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魅族15评测：古典与潮流的杂糅 老瓶与新酒的纠结

魅族15评测：古典与潮流的杂糅 老瓶与新酒的纠结
2018年04月22日 21:48 新浪手机
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　　相关阅读：MEIZU 15手机发布：外观回归魅族传统设计+变焦双摄

　　在“雕刻时光”的Slogan宣传下，魅族迎来了自己的15周年，选择在乌镇召开发布会，更为这句宣传语贴上一些文艺的气息。但与静谧的乌镇形成鲜明对比的，是魅族动荡不安的局势。从2003年开始到现在，魅族已经走过了15年的风风雨雨，但这一年，可能是魅族生命线中的一个坎。

MEIZU 15MEIZU 15

　　从产品角度来讲，去年Pro7系列的销量不佳，给魅族蒙上了一层阴影。黄章出山重塑新机，MEIZU 15 肩负的重任除了周年纪念、宣传情怀，更多的则是稳定军心，找回属于自己的市场。

　　在发布会之前，不少的新闻都爆料说这款新机是“承上启下”的产品，回归最原始的设计，并为之后的产品树立标杆，但是否能成真，则是魅族的一次“豪赌”。

　　外观：似旧非旧瓶，装似新非新酒

　　初见MEIZU 15 ，心情是很复杂的。如果可以用几个字来概括这个手机，那么“情理之中，意料之外”是最合适不过了。

　　在刘海屏、18：9全面屏、玻璃机身泛滥的2018年，MEIZU 15 在外观设计上回归到了MX4的时候，采用5.46英寸的FHD显示屏，屏幕比例为16：9，屏占比达到了83.6%，边框极窄。如果这个设计出现在几年前，那MEIZU 15 可能会是一个爆款手机。但在现在看来，却有种时过境迁的年代感。

MEIZU 15MEIZU 15

　　本次的MEIZU 15 ，处理器采用的是骁龙660，存储为4GB+64GB；MEIZU 15 Plus采用的是三星Exynos 8895平台，存储为6GB+128GB。在跑分软件中可以看到，二者的跑分分别是134654分和187869分。满足用户的正常使用基本没有问题。

跑分展示跑分展示

　　机身正面上方是前置摄像头，顶部为听筒和呼吸灯，底部是回归的“小圆圈”。小圆圈采用了压力感应芯片，并且拥有全球最小的正面指纹模组，观感与操作感均非常出色。这颗按键的识别度非常高，并且速度很快，面积仅有Pro 7指纹识别模组的三分之一。

　　值得一提的是，在MEIZU 15 内部内置了一颗横向线性马达mEngine，并辅以全局式触觉反馈系统，其体验类似于苹果的Taptic Engine，模拟物理Home键的反馈效果，在拍照时、打字、滑动时，触感反馈极佳，实际按压感与iPhone 7系列的Home键相同。

机身顶部设计机身顶部设计
底部的小圆圈底部的小圆圈

　　在交互方面，这颗按键依然保持了轻触返回，长按回到桌面的设计语言，与虚拟键相比并没有太大的变化。

　　MEIZU 15 机身背部采用不锈钢铝复合材料，金属感很强，机身边缘的过渡部分非常自然，机身纤薄，贴合手掌程度高，持握感极佳。两端的天线部分采用了“一刀切”的经典造型，天线内部还有3D打印的花纹设计，细微之处也能看到黄章在设计上的小心思，算是个小惊喜吧。

机身背部机身背部
天线处的花纹天线处的花纹

　　背部中央的竖排双摄部分，是目前看来最贴近于潮流的设计，下方还有环装闪光灯，底部则是魅族的LOGO展示。与MX4相比，可以明显感觉到时间带给魅族的变化：越来越有科技感，越来越成熟。

MEIZU 15 系列与MX4MEIZU 15 系列与MX4
MEIZU 15 系列与MX4MEIZU 15 系列与MX4

　　除此之外，MEIZU 15 还保留了3.5毫米耳机接口，并采用Type-C充电接口，支持MCharge闪充和24W的快充。机身配色方面则是有雅金、汝窑白、砚墨、黛蓝四种颜色。

　　与MEIZU 15 同时发布的MEIZU 15 Plus，在外观方面和MEIZU 15 并没有任何区别，仅仅是在屏幕大小上做出了调整，15Plus为5.95英寸，屏占比为84.4%。二者在观感上并没有太大的差距，但是持握感上明显MEIZU 15 要好一点。

