荣耀10评测：真正属于年轻人的科技潮品

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在如今“消费升级”的大环境下，智能手机逐渐由一件单纯的科技产品转变电子快消品，而对于许多用户，智能手机在冰冷的硬件之外，能够真正让他们感受到的其它体验也变得至关重要。在这个“颜值即是正义”的时代，一款产品颜值的高低在一定程度上决定了其能否在最短的时间吸引到用户，尤其是荣耀这样定位在年轻用户的品牌。

因此在荣耀8上，创新的带来经典的“魅海蓝”配色。而后在荣耀9上，打造出“海鸥灰”配色。而在最新一代每一代都当之无愧的成为荣耀手机的颜值担当。此次发布的荣耀10，荣耀进一步挑战难度更为复杂的极光镀膜工艺，以及荣耀10独特的“幻影”配色。今天的评测，我们就来看看这款“荣耀史上最漂亮”的手机究竟如何？

在赛诺最新公布的2018年Q1季度手机销量中，荣耀获得全品牌线上销量No：1，以及中国互联网品牌销售额的第一名，进一步巩固了当前中国市场互联网手机第一品牌的地位。而纵观荣耀手机的产品线，荣耀数字旗舰的售价也在2500-3000这个范围，而这个价位段刚好是荣耀一直定位的年轻用户群体在选购时最敏感的价位段。作为在互联网手机，其购机用户对于荣耀手机，尤其是一台旗舰的配置比普通用户更加在意。文章的这一部分，我们先来看看荣耀10的硬件配置。

通过参数表可以看到，荣耀10并没有因为产品主打外观设计，就忽略对配置的要求。麒麟970、全系标配6GB运行内存，以及大家关心的3400mAh大容量电池，保证了荣耀10日常使用的体验。而拍照方面，荣耀10搭载2400万+1600万像素的双摄组合，并且荣耀将内置的AI拍照引擎升级为2.0，支持22类标签、500+种场景智能识别，在成像的参数和风格上做针对性调教。值得一提的是，荣耀10在音频方面升级为AK4376A Hifi芯片。综合来看，在2500-3000的价位段，荣耀10的硬件配置可以称得上比较有诚意。

外观设计：

自从荣耀8开始，荣耀数字旗舰就定位在年轻人的时尚潮品。也就是从这起，荣耀在每一代数字旗舰的外观设计上都力求突破。从荣耀8的魅海蓝、荣耀9的海鸥灰，到荣耀10的幻影变色系列；从荣耀8上15层复合材料工艺，到荣耀9上更进一步的光线雕刻技术，到荣耀10上极光镀膜工艺。在外观设计上，荣耀“一直被模仿，从未被超越”。

荣耀10首创变色极光镀膜，利用光程差的原理，当光线直射在机身，不同的角度，不同的光线，都会呈现出不同的独特色彩，颇有种“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的感觉。

整个工艺最难的部分就在于蓝、紫色能够均匀混合，多一分则偏蓝、少一分则偏紫。而在最终荣耀10光影流动色彩的背后，则是荣耀工程师在百级无尘室，用双倍的时间和成本，对背壳36个光色检测面严苛的不断调教。

荣耀10采用5.84英寸19：9全面屏，机身宽度为71.2mm，厚度为7.7mm，iPhone X相同，对于单手握持还是比较友好。

机身顶部，荣耀10采用“小萌脸”的设计，notch区域比iphoneX小出不少，拥有更广阔的显示面积。而且以椭圆形听筒为中心，前置摄像头和距离传感器对称。

机身底部，荣耀10采用Under glass的超声波指纹识别解决方案，保证前面板的一体性。并且在玻璃盖板下涂出一圈虚线，方便告诉用户指纹识别的位置。

另外，荣耀10正面为2.5D弧度玻璃，背部为双轴曲面玻璃，搭配双面玻璃与金属边框之间一道极窄的cnc高光亮边，保证了机身两侧细腻的过渡手感。而机身四角适中的弧度，则提供了舒适圆润的握持感。

拍照测试：

荣耀10采用1600万像素彩色与2400万像素黑白双镜头，两颗摄像头均为f 1.8大光圈，支持双核相位对焦。在拍照时，在光线充足的环境下，彩色摄像头全权负责成像，而在暗光环境下，黑白摄像头捕捉层次和细节，彩色摄像头收集色彩，两者协作提升成像质量。

软件方面，在去年底荣耀发布的V10中，首次将AI加入拍照当中，可以识别蓝天、花朵、文字等十三个标签。而在荣耀10的AI 2.0中，进一步升级到可以识别22类标签的500多种场景。并且还基于AI智能识别出图像不同区域的内容，对取景界面的图像进行精准分割，并且对不同区域的图像进行单独优化。究竟实际效果怎样，我们用样张说话。

▲未开启AI模式

▲开启AI模式

在这组样张中，上图为荣耀10未开启AI，下图为开启AI模式。可以明显的看到，在AI的“区别对待”下，检测到画面下半部分非常欠曝光，因此AI自动将画面下半部分提升亮度，而对于曝光正常的天空部分只做色彩的优化，使得蓝天的曝光依旧正常，而且色彩方面更加饱满。

