手机进水3秒废？ 编辑呼吁别光聚焦全面屏

如今，人们购买手机可能更多看的是配置，屏幕大小和拍照。但是对手机防不防水有些关注不足。

但以我个人经历来看，手机防水设计是十分必要的。我自己曾经不小心把揣着iPhone 4S的裤子放到洗衣机洗，等几分钟过后回过味儿来，却已经无力挽救它了；我姥爷的老年手机仅仅是在海边溜达时不小心掉在沙滩上，并被海水冲刷了一下就开不开机了；同样的经历也发生在我一个同事身上，他拿的国产中高端手机，揣在兜里，由于海水灌进裤兜而导致机器内部短路，瞬间报废；身边的同事还分享了他周围的人把手机掉到马桶里，泳池里，甚至跑步出汗浸湿了手机而导致失灵的经历。一件件事件让我意识到手机的防水性能真的很重要！

手机进水 众多损坏因素里最致命

目前导致手机损坏的三大常见因素可以归结为屏碎，电池老化以及进水。其中碎屏可以通过多种渠道换新屏幕，电池老化了也可以找手机维修店换，但唯独手机进水，它的破坏性不仅规模大而且几乎是无法修复的，所以一旦发生手机进水损坏的情况，如果不是全新的机器，那么几乎就可以宣告它寿终正寝了。

微距特写iPhone 4S进水导致连接器短路后，周围出现黄绿固体氧化物

或许你会问为什么进水的危害会这么大？为什么不能修？就拿我之前因为进水报废的iPhone 4S为例，当你把这款进了水的机器拆开，你会看到连接器的位置已经产生了黄绿色的固体物质，这是因为这个部位经常会有大电流通过，而由于这里的密封性不好，所以当益导电的液体接触到了这里，那么势必会产生短路，烧坏连接器产生氧化物质。而短路对内部电路的影响是巨大的，它不仅会烧坏连接器，而且也有很大的几率造成与它相连的其它芯片或者元件损坏。要知道这些主板上的元件都是经过了机器复杂的工艺才贴在上面的，对于那些小作坊式的维修店根本无法处理，即便是一些厂商的售后也不具备维修主板电路的条件，它们普遍的做法就是直接更换主板。

苹果官网对iPhone屏幕或者电池以外维修费用的报价

然而悲剧的是，绝大部分的手机厂商是不将机器进水作为免费维修服务条款里的，也就是说你需要支付高昂的主板更换费用，才能将手机修好。以iPhone 为例，据笔者了解，苹果官方对屏幕损坏以及电池更换有明确的定价，可以从官网上查到，而其它部位的损坏苹果也给出的保外维修费用，但价格惊人，例如iPhone X的维修费用高达4548元，足矣买台顶配8GB内存256GB存储的小米MIX 2S了，还能多出五百多块钱；即便价格最便宜的iPhone SE的维修价格也达到了1980元。

vivo X21的主板维修费用需要1190元

再来看看另一家厂商的产品，vivo X21屏幕指纹版，该机在官网上有明确的配件更换报价，其中主板的价格是所有配件中最为昂贵的，虽然定价上比苹果良心不少，但也达到了1190元的售价，占到了机器售价的三分之一左右。所以大家其实除了防止机器跌落导致碎屏以外，更应该小心的是不要让机器进水，否则付出的代价将是巨大的！

防水手机一直有，并且在进化

其实谈到手机防水技术，相信大家并不陌生，从功能机时代走来的人一定都听说过三防手机， 它们自成一派，外表肌肉感十足，设计的十分大胆且厚重，一般都是采用橡胶与塑料材质，因为这两种材质既能够保证较强的抗磕碰能力又具备良好的密封性，但它们的缺点也十分明显，就是体积大且厚重，外观很难符合主流审美的标准。

说起功能机时代的防水手机，可能大家先想起来的是这个样子

到了智能机时代，随着大屏幕的普及，手机的外观设计朝着更简约流线的造型发展。所以手机厂商也在思考如何设计一款符合主流审美的防水手机。

Moto Defy是第一款将防水作为主要卖点的智能机，后来索尼将防水设计引入到时尚潮流旗舰机型中，并以此作为产品的核心卖点收获了诸多拥趸。近些年来，拥有防水能力的手机越来越多，几乎成为了顶级旗舰手机的标配，例如三星S9系列，华为P20 Pro系列，苹果iPhone X等。它们都解决了一个之前防水手机所存在的痛点，那就是外观较为臃肿，开孔部位必须要用密封塞堵住才能防水。可以说这是手机防水设计的一次革命性进步。

如今的手机防水设计几乎不会对外观产生影响，只是高防水等级成本也会提高

但大家或许会问，既然早期防水手机设计臃肿的问题解决了，那么为什么防水设计只在旗舰机上才用，普通的手机却不行呢？其实如今的手机设计者在设计产品之初，就会将产品的密封性，抗磕碰能力考虑进去，只是由于成本，产品在各方面的能力进行了妥协。

