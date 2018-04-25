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小米6X评测：小米版的"前后2000万"能不能逆光也清晰

小米6X评测：小米版的"前后2000万"能不能逆光也清晰
2018年04月25日 16:01 新浪手机
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　　相关阅读：1599元的小米6X发布 雷军说小米硬件利润永远不超5%

　　小米最早以“互联网品牌”的形象与消费者见面，旗下产品大多以线上形式销售。而随着线下渠道的回暖，小米开始从线上逐渐扩展到线下。

　　为此，去年小米更新了一条新产品线，以“新零售”的方式探索线下渠道。如今，该系列迎来了第二款手机——小米6X。数字加“X”的命名方式是这个系列的特点，不过这并不意味着它是小米6到小米7的过渡，而是一个全新系列产品。

小米6X真机很薄小米6X真机很薄

　　作为今年小米在线下主推的产品，除了邀请吴亦凡代言，手机本身也有诸多看点。经过几天试用后，我们来说说小米6X这款手机的表现如何。

　　从外观上看你就知道它针对谁

　　小米6X一上手就能感受到它的纤薄，18：9屏幕比例加上弧形腰线，即使配备5.99英寸屏幕也不会显得太大或是太蠢。

正面是所谓的“全面屏”设计正面是所谓的“全面屏”设计

　　手机背面采用金属机身和“U”型天线带设计，上下两条天线带都做了一些处理，让他们不那么明显，背面一体性也更强一些。小米6X底部配备Type-C接口和对称式扬声器，不过两侧扬声器只有一侧发声。

机身背面的弧线机身背面的弧线

　　这种极致纤薄的造型和此前绿厂某款机型很像。轻薄虽然能带来视觉上的效果，但是带来最大的问题是摄像头凸起。尤其是小米近段时间发布的手机都采用了相同风格的双摄——线条硬朗的椭圆形。到了小米6X上，这种风格的摄像头则变得尤为显眼。

小米6X摄像头凸起小米6X摄像头凸起

　　小米6X正面采用了此前热门的“全面屏”设计，窄下巴，小额头。由于正面没有指纹识别模块，整个手机正面看上去相对比较完整。当然，在系统中用户可以选择使用传统的虚拟导航栏，也可以使用MIUI9中增加的手势功能。

　　小米为新机准备了五种配色，分别是赤焰红、流沙金、冰川蓝、曜石黑以及樱花粉。

天线带“隐藏”得很好天线带“隐藏”得很好

　　文章开头已经介绍过了，小米6X是小米针对线下渠道推出的手机产品，所以从外观上也能看出一些门道。它的对手无非是在线下表现抢眼的蓝绿厂，而一套标准的主流外观会让它在线下渠道耍得开。

　　拍照是小米6X最核心的卖点

　　小米6X后置两颗摄像头，一颗为1200万像素，索尼IMX486传感器，光圈大小为f/1.75；另一颗为2000万像素，索尼IMX376传感器，光圈大小同样为f/1.75。这两颗摄像头并不是常规的黑白加彩色、长焦加广角或者主副景深的组合方式，而是两颗镜头相对独立，都能作为主摄像头使用。

两颗镜头另有玄机两颗镜头另有玄机

　　当拍摄场景光线条件较好时，小米6X会使用1200万像素的摄像头作为主镜头，它的单位像素面积为1.25微米；当拍摄场景光线条件较弱的情况下，系统会自动切换至2000万像素摄像头。这颗摄像头单位像素面积为1微米，看上去不大但是它可以将感光像素4合1，形成2微米大像素，以此来增加进光量。

　　这套“AI双摄”的方案曾经在OPPO R11s上出现过，优点是可以增加暗光条件下照片的亮度。具体情况我们看样张：

室内样张，亮度明显提升，放大后细节表现力不错（后台图片质量有压缩）室内样张，亮度明显提升，放大后细节表现力不错（后台图片质量有压缩）
食物样张食物样张
夜间样张，噪点控制在合理范围内夜间样张，噪点控制在合理范围内
逆光样张，树干细节丢失逆光样张，树干细节丢失
室外样张，色彩和虚化效果室外样张，色彩和虚化效果
人像模式（右）背景虚化能看出层次感人像模式（右）背景虚化能看出层次感

　　总体来说，小米6X在暗光条件下拍照表现不错，能明显感觉到照片画面亮度提升，噪点在一定范围内得到了控制。不过照片放大后仍能看到涂抹痕迹，一些细节的表现力相对弱一些。日常人像模式虚化效果基本令人满意，遇到竖立头发的情况同样会采取虚掉的方式处理。

