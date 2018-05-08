2000万自拍对决 小米6X和OPPO R15前置人像对比

关于美，纪伯伦曾断言：“我们活着只为的是去发现美。其他一切都是等待的种种形式。”这句对美的描述不乏理想主义式美化，但只消看看身边的自拍美女，就能知道这句百年前的论述确实是精准异常。

那么问题来了，谁才是市面上最好的自拍手机呢？

为了找出这个答案，近日有网友就挑选了市面上声量最大，最受期待的两款自拍手机——同样主打2000万像素自拍的小米6X与OPPO R15，外加iPhone X，来了一场真枪实弹的视频对比评测。

首先我们来看看白天样张：

美颜方面，可以看到小米6X与OPPO R15表现都相当不错，小姐姐的肤质白嫩细腻，脸色红润。而iPhone X则延续了其自拍杀手的表现，画面亮度与清晰度都差距较大。

接下来看看前置单摄的人像虚化表现：

由于三款手机都是前置单摄，只能通过软件算法实现抠图式人像虚化，在小姐姐举起剪刀手破坏头部造型后，iPhone X与OPPO R15都出现了不同程度的虚化失误，错误虚化了1根手指，而小米6X则准确识别并正确虚化。

然后是白天室内自拍的表现：

美颜效果方面，小米6X与OPPO R15继续一骑绝尘，小姐姐的脸部暗斑清理的相当干净，iPhone X的自拍效果则过于惨不忍睹。

由于室内背景过于复杂，导致OPPO R15的自拍虚化再次出现2处错误，小姐姐的头发与肩膀都被当做背景进行了虚化。小米6X则表现正常。

接着是比较考验硬实力的暗光自拍：

这组照片拍摄于夜间光线非常昏暗的咖啡厅室内，可以看到iPhone X的自拍效果已经无法直视，画面亮度严重不足，导致了其噪点相当严重。

得益于前置摄像头的像素4合1能力，在暗光下OPPO R15与小米6X的前置摄像头都能变身为单像素大小2微米的超级夜景摄像头，带来4倍于之前的进光量。

所以即便在这种光照环境下，OPPO R15与小米6X依然带来了相当敞亮的自拍样张，噪点得到了有效压制，画面更加通透，做到了暗光也清晰。

然后是夜景自拍对比：

在这张夜间自拍中，OPPO R15与小米6X同样优势明显，画面亮度远超iPhone X，美颜效果也保持了相当高的水准。

不过放大看细节会发现，小米6X的背景虚化效果相较于OPPO R15更“糊”，更“糊”的背景带来了类似于单反的圆形光斑效果。

这是因为小米6X在识别到背景光源后，会针对性地做放大处理，从而带来了更梦幻的光斑效果。

总的来说，凭借着更多的进光量与美颜效果，OPPO R15与小米6X的自拍表现确实要远远优于“真实系”的iPhone X，。

毋庸讳言，拍照是过去几年小米公认的弱势项目，“祖传绿”也一直被网友诟病，不过在小米6X身上，我们可以看到小米的的长足进步，可见小米正在不断的补齐自身短板，通过自研拍照算法，为消费者提供更好的自拍效果而努力。