那么我们不妨来分析一下，为什么手机防水设计会增加成本？我们知道防水设计的目的，就是为了避免液体进入机器内部导致电路短路，所以设计者需要做的就是将所有可能让水进去的孔全部堵住，这是早期方案；而如今，随着手机元件加工精度的提高，以及专门针对防水设计的内部元件出现，我们不再需要橡胶塞，而是针对不同部位进行专门的密封处理。

iPhone 7Plus静音键内部的橙色橡胶密封圈

iPhone 8 Plus SIM卡槽颈部的黑色橡胶密封圈

以我之前拆解过的iPhone机型为例，它们具备IP67级别的防尘防水等级，而为了做到这一点，它的按键键帽，数据接口部位以及SIM卡槽内部都嵌入了一圈橡胶圈，它们的高度比附着的材质更高一些，从而当进入机身的开孔部位时，这高出的部分便可以挤压在元件与机身开孔之间，将内外隔离，起到防水的作用。而这一圈橡胶并不是随随便便就能制造出来，而是需要配合元件上进行精密加工的槽位，以极小的厚度误差将橡胶圈生产出来。

三星S7耳机接头表面采用液体硅胶注射成型技术

除了采用橡胶圈密封外，有些厂商还尝试采用新的材料技术进行密封。例如三星在近两年的S系列手机上采用液体硅胶注射成型技术将元件“挤压”在机身上，而非嵌入进机身。

三星S7扬声器出音孔部位采用了Gore-Tex技术

然而扬声器出音孔位置是没办法像其它开孔那样直接封死，因为还要让声音出去。所以在扬声器的出音孔防水密封上必须采用新的方案，而三星则是利用Gore-Tex的面料技术，它们生产的薄膜可以将水汽杜绝在薄膜外，而空气可以自由从机器内外流动，从而不会影响声音的传播。

vivo X20手机主板特写：连接器全被密封泡棉包围，裸露的电路全部进行了黑色点胶密封

但是将外部开孔堵住就够了吗？目前的密封技术会随着手机使用时间的增长，密封的能力势必会降低。那么万一手机还是进水了怎么办？这便涉及到了手机内部电路的防水。目前笔者了解到的手机内部防水方式包含将裸露电路进行点胶，在连接器四周设计包围密封泡棉，对电路镀一层纳米防水膜，这些措施可以有效降低手机进水后内部发生短路的风险。但采用这样设计的厂商却不多，国际上苹果iPhone 6S以后的机型上采用了，国内仅有OPPO与vivo的部分高端机型上采用了。然而令人不解的是，后者并没有刻意宣传产品的防水能力。

由此可见，手机的防水技术还是有很深学问的，并且的确需要厂商投入一些成本进去。

既然手机优秀的防水能力需要厂商投入巨大的成本，那么是不是意味着除了旗舰产品，其它中低端的手机就与防水无缘了呢？当然不是！就像之前说的，每款产品在设计之初，防水能力就是一份非常重要的产品质量指标。只是有些产品经理认为手机并不需要具备完全泡在水里的防水能力，因为这样的使用场景非常少，但为此需要投入的成本则很高。

所以，一个新的防水概念诞生，就是生活防水。至于什么是生活防水，并没有一个确切的定义，但业界普遍将之理解为可以防水溅。例如在洗手时，将手机放在池子旁边，在洗手的过程中，水花溅到机身上不会出问题，那么这款产品就具备生活防水能力。

我们该怎么判断手机的防水能力？

但作为普通的消费者，您或许会疑惑，除了厂商的宣传，我们还能怎样判断手机防水能力的好坏呢？在这里笔者给大家提几个鉴别的小技巧：

1：看开孔部位元件间的缝隙。防水设计优良的产品品控要求自然会很高，因为要保证开孔部位的间隙足够小，所以如果能在开孔部位看到本不应该存在的缝隙，或者像按键键帽等部位出现松动，那么显然这里是入侵内部电路的好起点。

2：看SIM卡托颈部是否有橡胶圈。首先采用这种设计的手机并不多，但一旦采用，则可以充分说明该机在防水设计方面是十分用心的。

3：看屏幕玻璃、背壳与机身中框衔接的紧密程度。记得早年间手机采用可更换电池的时候，背壳只要用手指甲抠就可以打开，这样的设计几乎注定它的密封性较差，所以背壳和玻璃盖板与机身接驳的紧密程度也是非常重要的密封指标。有的机型因为公差控制不好或者使用时间过程，甚至会出现玻璃盖板或者背壳翘起的情况，这样的手机密封性自然不会好。

在我们的拆解文章内，会有专门针对产品内部设计的主观评价，包括防水设计供大家参考

4：看拆解报告。上面三条尽管具有一定鉴别防水能力的参考价值，但其实并不是非常有效的办法。而将手机拆解后，内部元件的防水设计则变得一目了然。如果您并不能从拆解图片判定手机分防水设计好坏也没关系，我们的产品拆解文章第二页还会专门针对产品的各方面设计进行主观评价，读者可以通过专业拆解编辑的观点直观了解这款产品的防水能力。

尾声：防水功能应引起厂商的重视，而不仅仅是噱头

作为人类最亲密的数码伴侣，手机的使用寿命无疑是大家应该主要关注的地方，但现实却是大家更多的关注屏幕大小，性能，拍照等因素。所以编辑在这里呼吁大家要将手机的防水能力重视起来，因为它与手机的使用寿命息息相关。但对于厂商来说，提升产品防水能力是一方面，对于手机进水的售后政策是否也应该调整一下了？

去年8月，索尼因为在广告中宣传产品防水，但因进水而造成损坏却不予保修而遭到美国消费者的集体诉讼，最终索尼因涉嫌虚假宣传而败诉。随后，其它手机厂商都不敢张扬自家产品的防水特性了。要知道，目前行业中几乎没有一家厂商敢将产品进水纳入免费保修范围。这件事情让我们意识到尽管目前手机的防水技术很先进，但依然难以保证对水的完美抵抗。所以，手机的防水之路任重而道远，厂商还有很多路要走。