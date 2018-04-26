前后双摄超长续航 华为畅享8 Plus评测

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千元时尚新品 华为畅享8 Plus

北京时间3月29日华为举行发布会，连发三款新机型，三款机型虽然配置不同，外观上也相差甚大，但是定位上都以千元品质为卖点，定位人群也都是时尚年轻群体。

三款机型中配置最高的是华为畅享8 Plus，这款机型外形设计上比较传统，但是的软硬件上却配备了目前最流行的元素。比如，全面屏、大内存、人脸识别、前后双摄等等，硬件上堪比中端机型。

型号 华为畅享8 Plus 处理器 麒麟659处理器 内存 4GB 存储 64GB/128GB 屏幕尺寸 5.93英寸全面屏 前置摄像头 1600万+200万 后置摄像头 1300万+200万 电池容量 4000mAh 系统 EMUI 8.0 配色 金、蓝、黑、粉

千元手机一般都不会太重视外观设计，因为会受到成本的限制。华为畅享8 Plus的外观设计虽然也是千元机型，但是可以看出在外观设计上还是有过考虑的。

在手机正面，华为畅享8 Plus配有一块5.93英寸的全面屏，屏幕分辨率为2160x1080，PPI高达407，屏幕比例为18：9，由于是全面屏设计，所以手机实际的尺寸也比传统的手机要小不少，这也有效的提升了单手操作和握持感。

华为畅享8 Plus的全面屏上下预留空间并不相同，有细微的差别，其中，额头比下巴略窄，有种头重脚轻的感觉，上部配备了前置双摄，位于手机听筒左侧，右侧为感光元器件。

屏幕下部没有实体的Home键和指纹识别功能，只有华为的LOGO，这也是全面屏中最多的设计形式。

作为一款主打时尚年轻群体的手机，华为畅享8 Plus保留了3.5mm耳机孔设计，但是在数据接口上并没有使用type-c接口，而是使用了经典了Micro USB接口，并不具备快充功能。

在手机左右两侧也比较传统，金属一体式中框，左侧为SIM卡槽，右侧为电源键和音量控制键，值得一提的是，华为畅享8 Plus的SIM卡槽采用了三卡槽的设计，可以同时放入两张SIM卡和一张内存扩展卡，这点还是比较实用的。

在手机背部，华为畅享8 Plus采用了金属材质+双U缝天线设计，较经典的三段式稍有区别，这种天线设计不仅天线占用空间小，信号的抗干扰能力、死角问题也得到了很好的解决，在视觉效果上也比较近出色。

华为畅享8 Plus后置双摄像头，摄像头整体向外凸起，但是并不是很明显，周围为钻石刀精雕的高光C角，用以保护摄像头的磨损问题。

华为畅享8 Plus的指纹识别功能同样放在了手机背部，和此前的机型没有什么区别。

前后四摄 超长续航

华为的手机不论中高低，只要是最新的机型均会运行基于Android 8.0系统深度优化的EMUI 8.0系统，这款华为畅享8 Plus也不例外。

EMUI 5.0之外EMUI系统就有一个很大的特点，就是流畅，这得益于华为手机的软硬结合，可以智能的调度、优化CPU，同时深度的学习用户的使用习惯，预测用户的行为，从而快速高效的响应用户需求。而在EMUI 8.0中，采用了新一代增强文件系统，减少了文件碎片，并智能的自动清理系统碎片，从而是使得手机更加的流畅。

EMUI 8.0在UI设计和用户界面上没有什么大的变化，依旧以简约、商务的风格为主，对于时尚年轻人来说可能不是太讨喜，不过胜在华为商店系统主题丰富，可以自由切换。

除了流畅之外，EMUI 8.0中开新增了不少实用且流行的功能，比如人脸识别功能、护眼模式、手势截图、游戏模式、多屏互动等等。其中基于AI人脸识别算法，华为畅享8 Plus的人脸识别功能自动检测人脸面部1024个特征维度并进行高精度智能匹配，小编实测解锁速度和精度都还不错。

对于大部分千元机型来说，基本上都是双摄、三摄居多，但是鲜有配置前后摄像头的手机，华为畅享8 Plus就是其中之一。

华为畅享8 Plus配备了后置1300万+200万像素摄像头，F2.2光圈，5P镜头，双摄方案为景深双摄， 所以具有不错的虚化能力；而在前摄方面，华为畅享8 Plus配备了1600按+200万像素摄像头，F2.0光圈，同样为景深双摄，让用户自拍的时候也能用户背景虚化的效果。

除此之外，华为畅享8 Plus还拥有PDAF相位对焦技术以及先拍照后对焦功能，同时提供了手势拍照、智能美颜等功能。

从小编拍得样张中看，华为畅享8 Plus的白天光线充足的环境中表现的可圈可点，在颜色还原和锐度上都不错，逆光也比较清晰；而在夜拍环境中，华为畅享8 Plus成像也比较明亮，噪点控制的也不错；虚化方面， 得益于华为的算法，华为畅享8 Plus整体虚化比较自然，主体轮廓也比较清晰。

在处理器上，华为畅享8 Plus搭载了麒麟659处理器，最为一款中端处理器，麒麟659处理器采用了16nm工艺制程，八核心，4个频率为2.36GHz的A53核心，4个频率为1.7GHz的A53核心，GPU为Mali-T830 MP2，频率为900MHz，性能堪比骁龙625。而在内存配置上， 华为畅享8 Plus配备了4GB的运行内存以及最高128GB的存储空间，在安兔兔中跑分为99623分，在千元机中相当的不错。

华为畅享8 Plus拥有4000mAh的大容量电池，加上华为自身的智能省电技术，让华为畅享8 Plus的续航能力十分的持久，经过小编实际测试，华为畅享8 Plus充满电后，可以连续运行10小时35分钟。

而在充电方面，华为畅享8 Plus做得并不好，只标配了5V2A的充电标准，对于一款4000mAh的大电池，这个充电速度显然不够看。

最后还是得提一下华为畅享8 Plus的三卡槽设计，华为畅享8的三卡槽可以同时插入两张SIM和一张扩展卡，对于一些需求特殊的用户，这个设计十分十分的实用。

性价比不高 但优点突出

华为畅享8 Plus共有两个版本，分别是4+64GB版本以及4+128GB版本，这两个版本的售价分别为1699元和1899元。

如果单从参数上看，其中华为畅享8 plus的优势并不明显，比方说前不久魅蓝刚刚发布的魅蓝E3，标配了高通骁龙636，6GB大内存，全面屏，后置大像素双摄等等，最高售价也只有1898元。相比之外，华为畅享8 Plus就要稍逊一筹了。

虽然与同价位竞品相比较，华为畅享8 Plus的优势并不是很明显，但是既然贵那自然有其道理，华为畅享8 Plus的优势在于前后四摄像头，4000mAh的大电池容量以及经过华为旗舰机沉淀的EMUI 8.0，这些都是加分项，当然了，这里肯定还少不了华为的品质和服务。

说了这么多，也评测了这么多，想必大家对这款机型都有了一个初步的认识，小编觉得华为畅享8 Plus从各个方面看还是一款不错的千元机型，虽然性价比稍显弱了些，但是还是可以接受的，比较是华为大厂，你们觉得呢？