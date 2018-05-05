写在一加6发布前 看一加历代旗舰如何不将就

一加是一家很独特的手机厂商，它不凌厉，不争也不抢。在国内一众互联网手机品牌中显得很低调，甚至说是与世无争，像极了金庸笔下的扫地僧。一加在国内知名度还算可以，而在海外一加的火爆程度不亚于苹果三星。

一加贯彻“不将就”品牌理念，一直做着自己感兴趣的事，因此你甚至想不到一加推出过圆珠笔。一加这种独特气质也淋漓尽致地体现在它推出的历代旗舰上，下面不妨盘点一下一加在历代旗舰上的表现。

一加手机1：手感真好

2014年4月23日，以“不将就”为口号的一加手机正式发布其第一款产品，一加手机1。这是一加的第一款手机，也奠定了一加手机的“不将就”基调。在硬件配置上，一加1是全球为数不多配备3GB RAM的手机，在格调上，一加1拥有“最佳手感”的美誉，一加1发布会上，一加1的配置介绍只有1分钟的戏份，却多次对一加手机强调“手感太爽了”。

虽然一加手机的配置被刘作虎称为一加手机最平庸的部分，但事实上这些配置看起来不仅不平庸，而且在市面上的手机当中相当顶尖。一加手1搭载当时性能最强的骁龙801处理器，同时更是搭载3GB RAM。其他配置上，一加1采用了5.5英寸1080P的显示屏和SONY IMX214的6P后置摄像头，电池容量为3100mAh。一加手机1这样的配置放在当时可以谈得上首屈一指了。

一加手机有着不将就的手感，手感=悬浮屏+黄金腰线+定制后盖。此外一加手机在机身细节处的设计也同样有不将就的风格，引入业内著名CM团队为其适配系统，随后一加1还跃升成为能刷各种ROM的刷机小王子。另外，1999.99元的价格也出乎不少人的意料，要知道高通骁龙801处理器+3GB运行内存的配置，甚至已经超越了许多当时的品牌旗舰。

除了拥有当时最顶尖的配置外，在外观设计方面也是独树一帜。相比于其他厂商固定不变的手机外观，一加1提供多种可更换的后壳，让消费者在手感与审美上拥有更多选择。背面Babyskin白、砂岩黑等版本也是为当时单调的手机设计注入了新鲜的血液，重新唤醒了人们对未来手机设计的想象。

一加手机2：手感到质感的跃升

凭借旗下首款产品，一加在国内外均有着不错的市场反应，最终斩获了超过200万台的销量。“真TM爽的手感”以及不将就的产品理念已经成为一加手机的标识。时隔15个月后，2015年7月28日一加带来了从手感上升到质感的新旗舰，一加手机2。

不将就司空见惯的设计和习以为常的体验，在设计和体验的方面，一加手机2有着自己独特的地方，如触摸式的指纹识别、去除Dock栏的氢OS和静音键等。此外，不发热的高通810和Type-C接口也是一加手机2备受热议的焦点。

相对于上代产品，一加手机2显然有着很大的进步，在配置上，一加手机2在处理器上升级到当时顶级的高通骁龙810，另外也多了可选的4GB大内存和64GB大存储空间，这样的配置在当时是绝对的顶级配置。依然维持1999元的售价，显得性价比十足。

此外，由不将就理念及独树一帜的氢OS，可以感受到一加手机的定位和方向变得更明显，而一加手机2的功能体验与其它旗舰也有着明显的差异。若从配置方面来考究，一加手机“性能怪兽”称号就是从这开始的。

一加手机X：玩美旗舰

一加手机X于2015年10月29日发布，正如宣言“玩美旗舰”所言，一加手机X是一款主打美的旗舰。一加手机X一改以往设计思路，不再执着于最强性能转而选择小而美，注重用户体验。“朱粉不深匀，闲花淡淡香”般的小家碧玉特点在一加X上的体现更为明显。

一加手机X的发布，除了拓宽产品线之外，更像是一加对外释放的一种追赶的信号，与其他厂商所不同的是，一加手机X上依旧流露出“不妥协”的气息，而这种不妥协，正是来自“不将就”的调性。一加手机X放弃了当时主流的大屏和金属机身，采用全新的双面玻璃+金属边框+5.0屏幕设计，此外还大胆采用当时相对罕见的陶瓷材质，带来温润细腻的手感。

价格方面也是创出了一加手机的历史低价1599元，配置方面为骁龙801处理器，辅以3GB RAM+16GB ROM组合，虽性能不及骁龙810但有着发热和能耗上的优势。在一加手机X上，用户体验成了比硬件更为重要的元素。

一加手机3：极速旗舰

一加手机3于2016年6月15日发布，一加手机3发布会的口号是极速旗舰，除了升级为高通骁龙820+6GB运存的组合外，一加手机3机身变得更轻，全金属后盖加入，呼吁声很高的闪充到来了，另外还带来了诸多只有在体验真机时才能感受到的小惊喜升级，2499元售价依旧彰显“不将就”。

一加3采用了新的设计语言，抛弃了前两代可更换后盖的设计而采用了一体化全金属机身，在质感上上升了一个台阶。如果说这款手机有什么地方完全挑不出短板，那么一定是它的硬件配置。骁龙820处理器、USB Type-C接口、NFC、6GB LPDDR4 RAM、64GB UFS 2.0标准闪存、SONY IMX298——集齐了当年智能手机中最豪华的硬件配置，20W快充的加入成了配置之上的又一大惊喜。

