只差500元 魅族15/魅族15Plus该怎么选

北京时间2018年4月22日，魅族不负众望，发布了三款新品，分别为魅族M15、魅族15、魅族15 Plus。其中，魅族15及魅族15 Plus最具代表性，被誉为是“经典重塑”，承蒙了广大魅友厚爱。本篇文章就来讲讲这两款机型。

先说下价格，魅族15定价2499元（4G+64GB）、2799元（4G+128GB），魅族15 Plus定价2999元（6G+64GB）和3299元（6G+128GB）。很多想要选购这两款机型的小伙伴，并不知道该选择哪款，我为大家梳理一下，一同看下这两款同系列机型有何不同。

魅族15和魅族15 Plus的不同点

1、尺寸大小不同

魅族15是5.46英寸的屏幕，而魅族15 Plus是5.95英寸的屏幕。并且屏占比也不同，

2、运行内存不同

魅族15是4GB运行内存，魅族15 Plus是6GB运行内存，而两者的存储内容内存均为64GB起步，并且拥有128GB最高版本。

3、电池容量不同

魅族15的电池容量是3000mAh，而魅族15 Plus则是3500mAh，但两者都同时支持24W快充技术。

魅族15和魅族15 Plus

4、处理器型号不同

魅族15是骁龙660移动平台，而魅族15 Plus是三星的Exynos 8895，尽管均属于同一档次处理器，而Exynos 8895在跑分上要略优一些。

5、屏幕分辨率不同

魅族15是1080P的屏幕，而魅族15 Plus则是2K屏幕。

6、相机防抖机制略微不同

魅族15是OIS光学防抖，而魅族15 Plus为OIS光学防抖+EIS电子防抖的双防抖配置。

先来说下魅族15，它使用了一块5.46英寸的三星OLED屏幕，分辨率为1920*1080。143*72*7.25mm的机身尺寸在如今看来称得上小巧，152g的重量也还称得上趁手。性能上，魅族15搭载了高通骁龙660处理器搭配4GB内存以及64GB的存储。续航方面，24W最大功率的mCharge依然是标配，电池电量则为3000mAh。

而魅族15 Plus，并非只局限于屏幕尺寸的加大，处理器、屏占比、电池容量等，均有小幅度的升级：魅族15 Plus使用了一块5.95英寸的大屏，分辨率也相应提升到了2560*1440。153.8*78.25*7.25mm的尺寸要比魅族15大上一圈，但是7.25的纤薄机身和177g的重量依然保证了它不错的手感。值得注意的是，魅族15 Plus搭载了的SOC为三星的Exynos 8895，对于三星处理器，相比不少魅友也是期待已久了。除此之外，魅族15 Plus还可选择更大的存储搭配（最高为6GB+128GB）和更大的电池（3500mAh）。

魅族15和魅族15 Plus的相同点

外观设计上：

除了尺寸不同外，两者的外观设计都是一样的。这次主要在设计上有几个亮点：其一是极窄边框，接近消失的“黑边”，或者说BM区是魅族一直以来的优良传统，而这一次魅族15系列又在过去的工艺上再一次升级，1.175mm的两侧边框几乎达到了肉眼可忽略的程度，配合一块素质不错的直角屏幕，更是有把整个视角“撑开”的感觉，反而更符合“全面屏”的定义。

其二是精致的机身背部：机身背面也依然保留了金属材质而不是盲目追求目前玻璃机身的主流设计。但是这一次的背部质感却做的很有意思：它在高强度铝合⾦后壳的基础上镀上了⼀层超薄的不锈钢材料，并使之⼀体成型。最终在保持绝佳的不锈钢金属触感的同时，将 15系列的厚度和重量控制在了一个不错的水平上。而且给金属机身打磨除了超觉得手感以及触感，比起玻璃机身来也毫不逊色，可惜粘指纹的情况也同样毫不逊色。

要说到其三，我认为就是采用了没有跟风刘海设计的平面屏幕了。

拍照功能上：

魅族15系列采用了与华为P20同款的IMX380全球顶级感光元件，虽然它的光芒可能被同门师兄P20 PRO盖过少许，但是107分的拍照成绩依然超出同行不少，证实了这块CMOS的强大之处。1/2.3英寸的大底和1.55μm的超大单位像素尺寸都是IMX380的独到之处。而且这里的1.55μm可是实打实的像素面膜而不是“等效面积”。

魅族15系列拍照配置

魅族15系列拍照配置

另外，魅族15系列全部搭载了四轴光学防抖，而魅族15 Plus更是四轴光学防抖+EIS电⼦防抖双重防抖加持，它一方面可以提高成片率——避免手抖造成拍照失误；另一方面可以有效增加夜拍的曝光时间，以带来更高的夜拍体验。

系统方面上：

魅族15和魅族15 Plus均搭载的是全新的Flyme 7系统，依然基于Android 7.1开发，整体的设计风格也依然是一脉相承的清雅淡泊的风格，配色对比鲜明而不俗，果冻动画风度迅捷，整体设计感很强。

Flyme应该是最早发力，接受度最高的几个UI之一了。所以无论是功能性还是一体性上都做的非常不错，日常需要的功能在系统中也都能找到。从系统的流畅度和稳定性上来说，魅族15系列都有着不错的表现，试用体验符合旗舰身份定位。

锁屏与主界面

在交互上值得一提的就是小圆圈的回归了，如果说此前带压感的Super mBack已经足够好用，那么这一次小圆圈+mBack的操作体验简直令人惊喜，面积极小但是依然灵敏的指纹识别，mEngine带来的优质手感，上手简单好用的交互逻辑。

其他方面：

魅族15和魅族15 Plus均支持24W的mCharge快充技术，都支持正面指纹识别，都是全网通双卡双待。

综合来看，在外观设计、拍照、系统运行等各个方面，魅族15和魅族15 Plus都有所创新和突破。

购买建议写到最后

首先，魅族15和魅族15 Plus主要基于小屏与大屏的区别，喜欢大屏的用户不要错过魅族15 Plus，手小的用户介意购买魅蓝15；

性能方面，骁龙660移动平台是目前公认的“神U”，可以看到在2018年的手机市场依旧有好多新款旗舰搭载这枚CPU，而Exynos 8895则属于追求极致性能的游戏发烧友，10nm制程、更高频率的核心、及小幅度升级的内置，使得在控温和玩机体验上更加出色。

Exynos 8895参数对比骁龙660移动平台

其他方面上，主要是电池容量，魅族15内置3000毫安时电池，魅族15 Plus则为3500毫安时，虽说后置内置电池更大，但屏幕更大带来的功耗问题也是值得注意的，外加得益于24W的mCharge快充技术，相信两款手机在续航方面均为优秀水准。

现在，相信屏幕前的你对“到底要买哪款机型”已经心中有数了，总之，喜欢大屏、追求极致性能手机的可以买魅蓝15 Plus，当然，5.46寸屏的魅蓝15也足够卓越。