▲荣耀10开启AI模式

▲iPhoneX直出样张

而在我们最常用的拍美食环节，荣耀10的AI已经识别出当前被拍摄主体为美食，因此对于食物的色彩进行了智能优化，红色的辣椒与金黄色的烤鱼，食物的色彩更加饱满。而相比之下，iPhone X则显得平淡无奇。

▲荣耀10

▲iPhoneX头盔顶部意外翻车

除此之外，对于大光圈或者人像模式这种非常考验手机摄像头软硬件结合的实力。在这组样张对比中，荣耀10基于AI 2.0的人景分离，对于物体边缘识别的比较准确，甚至对于头盔边缘高亮反光部分也可以精准识别。而iPhone X则在这种复杂环境下翻车。

▲荣耀10开启AI

▲iPhone X样张直出

夜景方面，荣耀10对于高光的控制、天空的纯净度表现不错，但相比iPhone X，画面的亮度偏保守了一些。但高亮的iPhone X也带来高光溢出、以及带来的噪点。

▲荣耀10未开启AI模式

▲荣耀10开启AI模式

当然，荣耀10依旧可以针对画面亮度的问题进行改善。在这组样张中，开启AI后（下图），对于画面较暗的儿童乐园明显提升了画面亮度，带来了一些暗部细节。对于高光处的灯牌则完全保留，体现了荣耀10 AI对于画面语义分割的精准控制。

整体来看，荣耀10在强大的硬件基础上，通过引入AI技术来进一步强化成像实力，但重要的是：

荣耀认为，在旗舰档的手机中，硬件配置普遍都够用，而对于普通用户，拍照时真正的痛点在于“会拍不会拍”。因为普通用户不是摄影师，在强大的硬件也弥补不了拍摄技巧的缺失。在拍照的时候，怎么取景，怎么优化拍照参数，都体现了荣耀对于拍照的思考。而荣耀10的AI拍照2.0所带来对于风光摄影师、人文摄影师等各种各样不同品类的摄影师作品的机器学习，可以有效缩短小白用户和跟摄影师的差距，随手也能拍出好照片。

EMUI 8.1

荣耀10搭载了EMUI 8.1版本，基于Andriod 8.1版本。这也是目前第三方OS系统对于安卓版本支持速度最快的。这点要为EMUI团队点赞。因为在安卓7.0之后，谷歌其实对安卓系统的AOSP源码规范权限收的越来越紧，因此在更新系统版本（最重要的是新功能和安全补丁），第三方厂商必须要符合AOSP规范。在今天，及时跟进安卓原生版本，对于用户体验和安全性有着非常重要的作用。

荣耀10为极光色产品打造了专属的“极光”主题，设计灵感来源于神秘绚烂的极光“欧若拉”，拥有专属极光壁纸，并且对于字体也进行了修改，更加精致。

对于荣耀10的刘海屏，荣耀也在EMUI中给出了解决方案：在设置中拥有显示区域控制的选项，可以设置成默认的刘海屏，也可以设置为隐藏显示区域，设置成普通的18：9全面屏。将选择的权利交还给用户。

除此之外，EMUI 8.1中还增加了单键导航的手势操作。用户可以轻触、长按、左右滑动以及点击左右图标来实现虚拟Home键的功能。

另外，荣耀10还支持AI智慧识屏。在任何场景下，双指按压想要识别的图片，手机会自动识别图像，跳转到淘宝进行快捷购买。

硬件性能：

荣耀10采用麒麟970处理器，台积电10nm工艺，4*Cortex A73@2.36Ghz+4*Cortex A53@1.8Ghz，形成了性能+效能的BigLITTLE架构，GPU部分则为Mali-G72，MP12，相比起麒麟960，麒麟970的性能有20%的提升，并且能效比提升了50%。

麒麟970还内置独立的NPU单元，在机器学习上拥有传统CPU的25倍性能、GPU的6.25倍性能，同时拥有超低功耗的优势。举例来说，在进行图像识别的计算中，搭载 NPU 的麒麟 970每分钟能够处理 2005 张照片，CPU运算只能达到每分钟95张的速度。在鲁大师的AI跑分上，分数比同时期的骁龙835高出60%。

充电：

荣耀10标配了5V 4.5A的快充套装，实际测试下可以达到接近21W的峰值功率，而在半小时的测试中，荣耀10也从0冲到60%。这样的速度在当前的安卓旗舰中还是属于非常不错的水准。

超声波指纹：

与当前许多旗舰相比，荣耀10在硬件上最大的不同就是这颗超声波指纹识别。因为超声波具有穿透性，利用指纹模组发出的特定频率的超声波扫描手指，利用指纹的不同对超声波反射的不同，能够建立3D指纹图形。所以对于荣耀10这样想要打造一体性ID设计，Under glass的超声波指纹识别无疑是现阶段很好的一个选择。

但一直以来，超声波指纹识别鲜有厂商使用，是因为其识别速度和准确性的问题。而经过笔者实际测试，荣耀10的超声波指纹识别与电容式几乎无异，而且支持湿手解锁。

总结：

自荣耀8之后，荣耀数字旗舰一直堪称是荣耀手机的颜值担当。而定位在为年轻人打造科技潮品的荣耀，对于细分市场的把握也推进荣耀走到如今互联网第一品牌的地位。而从产品来看，荣耀10出众的外观设计、不错的硬件配置以及恰到好处的定价策略，无论从哪方面，他都以自己所能展现出最好的角度让你接受它。