想一下，算上小米MIX系列“三边无边框”和红米系列“上下窄边框”的设计，小米全系手机现在有了几乎市面上能见到的所有“全面屏”设计方案。

小米拥有了目前几乎所有“全面屏”设计

而之所以没给更高的分数，一方面是因为小米MIX系列的设计在前，另一方面小米8（我们指的不是探索版）在一些细节处有所妥协。

首先是那条“刘海”。小米8在“刘海”中藏了点特别东西，官方管它叫红外人脸解锁。实际上是在前置镜头的基础上增加了红外相机和红外照明元件。

红外镜头录入人脸的界面

有这两个硬件做基础，小米8的人脸解锁从普通的摄像头识别进化到红外光识别。虽然还是2D人脸解锁，但是提升了解锁体验，主要是在暗光条件下也能解锁，并且从一定程度上避免了照片、屏幕等道具的欺骗。

小米8“刘海”中的秘密

米8的红外镜头解锁时候看到的机主是这样的

正是因为这些硬件的加入，让小米8的“刘海”不像其他安卓手机那么短，宽度上比iPhone X“刘海”宽上一些。

至于小米8的下巴，我们在其他安卓手机评测中谈到很多次，苹果能去掉iPhone X的下巴是因为定制了三星的OLED柔性屏。这种屏幕产能低成本高且。考虑成本问题安卓手机厂商的答案就比较一致，剩下的只能留给时间解决。

iPhone X能藏起下巴，是因为他们用了这种成本很高的“屏幕折叠”方案

手机“下巴”是所有安卓厂商的痛

说完减分项，我们说说屏幕方面的加分项。比如小米将一块6.21英寸18.7：9屏幕放进了过去5.5英寸屏幕手机的机身；比如屏幕素质不错，小米在这块三星AMOLED屏幕中，小米加入护眼模式和Always On Display显示模式，支持DCI-P3广色域，对比度达到60000：1；再比如隐藏“刘海”这个功能，让屏幕变成“传统全面屏”。

更有趣的是，小米8的屏幕具备R角设计，四个角都是圆弧形，是视觉上更和谐。

屏幕的R角给这手机增色不少

总体来讲，如果不在意下巴的话，小米8正面采用的设计方案算是当前最流行的那种，没有太多称赞，也没有过多可吐槽的地方。

最没槽点的其实是性能

先报一段参数：小米8搭载高通骁龙845处理器，辅以6GB+64GB/128GB/256GB机身存储组合，支持指纹解锁、红外人脸识别，支持QC4+快充（标配18W快充 QC3.0充电器），配备3400毫安时容量电池，且支持NFC。

这一套参数念下来，结论就已经有了——这是一款性能强劲的旗舰手机。如果你不服，那我们跑个分。官方称的安兔兔综合得分可以到301472，是目前唯一安兔兔跑分上30万的安卓手机。不过我们拿到的小米8，系统尚处于开发阶段，实测安兔兔跑分为265260分。

小米8安兔兔跑分

另外我们测试了一下小米8的QC4+快充，30分钟从20%冲到54%，体验上没毛病。除此以外，小米8支持多功能NFC，包括模拟公交卡、银行卡和门卡。

唯一遗憾的就是小米8不支持无线充电。

没想到的GPS创新

这功能值得单独写一段，因为小米8手机是“全球首款双频GPS手机”。

很多年前小米1代发布会上，雷军曾做了一次美国GPS和俄罗斯GLONASS双制式卫星定位系统知识普及讲座；如今的小米8发布会，他又让用户明白了，原来GPS信号也分多个频段。

在小米8之前，所有的手机都只使用一个GPS频段进行定位，至少需要4颗卫星才能定位成功，考虑到地球电离层延时或建筑物反射影响，L1频段理论误差足足有300米。当然，一般导航软件都有手机信号基站定位和容错机制配合，误差不会这么大。但遇到复杂路况，还是会有导航软件不知道你在多层立交桥的哪一层，或开车在主路还是辅路上的问题。

小米8的创新之处是支持1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5两个频段进行定位，L5频段信号波形窄，可以规避建筑物遮挡反射的问题；双频对电离层延迟的不一样进行相互校正，可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响，结果无非为了定位更精准。

小米官方的米8（绿色）跟i其他两个品牌的单频GPS（红色和蓝色）定位路径测试图

小米官方演示用了米8与三星S9和iPhone X定位打点对比，可以看到绿色的小米8明显比红色和蓝色的苹果、三星手机更规整，意味着在汽车运动中，双频定位的偏离更少。

目前，小米8支持美国的GPS L1/L5频段，日本的QZSS L1/L5，欧洲的Galileo E1/E5a三个系统双频定位，以及俄罗斯的GLONASS和中国北斗两个系统的单频定位。这个技术很底层，但现有App已经能感受到，并且不需要App升级，它会直接将结果呈现在App中：我们选用iPhone X与其对比，同样是高德地图，米8和iPhone X静态定位，差了大概8米左右。

米8（左）跟iPhone X（右）在同一时刻高速公路行驶时候，iPhone X的GPS信号偶尔会跌落出主路

双频定位想法非常棒，并且对用户的价值已经体现出来。精度提升后，它可以解决导航App分不清主辅路，分不清立交桥上还是桥下，外卖、叫车定位不准等问题；如果第三方App能配合，想象空间可能更多，比如在多车道行驶可以明确你在第几道，以便及时提醒出口。