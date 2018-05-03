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LG G7 ThinQ上手体验：刘海屏幕已成身份的象征？

LG G7 ThinQ上手体验：刘海屏幕已成身份的象征？
2018年05月03日 08:28 新浪手机
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LG G7 ThinQ与iPhone X比较LG G7 ThinQ与iPhone X比较

　　新浪手机讯 5月3日上午消息，LG今日在纽约发布其最新旗舰智能手机LG G7 ThinQ。在这款新手机上市之前，国外媒体们有机会见到了真机，并与目前最受关注的智能机iPhone X进行比较。新浪手机将外媒内容进行综合编译，帮用户了解下这款国外的新旗舰。

　　G7 ThinQ是LG这家公司第一款带有刘海屏的智能手机，在这个显著的屏幕特征方面，他们动手算是很晚的了，国外的厂商如Essential，国内的如华为或者OV两家，早就已经推出了带有刘海屏（行业内称为notch屏）的手机。只是LG在北美地区关注度不低，是跟三星一个级别的大厂。而且相比于中国，国外这么大肆售卖的刘海屏手机似乎还不多。

　　LG G7 ThinQ定位旗舰，6.1英寸显示屏，分辨率3120x1440，比例19.5：9。机身材质是玻璃和铝合金，但它既有刘海屏又有下巴，这是很多用户不喜欢的设计。与苹果不同的是，LG并没能将屏占比提升到最大，这个下巴还是挺碍眼的，从技术上讲，这是因为屏幕显示原件必须存在，但苹果就是用了更贵的曲面屏幕将这部分折叠在了屏幕后面。

有刘海，还有下巴有刘海，还有下巴
正面的刘海正面的刘海

　　G7的刘海部分比iPhone X要小一些，前面的缺口也没有那么大。这是因为iPhone X的刘海里有完整的原深感镜头系统，用以进行面部识别，但G7没有这功能，原深感镜头目前为止还是苹果一家独有，其他厂商虽然也有号称“面部识别”的功能，但其实就是利用前置摄像头进行的软件优化，除了三星的虹膜识别，安卓世界的面部识别在安全性上都可能存在隐患。即便你不在意安全问题，实用方面也体验一般，在黑夜里甚至暗光中，这种面部识别会失效，因为它们需要可见光、而不是iPhone X的红外线。

　　LG这款旗舰机的后背是玻璃机身，后置指纹识别，也支持无线充电，后置双1600万像素，传感器为索尼IMX 351，光圈值分别为f/1.6和f/1.9，支持光学防抖。LG在这也加入了AI的概念，主要是是场景识别，他们之前的LG V30S ThinQ用过类似功能，区别是，不过G7的AI场景识别的种类达到了18种。

拍照智能场景识别拍照智能场景识别

　　这款手机还机身左侧加了一个谷歌语音助手独立按键，对国内用户来说似乎没啥感知，但老外还挺喜欢这个功能的，遗憾的是这颗按键不支持自定义，用户没法换成别的功能。

机身侧面有谷歌语音助手专用键机身侧面有谷歌语音助手专用键

　　LG G7 ThinQ的音频算是个卖点，机身内置DAC的HiFi芯片，配备的“Boombox扬声器”有DTS音效认证，支持7.1声道环绕立体声。这款手机似乎想在音乐上找点卖点，所以还保留了3.5毫米的耳机孔。

　　在核心硬件方面，LG G7搭载了高通骁龙845处理器，普通版搭配4GB RAM+64GB ROM，配置更好的6GB RAM+128GB ROM版本名字叫LG G7+ ThinQ，另外还支持存储卡扩展；电池容量3000毫安时，支持QC 4.0快充和无线充电。

　　整体来讲，在国外，LG G7或许还是一部说的过去的新品，但对国内用户来说，这款手机实在让人提不起兴趣——当然，LG手机业务也已经退出中国市场。

系统自带遮住刘海，还能换颜色系统自带遮住刘海，还能换颜色

　　老外还在拿刘海屏当卖点，但这也是必须吐槽的点，LG自己在系统中内置了隐藏刘海的选项（，打开后，顶部区域就变成了类似三星S8的样子甚至还能变色），这是典型的自欺欺人的办法，既然明白刘海屏不好看，又没有原深感镜头，为啥还必须用这个设计呢？

　　在一众安卓手机厂商眼里，刘海屏或许已经成了身份的象征而不是为了美观或功能的存在，它的价值是证明用户买到的是款新手机。（晓光）

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