除开配置外，一加3的拍照功能也成为了业界关注的焦点，在一加3上，单凭一颗摄像头+深度调教后的综合表现，一加3被国内知名数码媒体公认为当初国内环境拍照的标杆式产品。就算放在当下，一加3的配置也处于T1水准，国外知名科技媒体《The Verge》当年更是评价一加3为“极少数会毫无保留推荐的手机”。

一加手机3T：全面升级

一加手机3T于2016年11月15日发布，一加3T作为一加3的升级版，性能怪兽得到了进一步的升级，拥有更强的性能、更大的电池和更好的自拍体验。

一加3T处理器升级到性能更加高通骁龙821，闪存也提供了更加夸张的128GB超大存储空间，同时提供了更多配色选择。

此外一加3T将前置摄像头从800万像素升级到1600万像素，并通过软件算法的增强，在暗光环境下的表现更加优秀。在快充方面也进行了优化，带来更加稳定的极速快充体验。一加3T切中骁龙821后半程上市节点，是对一加3的全面升级版本，再次保持行业顶尖配置水准。

一加手机5：双摄来袭，普及8GB RAM

一加手机5于2017年6月21日发布，一加5除了依旧“不将就”，保持当时安卓阵营的最顶级配置外，最大的特色是拍照有了飞跃的提升，加入了高清双摄。

一加手机5搭载高通当时，也是目前主流的顶级骁龙835移动平台，内存最高规格为罕见的8GB，也算是普及了8GB RAM。也正是因为骁龙835+8GB RAM这两大特色，一加手机5在发布之前就成为消费者最关注的骁龙835手机，发布之后，一加5更是问鼎同期骁龙835机型中的性能最强者。

而在拍照方面，一加5升级采用了目前流行的双摄像头，一加5主打“高清双摄”，采用1600万广角+2000万长焦的双摄组合，支持2倍无损变焦，以及热门的人像模式。一加5的配置妥妥地让人没什么纠结的余地。

此外从诞生就注重手感的一加，在一加5上没有落下，一加5在细节设计方面做了很大的调整，机身更圆滑、更有质感而且手感更出众。

该机热度之高，一度出现断货，不过刘作虎第一时间表示会在全球调货，以确保国内优先有货。

一加手机5T：手感极佳的全面屏

一加手机5T于2017年11月27日发布，是一加最新款的旗舰，一加5T在命名上相对克制，但内外形态已称得上‘换代’。作为向全面屏演进的重要节点，一加5T紧跟全面屏潮流，但其中依然彰显着一加的“不将就”。

一加5T拥有更为极致的屏占比、更具未来感的外观形态。一加5T正面是一块6.01英寸18：9 Optic AMOLED屏幕，分辨率2160×1080。通过进拉长屏幕、缩小顶部与底部空间，一加在5.5英寸手机的三围尺寸内，撑起6.01英寸全面屏视野，在拥有更加宽广视野的同时也能保持出色的单手握持手感。配合Optic AMOLED材质，一加5T还拥有鲜艳细腻的色彩表现。

一加5T沿用一加5的核心配置：骁龙835+8GB RAM+128GB UFS2.1。后置双摄像头虽然像素不变，不过已从‘广角+长焦’组合替换为‘广角+广角’组合，这两颗摄像头并没有主副之分，而是根据环境光线智能地切换，带来更出色的拍照表现。

一加5T可以形容为一款性能发烧、拍照高清、屏幕耐看的超级旗舰。

即将发布一加6：“不将就”到底

贯彻“不将就”理念的一加，每次都会在旗舰上带来情理之中，意料之外的惊喜，这也不禁让人期待一加手机的下一代作品，临近年中，终于等到命名升级的迭代作品一加6，目前一加已经表示，将于5月17日正式发布这款手机。

临近发布会，这款手机的曝光消息越来越多，根据曝光消息来看，一加6在配置上依然会是行业顶尖，而在细节处理方面也会依然“不将就”，此外还会推出独家定制的漫威复仇者联盟限量版。

据悉，一加6会骁龙845处理器，8+256GB超豪华内存组合也不会缺席，这点一加官方已经确认。

此外，根据网上的曝光信息，我们还大概知道一加6或将搭载19：9的6.28英寸的刘海全面屏，分辨率为2280x1080P，电池容量为3450mAh，拍照方面前置为2000万像素摄像头，光圈为F/2.0，后置为2000万+1600万像素双摄，光圈均为F/1.7。快充技术将升级到Dash Charge V2版本。

结语

相对于其他厂商的机海战术，一加确实像极了扫地僧，不争不抢不凌厉。上面盘点的每一款一加旗舰都能窥探一加的态度，每一次的发布都是又一次的经典，绝没有滥竽充数讨利益的机型。

一加的这种品质显得与一众国内厂商格格不入，但是也正是因为这种品质，让一加在3、4年内快速成长为以口碑闻名国内外的手机品牌。

即将到来的是一加6，这款手机是否能蝉联“性能怪兽”美誉，是否会是再一次的经典之作呢，5月17日，让我们拭目以待吧。