　　自拍优化更亲近女性用户

　　小米6X在前置自拍方面做了不少努力。首先，硬件上小米6X配备了后置同款的2000万像素摄像头，它的传感器、参数和前置那颗镜头一样，甚至感光像素4合1的能力同样得到了保留。这意味着在暗光条件下自拍或录制视频，画面亮度能得到一定的提升，并且小米6X配备了前置柔光灯，光线昏暗时会自动开启。

小米6X前置镜头和闪光灯小米6X前置镜头和闪光灯

　　这次小米在女性用户身上花的功夫更多一些。官方宣称小米6X分析了海量女生自拍照进行机器学习，通过AI算法能够识别人物与背景，甚至是女生经常佩戴的小道具和使用的手势。

相机自带的美颜相机自带的美颜
小姐姐自拍样张小姐姐自拍样张
小姐姐大拇指左侧出现了虚影小姐姐大拇指左侧出现了虚影

　　通过这组样张我们可以看到，小米6X对人物的抠图相对精准。然而，在某些背景复杂的情况下，手指部分出现了虚影。当然，我们拿到的这款手机的系统还在调试中，新机上市后还会更新算法。

　　除此以外，小米6X在所谓的“千人千面”的美颜算法上增加了AI护妆，它可以识别女生的妆容，美颜的同时保留唇妆、眼妆等细节。而在我们实测过程中，AI互妆美颜确实能保留部分妆容，但是像一些更细节的妆容比如亮晶晶的粉则被美化掉了，腮红和眼影会淡化一些。

唇妆和眼妆都得到了保留唇妆和眼妆都得到了保留

　　另外，美颜算法会过滤面部的痣，把它当成痘痘干掉，导致小姐姐抱怨了半天。不过这些都属于正常现象，毕竟目前没有哪一家的算法能做到分辨出痘痘和痣，部分妆容能得到保留已经很不容易。

美颜的同时（左）会干掉脸上痣（右）美颜的同时（左）会干掉脸上痣（右）
美颜级别调高之后（左）美颜级别调高之后（左）

　　除了这些基础的优化，小米在6X上还增加了场景信息，它会识别自拍时的人物和背景，将人物背景分离处理。不过这个功能在目前系统上还未更新，所以效果如何我们还不得而知，只能先做一个简单的介绍。开启这个功能后，相机会通过AI算法将人物和背景分离，并且风分别处理。简单来说就是人物美颜，背景优化。其中在夜景自拍时，算法会将背景虚化出大光斑的效果。

　　据官方介绍，小米6X前置镜头支持的场景包括蓝天、日出、日落、海边、樱花、油菜花、薰衣草、绿植、夜景、枫叶、秋色以及雪景13种场景。

　　骁龙660成为了“一代神U”

　　小米6X搭载高通骁龙660处理器，这颗芯片是目前中高端机型使用最多的芯片，甚至一些品牌已经连续使用了三代产品。具体到小米6X上，配合MIUI9系统，日常任务处理十分流畅，游戏方面也能有一定的保障。经安兔兔跑分测试，小米6X综合得分133717分，基本处于正常水平。

小米6X安兔兔跑分小米6X安兔兔跑分

　　另外官方称，小米6X已经成为《王者荣耀》性能优化合作伙伴，在玩这款游戏时能开启多核多线程以及高帧率模式，但实测过程中即使开启高帧率也无法稳定在60帧，而且会出现跳帧的情况。

　　其他硬件方面，小米6X共有三种规格可选，分别是4GB+64GB、6GB+64GB以及6GB+128GB，内置3010毫安时容量电池。经实测，38分钟王者荣耀掉电18%，37分钟微博和日常阅读掉电7%，半小时拍照掉电15%，掉电略快。另外，小米6X支持18W QC 3.0快充。

食物的识别相对准确食物的识别相对准确

　　性能之外，小米6X具备一些“特殊”的功能，比如内置“小爱同学”App，配备拍图购买、拍图识别等功能。不过我在测试过程中，小米6X的拍图识别不是很准确，曾多次把“六味地黄丸”识别成“酱油”。

　　总结：性能均衡 价格是最大优势

　　小米进军线下渠道后依然保持较高的性价比。就小米6X这款手机来说，在中端机型中性能不差，该有的都有，甚至用AI的噱头强调了一下拍照。而它的价格和主攻线下渠道的蓝绿大厂相比有着绝对的优势。

在某细节上和绿厂机型很像在某细节上和绿厂机型很像

　　不过小米6X在产品外观上属于“随大溜”的做法，无论是纤薄机身还是纤细的腰线都和绿厂的机型有些相似。倒是在拍照功能上做了些优化，和小米此前产品相比有了不小提升。

　　所以来说说要不要买的问题，我觉得在预算有限的情况下，更看重自拍，对游戏性能没有特别高的要求，满足这几点基本上就能把小米6X放到你的候选清单中了。（苏航）

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