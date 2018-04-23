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荣耀10手机评测：以荣耀的方式诠释“潮流”

荣耀10手机评测：以荣耀的方式诠释“潮流”
2018年04月23日 09:09 新浪手机
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　　“潮流”对于年轻人来说是个必备词，它代表着青春代表着自己的价值观又或是代表着对自己的定义。对于年轻人来说，潮流也许是他们的“把心”，有了它就像有了全世界。而这次的荣耀10也许正是给他们准备的。

荣耀10荣耀10

　　荣耀10整体配置

　　定义“潮美”之前，我们先来说说配置。荣耀10采用5.84英寸19：9比列屏幕；拍照采用前置2400万像素和后置1600万+2400万像素，支持AI智能拍摄；硬件方面搭载麒麟970处理器辅以6GB运存+64GB/128GB存储。机身共有幻影蓝、幻影紫、幻影黑、海鸥灰四种配色，价格从2599元起。

　　外观：搭上渐变机身的潮流

　　要问今年手机会是什么趋势，刘海屏或是一个方向。虽然早前都在吐槽iPhone的这种设计，但是今年的手机却又偏偏选择了这种形态，另外一种是中国品牌才会出现的一种潮流——机身渐变。从OPPO到华为，这次的旗舰手机的机身不约而同的采用了渐变风格。而这次的荣耀10把上述的两大趋势也全部囊括于其中。

荣耀10刘海屏，官方成为小萌脸荣耀10刘海屏，官方成为小萌脸

　　整体来看，荣耀10圆润的机身或是镭射玻璃材质，依然延续了荣耀8、9的ID设计，但又和之前的两款有几点的明显改变。

　　首先是在屏幕使用了异形屏，这款5.84英寸的屏幕使用了与HUAWEI nova 3e相似。前置摄像头与订制的椭圆形听筒并行排列，最右侧是视觉“不存在”的LED指示灯。

荣耀10底部无玻璃开口超声波指纹荣耀10底部无玻璃开口超声波指纹

　　下方是一块超声波指纹。与P20的指纹模块相比，荣耀10的指纹做的更协调，隐藏于玻璃下方的指纹模块，用虚线标示指纹识别的所在位置，表面来看没有造成任何的突兀感。可同时也有个问题，在盲按或夜晚时，找到指纹模块的几率就要相对薄弱一些。

　　当然，荣耀10最值得说的还是背面的“变色设计”，这也是被荣耀定义为潮美的地方。

荣耀10幻影蓝（左）与幻影紫（右）荣耀10幻影蓝（左）与幻影紫（右）

　　这次荣耀10共有两款变色机身，一个是幻影蓝而另一个则是幻影紫。据说这两款颜色是荣耀历经两年的探索才调至而成的。

华为P20 Pro极光色与荣耀10幻影蓝对比华为P20 Pro极光色与荣耀10幻影蓝对比

　　两款颜色的变色和P20有所不同。P20趋向柔和之美由深至浅层层晕开的渐变，而荣耀10则给你一种活力硬朗的变色之美。

从不同角度看荣耀10从不同角度看荣耀10
从不同角度看荣耀10从不同角度看荣耀10

　　这种变色依然凌驾于荣耀熟悉的3D光刻玻璃，加入变色极光镀膜工艺、纳米级波浪纹理和光程差原理做出了渐变效果。你可以在不同的方向欣赏到荣耀10不同颜色。

荣耀10金属中框荣耀10金属中框

　　金属中框也于背部颜色相融合，幻影蓝采用深蓝色磨砂金属中框，而幻影紫则是绿紫类镀铬颜色；背部摄像头依然是横向排列略突出于机身。

　　拍照：AI加持下的潮流

　　从荣耀9开始，双摄已经成为荣耀手机的精髓之处，在这次的荣耀10中，拍照用“AI”来形容。

荣耀10 AI2.0拍照内容识别荣耀10 AI2.0拍照内容识别

　　荣耀在拍照上升级了AI技术，官方称之为AI2.0。它可以在拍照时基于画面进行内容识别，比如说花草、建筑物、晴天等500+种场景，22类标签。另外AI2.0可对人像特写优化，分层剖析图片优化，并自动调整人像的黄金比例。

　　基于AI2.0，它还会对你的照片进行识别进行自动归类。

荣耀10拍照时对画面进行识别荣耀10拍照时对画面进行识别

　　硬件方面，荣耀10使用后置2400万像素黑白+1600万像素彩色双镜头，搭载双F1.8大光圈，支持双核相位对焦技术。

　　彩色+黑白双摄像头的方案基本可以是华为系产品的特长，利用彩色镜头记录画面色彩，黑白镜头则捕捉画面细节。

　　我们一起来看样张：

荣耀10拍照对比荣耀10拍照对比

　　这是在上海外滩拍摄样张。左边是使用AI2.0模式下拍摄的逆光样张。和右边标准模式下对比，很明显逆光的物体亮度更高同时保留细节，天空的颜色也更通透。

荣耀10微距样张对比荣耀10微距样张对比

　　微距模式下对花进行拍照。荣耀10分块分析出“花”场景。左边AI模式下颜色饱和度要比右边高很多。不过，颜色处理稍有过艳造成失真。

荣耀10样张对比荣耀10样张对比

　　同样使用AI2.0拍摄的样张，颜色饱和度要比之前高很多，局部细节进行调亮处理器。

荣耀10人像模式荣耀10人像模式

　　人像模式下，自带的美颜功能优化主体面部，背景景深有些高希望在后期可以jin xing

　　性能：华为目前的最高处理器

　　其实硬件方面，对于荣耀来说970处理器，已经是华为目前的最高规格处理器。尽管麒麟970处理器在性能上略逊于骁龙845处理器，但总体来说，满足日常使用使用打打游戏吃吃鸡，完全不在话下。

安兔兔跑分安兔兔跑分

　　安兔兔跑分来看，20万分的成绩与骁龙835处理器不分伯仲，基本可以算位列旗舰行列。

荣耀10不支持存储卡荣耀10不支持存储卡

　　除了性能之外，在这里还想强调下容量。荣耀10有64GB和128GB两种存储空间可选，但由于机身不支持扩容SD卡，所以如果对容量有需求的用户，尽量还是选择128GB版本吧。

　　总结：

　　其实，这次荣耀10给我印象最深的其实是价格。2599元起顶配2999元，基本维持了与上代荣耀9相同的价格。在元器件价格上涨的时代，荣耀10这个价格还算是比较给力的。当然，这也是与华为P20价格有了明显差距。

　　回归产品，荣耀10用不苟同的审美将变色外观与拍照结合定义潮流，当然从价格更是吸引这些年轻用户。（瑞豪）

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