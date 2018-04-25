电视果4K评测：简单但不容小视的投屏利器

前几年各家厂商争抢客厅电视这块蛋糕的景象，随着去年一些厂商主动或被动撤离市场而渐渐冷静，功能广而全的智能电视和同样功能广而全的电视盒子逐渐占领市场。

但是，对于现在越来越依存手机生活的人们来说，那么多功能的智能电视、电视盒子真的能够让客厅生活更加丰富吗？还有没有其他选择呢？

爱奇艺电视果便是在这样的疑问下诞生的产物，相比前边提到的智能设备，电视果只专注于一件事——“投屏”，将手机的内容投到客厅的屏幕上。

这样的生活是否是人们所期盼的呢？

一、 外观：其实并不重要

如果有读者用过电视果2的话，可能会对金属的外观有比较强的印象。但是，作为一个只能用于投屏的设备来说，这样高调存在于客厅中会让人对它的功能有很高的期待，最终形成一些预期上的落差，毕竟这个设备并不能够独立运作，对于没有合适手机可以投屏的用户来说基本就是个摆设。

电视果4K是电视果系列中第四代产品，在电视果3的外观基础上进行了一定改进。可以说开发团队找到了这个产品外观上最正确的方向——低调到不要让人感觉到它的存在。

产品外包装正面

产品外包装很简单，一个成年人手掌即可稳固抓住的大小。

产品外包装背面

盒子正面和背面分别展示了产品外观及使用时的状态，给想购买的人一个初步印象。

产品全家福

盒子内所包含的部件包括电视果本体、一根用于供电的micro-USB数据线、一根用于视频输出的HDMI线和简单的说明书。

至于产品外观，正如笔者前文中所述，极简到几乎没有什么可以介绍的余地。本体的三围为59mm x 59mm x 13.5mm，重量约非常轻，大约比一只钢笔还要轻一些。机身为塑料材质，通体黑色。

机身正面照片

机身正面只有电视果的logo，背部则有少量产品信息，在黑色的机身上如果不去仔细看这些信息，基本不会注意到这些内容。

机身侧面接口

圆盘型机身侧面可以注意到的只有四个地方，分别是HDMI视频接口、micro-USB供电口、电源指示灯和重置按钮。

值得一提的是这次电视果4K用的是标准HDMI视频接口，在酒店、办公区域非常常见，对于经常出差或外出旅行又有投屏需求的用户来说，可以节省带数据线的麻烦。

另外来说，由于使用的是HDMI接口，除了电视以外的其他视频设备如投影仪、显示器之类的也可以作为投屏接收展示终端使用，但是需注意如果设备不具备音频播放能力，那就只能通过手机自己的扬声器进行播放了。

电视果可以很好的隐藏在电视机背部

连上电视后的电视果基本不会有任何突兀的感觉，通常藏在电视后边并不会影响观影体验。极简的外观和简单的接口让用户一目了然，从某种程度上来说，这样简单的设计非常符合电视果简单的定位，可以让用户忽略设备的存在，但又同时享受设备带来的额外功能。

不过还是需要提醒出差旅行的读者，记得离开酒店时把电视果取下来啊。

二、 播放性能及初体验：足够应付能想到的需求

相比电视果前几代产品，电视果4K顾名思义最大的变化就是增加了最高可以60帧每秒的频率输出4K（3840 x 2160）分辨率的播放能力，这一方面得益于核心、图像处理器性能的提升，另一方面也是无线网络兼容能力增强的结果。

电视果客户端界面

为了能更好的为客户提供4K视频资源，电视果专门在手机app中提供了4K专区，目前主要节目来源是爱奇艺的视频，据发布会中所承诺的情况来看，后期还会加入其它网站的4K资源。

电视果第一次开机需经过网络配置

电视果第一次开机时需要进行网络设置，在手机端安装好客户端app后根据屏幕中提示一步步进行配置即可，整个过程非常简单，即使对于老一辈的家长来说也不会有太大障碍。

电视端播放视频的效果

电视果4K的在线视频播放能力还是值得称赞的，在整个播放的过程中表现很稳定，没有出现缓冲或是不稳定的情况，同时通常在手机端要等待的广告也不见踪影（仅限爱奇艺来源的视频）。

需要说的是，电视果播放在线视频的过程中是无需手机支持的，既只要视频开始播放后，手机无需停留在播放界面，可以任意做其他事情。

手机端遥控界面

手机app也可以作为电视果的遥控器使用，一些基础的功能比如前进、后退、暂停等都可以通过这个界面进行操作，还有一些比较有意思的功能，后边会详述。

使用投屏功能甚至可以用于演讲ppt

在没有好的视频来源时，手机中拍摄的4K分辨率视频或线上下载的视频也是很好的来源，当然手机图片也可以投至屏幕中。电视果4K支持本地文件投屏和手机屏幕映射功能，但是在播放过程中，如果是使用映射功能则不能像播放本地文件、在线视频那样任意操作手机，而播放本地文件时需要确保手机与电视果始终留在同一个局域网内。

