vivo Y71人机交互功能实测 1500元内难有对手

随着消费者升级，近些年中高端机一直是业内外关注的焦点。不过自时间跨入2018年以来，千元机市场是掀起了不少波澜，在高端机的功能下放的浪潮下，2000元内机型的质价比是迈上了一个新的台阶，备受消费者瞩目！

比如近日开卖的vivo Y71，就继承了时下热门高端旗舰vivo X21的衣钵，在中端机市场大放异彩。相信近日一直关注手机市场的朋友，已经在该机的各种新闻刷屏下对其是相当熟悉了。

该机在人机交互方面表现极为突出，受到了消费者的一致好评，下面笔者就为大家来个先睹为快，实测下该机在人机交互方面的功能，提供给大家一个购机参考：

面部识别

本次笔者拿到是金色版的vivoY71，自从全面屏手机开始流行，前后置指纹解锁就成为了争议性的话题，前置影响观感，后置影响体验，而在2000元以内市场，高端屏幕指纹由于成本又无法下放。在这个大背景下，为了全面屏的颜值众多机型都选择了后置指纹。

那么vivo Y71是怎么做的呢？这次vivo在Y71上加入了人脸识别FaceWake功能，在解锁速度和精确度上丝毫不输给实体后置指纹。

而且对于用户来说，使用面部识别非常简单，举起手瞬间就能解锁，非常流畅，几乎感觉不到识别过程的存在，值得一提的是面部识别是自动识别面部特征维度，不受表情变化影响是大大提升使用效率。

所以Y71面部识别的加入使得这个价位段的机型在人交互上有了一个新的方向和突破，让消费者在购机时可以更多元化，不必在纠结指纹前后置而烦恼！

这里值得一提的是由于有着强大的面部指纹识别加持，所以这次vivo Y71外观做到了非常极致的状态，机身没有指纹开孔的设计，让该机颜值一体性极强！

手势操作

自全面屏时代以来，为了追求更极致的显示效果，手势就成了人机交互的主流操作。所以vivo Y71也是紧跟时代加入了该功能，为用户带来了高端旗舰的交互体验！

在默认情况下，用户在屏幕底部右下方向上滑对应返回上一层，屏幕底部中间向上滑对应返回主页面，看笔者用了GIF动作为大家做了个演示：

vivo Y71在默认的情况下屏幕底部左下方向上滑对应查看近期任务，当然操作的位置并非固定的，vivo很贴心的为了照顾用户的左右手使用习惯，在设置中放置了多种交互方位可供大家挑选。另外保守的用户也可以调出早已熟悉的安卓三大金刚按键，非常方便。

分屏操作

vivo Y71光在在操作交互方面的领先还不够，这次它还为广大消费者带来一直备受好评的分屏功能，vivo Y71采用5.99英寸，18：9比例的全面屏，视野相当广阔。

虽然这个功能早很多机型上都出现过，但是vivoY71做的却非常贴心好用，在开启功能上只需三指下滑，便可以启动分屏模式，从此我们可以一边看电影一边回复消息，一边玩游戏一边发短信。

这里尤其在玩游戏的时候如果收到短信，不用再退出游戏，可以直接使用屏幕的快捷键直接回复短信，一半游戏画面，一面短信页面，从此一心可以两用了。

结语：

以上三个vivo Y71为广大用户带来的交互上的全新体验功能，笔者在实际体验后感觉非常不错，尤其在人脸识别方面很是给力，即使在光线较暗的环境下也能准确的识别无误，解锁非常迅速。

如此一来vivo Y71如今在其价位段毫无疑问的是踏踏实实的做到了那句话：真正的科技就是让你感觉不到科技的存在！怎样，大家看到这里相信对该机有了一个更深入的认识和了解，喜欢的朋友千万不要错过！目前该机售价1398元，上网立马下单还有礼品送哦！