Sioeye直播相机评测：玩法丰富 配件略少

Sioeye IRIS4G-BLINK主机

“运动相机”这个叫法，是从GoPro开始的。这种最早用于极限运动的产品，从一个特殊用途的摄像头成为一个专有品类只用了短短几年。随后因为门槛较低，众多其他厂商也制造出了属于自己的的产品。并在单纯的摄像基础上，加入了更多玩法。

今年我们评测的Sioeye直播相机便是这样一类产品，它最大特点，是在原本不大的机身里加入了“直播”这个近两年非常火的功能。给原本拍摄第一视角视频的运动相机类产品，添加了社交属性。

外观

这台评测样机是IRIS 4G-BLINK，他们还有更高端的型号是IRIS 4G-V3，能拍4K画质视频。

Sioeye机身顶部

两者的整体设计跟GoPro 4类似，机身比狗4略大一点，但65X43X25.8毫米这个三位数字控制的其实不错，67克的机身重量，让他拿在手里也不会有压迫感。

机身整体做工细腻

虽然是塑料材质，但Sioeye的做工和整体质感非常好，细节之处甚至好过了当年的狗4，并且这种质感铺满了它的机身及附件部分也包括配件，那个L型转接头和扳手居然是金属材质，配件做工好过了GoPro的产品。

包装内所有附件

Sioeye BLINK功能大致可以分为：本机拍摄+直播两大分类，相对没有直播功能的GoPro要复杂一些，为此，它的设计采用了实体按键+触控屏+触控键三方面的交互方式。

机身底部电池仓

机身正面是镜头+开机键，以及两个指示灯用于直播或充电场景，顶部则是电源键，背部的屏幕既可以直接点击，也可以借助旁边的实体键触控操作；左侧则是电源+耳机孔+SIM卡+TF卡槽，以及一颗特殊的直播键，它是Sioeye与而其他同类产品最大区别。

机身左侧卡槽和直播键

机身整体的质感没毛病，只是左侧的挡板设计不好，那一小片塑料非常容易丢。需要吐槽的是随机附件较少，没有防水外壳可以理解，但连固定底座都没有标配，意味着它只能靠外框的螺丝扣固定在三脚架上在室内用，如果要想GoPro那样当作户外相机，用户只能买套装或自己配支架之类的（跟GoPro通用），否则无法打开包装即用。

摄像与UI

这款产品虽然外观与GoPro类似，但内心却是Android系统，一个大家都非常熟悉的系统，Sioeye将之进行了特殊定制化，在操作逻辑上非常简单，同时也能跟4G卡良好兼容。

IRIS 4G并非IRIS4G-BLINK家的旗舰型号，摄像最高分辨率是1080P@25帧每秒，并且支持电子防抖，以及4被数码变焦——后者虽说是鸡肋，但电子防抖还是挺有用的，尤其对运动相机这类产品来说；拍照则可以到800万像素，4：3的照片，同样支持防抖。

测试产品并非旗舰型号，摄影只能到1080P分辨率

Sioeye的画质尚可，我们在天气阴暗和强光下都试过，对一台主要任务是拍摄视频的运动相机来说这是足够的，画质流畅也没掉帧什么问题。

让人印象更深刻的地方是它的操作界面，基于安卓，并且中国人自己设计的界面逻辑比老外思维的GoPro直接得多，用起来明显更顺手，而且不需要太刻意的学习成本。

菜单类似手机直观简单

设置界面跟大多数手机类似

关于直播

我不觉得摄像是Sioeye最核心的功能。毕竟有小米小相机之类的低价产品在前，这个定价1799元（还是近期刚降价后）的产品价值体现在另一个地方：直播。

直播这两年有多火不用说了，Sioeye的创新之处也正在将GoPro第一视角运动拍摄和直播互动两者粘合在一起。用的人能通过它带给观众第一视角+第一时间（而不是剪辑后）的直接感受。

第一视角的感触更直接

虽然这事手机也能干，但机身形态的变化就意味着体验的不同，直接用手机绑在身上直播跳伞当然可以，但远不如一个6厘米见方的小机器顺手，而且后者给人感觉更专业点。

让IRIS 4G-BLINK开始直播的方式很多，最简单的就是按一下侧面直播键，另外也可以用IRIS 4G-BLINK扫手机App上的二维码，相当于一个验证登录过程，之后开始直播。

直播过程简单，跟摄像一样很快即可开始

Sioeye1在这做个个商业化设定：对没有购买会员的人，直播功能是完整的，用户可以在Sioeye自己的平台上直播，并通过微信微博QQ等主流社交媒体传播，也可以生成二维码让别人扫码观看；买了会员后（88元一个月起），则是朝着专业用户群体出发：手机App变成了一个导播台，可以切换多个机器画面，配背景音乐，视频拉流和推流，自定义logo等等——如果你是专业用户，这些名词应该都能看懂。

88元一个月，898元一年的会员费对专业用户群来说并不算贵，IRIS 4G-BLINK的画质比不上摄像机，但胜在轻便。多买几个再加上会员，自己完全能组一个小型直播队伍。对网络媒体来说这点很重要。

直播拉流界面

直播后可以回看

另外说一句续航：比我们预想的好一点，持续使用4G网络直播，这个小东西可以坚持80-90分钟。如果外接移动电源则会更长。

总结：

如上文所说，从硬件上看，运动相机类产品（包括师祖GoPro自己）已经没什么门槛。Sioeye的做了差异化尝试，给运动相机加上了直播属性，并产生了1+1大于2的效果。如果你是专业人士，拉流之类的功能则更让人出乎意料。

它的用户，是那些经常进行越野赛车之类的极限运动，并喜欢在网络上分享的朋友。尽管直播中跟观众交流有障碍，但这种多代个小机器就能随时现场直播的感觉，确实是Sioeye扥优势和立足之处。

优点：

直播便利

操作逻辑简单

缺点：

附件较少

价格略高