电视果支援的一部分第三方App

除了爱奇艺的视频点播、手机本地文件外，电视果还支持部分电视频道直播、通过常见的第三方视频、音频点播app，如优酷、芒果TV、bilibili等进行投屏的功能，甚至对于经常使用百度网盘存储电影的用户来说，可以直接播放网盘中的电影，非常实用。

可以说在视频投屏播放这部分，电视果4K已经做得非常完善，虽然在体验过程中有一些软件由于界面的区别导致体验有些参差不齐，但总体上笔者所能想象到的视频播放场景都已有足够能力应对。

三、 特色功能：实用的音视频播放扩展

在观影基础功能上，电视果4K还提供了一些额外的功能。

首先来看看播放器界面里这几个按钮。

手机app中的遥控界面

位于进度条上方功能按钮的左边第一个是倍速播放功能按钮，里边有1、1.25、1.5和2倍速可以选择。

官方介绍中说此功能是提供给那些不想错过任何节目细节但又没时间完整观看节目的用户使用，不过现实生活中，估计更需要这个功能的是那些经常听网课的学生们。笔者在校期间经常被问起的问题就是有什么播放器能够变速播放视频，现在已经有一个备选答案了。

另外三个功能按钮分别是下一集、清晰度调节和截图，在此不赘述。

点击“秘听”按钮会打开单独的界面

看屏幕下边的三个功能按钮，首先是“秘听”。这个功能可以让视频和音频播放分离，避免一些比较尴尬的情况，比如夜深人静时在家里看个球又怕打扰到老婆大人，或者看一些动作片怕打扰到正在睡觉的孩子之类的。

这个功能最实用的可能还是外出演讲时，便于将音频单独接入外接音箱时使用。当然这并不属于“客厅生活”的范畴里。

视频播放过程中展示弹幕的效果

第二个按钮“杜比音效”仅在播放特定影片时可以激活。

第三个按钮“弹幕”也是比较有意思的功能，点击后可以在欣赏电影的同时观看网友的评论和吐槽。而且这个弹幕功能不仅仅支持爱奇艺自己的视频，第三方app中也是可以调出弹幕的。

遗憾的是，目前弹幕功能只能看，并不能发。

四、 人工智能：初出茅庐

电视果4K的另一特色便是新增加的“人工智能”功能，目前该功能主要表现在语音助手方面。

语音助手激活界面

第一次使用语音助手需要在设置界面中进行激活。一旦激活后，主界面的搜索栏旁边便会出现一个麦克风标志图标，点击该图标即可使用语音助手进行操作。

语音助手使用界面

实际使用中，用户需要按住语音按钮说出语音指令，可以使用的操作包括播放特定影视节目、调整音量、快进/倒退、切换集数、切换清晰度等等。

笔者对这些操作进行了测试，其中每个指令在得到错误的结果前均测试了三遍以上，其中可能会有发音清晰程度的干扰，总体结果如下：

从测试结果来看，主要的播放功能基本能够正确识别和使用，其中节目搜索和快进快退操作对体验的提升最大，对于一个出生不久的人工智能来说，这个结果基本及格了。

但对于体验影响最大的一方面在语音激活操作上，目前采用的方式为手工点击图标后激活语音输入，这对于一些比较基础的操作来说并不会比直接使用遥控来得更便利。或许未来加入类似语音激活的方式会对体验带来更高的提升。

另外，目前人工智能主要表现在语音助手方面，类似“推荐一些轻松的电影”、“我想看刘德华主演的电影”这类操作并未支持。借助爱奇艺庞大的视频资源和在影视方面的数据挖掘技术，相信这些在未来都会随着软件的更新迭代成为现实。

写在最后

“只专心做好一件事”是一个很简单的道理，但是在纷杂繁复的现实社会中，人们往往又忽略了这些最简单的道理。

“投屏”一个简单的动作，依托在目前手机强大的性能和多样的功能基础上可以展现出无限的可能性。相比于参与到成本和技术门槛都较高的智能市场中，电视果4K将自身定位在手机的外设，进行差异化竞争并给客户多一个选择这一点上无异是明智的。

电视果4K目前已有的视频播放功能已经足够优秀，能够达到“提升客厅生活体验”的目标，228元的售价对于家中已有常规电视或对现有电视功能不满意的手机依赖症用户来说，并不是一个很大的负担。

新增加的人工智能功能目前还处于初级发展阶段，更加实用的功能还需加以时日等待成熟。