MEIZU 15 与15PlusMEIZU 15 与15Plus

　　总的来说，MEIZU 15 的外观设计还是非常不错的，小巧、轻盈，近乎于无边框的设计，经典的小圆圈，还有黄章的一些小心思，但这仅仅是作为一个体验者的感觉。由于刘海屏、18：9全面屏、屏下指纹等多种设计的流行，让MEIZU 15 在目前的手机市场中，多多少少有些尴尬，因为时下流行的元素，它几乎全部没有。

　　如果说这是为MEIZU 15 周年打造的一款“纪念机”，相信很多用户会接受这种设计，毕竟致敬前代，回归经典，情怀尚在；但若真的是为了销量、为了打开市场而去发布这款机器，可能魅族距离消失也不远了。

　　Flyme 7初体验：让体验更美好，它做到了

　　MEIZU 15 系列手机此次还搭载了全新的Flyme 7系统，并将Slogan改为了“让体验更美好”。Flyme 7在UI设计上并没有做出太大的变化，依然是简洁的魅族风格，但是在功能上却有了不少的更新。

　　·个人助理

　　首先要说的就是个人助理功能，此次的菜单栏被隐藏了起来，需要用户在界面上上滑或长按Home键唤出（如GIF图所示）。可以看到，个人助理中有常用功能、日程、待办事项、运动计步等多种选项，用户还可在右上角的设置栏中进行排序和添加。

桌面与个人助理桌面与个人助理

　　个人助理功能依托于魅族的One Mind人工智能引擎，在Flyme 7的更新上，One Mind与更多的功能和服务产生了联系，可以帮助用户更快的满足用户需求。

　　·智能识屏

　　智能识屏类似于关联查找功能，用户长按应用中的文字或图片，会对其中的文本部分进行分析，提取出关键内容，如电影名、餐厅名、名人等，下方会弹出相应的关联页，便于查看。但是由于我们拿到的是MEIZU 15 的工程机，虽然可以开启此功能，但是并不可应用，可能在正式的机器上才会有所体现。

　　·人脸识别

　　人脸识别其实已经不算是新鲜的功能了，在2017年的后半年，多数安卓机已经开始搭载此项功能，魅族只能算是赶上了末班车。而在此的MEIZU 15 上，人脸识别也并没有被添入新的玩法，反而是在适配上做了优化，目前已适配包括M15、15、15Plus、PRO 7 Plus、PRO 7高配版、PRO 7 标准版、PRO 6、PRO 6 Plus、PRO 6s、PRO 5、MX6和魅蓝 Note 6 在内的 12 款机型。简而言之是给了老用户们一点安慰与新鲜。

　　·气泡通知+小窗显示

　　气泡通知和小窗显示的功能，最初仅仅被用在游戏方面，以保证用户在打游戏时不被干扰。但此次的Flyme 7将这个功能应用到了更多的场景下。比如在浏览新闻时，微信信息可以在小窗中打开并回复，减少了用户操作的繁冗程度，增加了便携性。

气泡通知+小窗显示气泡通知+小窗显示

　　·桌面搜索

　　桌面搜索是Flyme 7更新中非常有趣且实用的一个功能，用户只要在桌面边缘由上向下滑动，即可开启桌面搜索功能，所有App会按照字幕排序出现，查找非常方便。这也是Flyme 7中最亮眼的一个功能。

　　除以上几个重点功能之外，Flyme 7在安全性、启动优化、功耗方面均有改良，但整体的变化不大，均是细节处的改动。单从Flyme 7来说，它已经做到了“让体验更美好”，但这种美好来的却有些晚，加之设计的怀旧属性，MEIZU 15 会是一款让用户“痛并快乐着”的产品。

　　拍照：可能这个手机中最时尚的一块

　　MEIZU 15 浑身上下透露着怀旧的气息，唯有在摄像头上，让人看到了最贴近于现在潮流的设计。这款机器采用了前置2000万像素的摄像头，支持美颜自拍、背景虚化拍摄；后置1200万广角+2000万长焦的双摄像头，并搭载了索尼IMX380传感器，支持OIS光学防抖、大光圈拍摄、变焦拍摄和暗光拍摄等。

MEIZU 15MEIZU 15

　　魅族官方表示，MEIZU 15 在暗光拍摄、变焦拍摄等条件下的成像效果均非常出色，那么到底效果如何呢，我们用样张来展示一下。

　　在光源充足的环境中，如晴天室外或明亮的室内，MEIZU 15 的成像效果非常好，颜色还原度很高，照片层次分明，细节处的勾勒也让人满意。

样张展示样张展示
样张展示样张展示
样张展示样张展示
样张展示样张展示

　　在暗光拍摄中，水源与灯光都比较明亮，成像效果会好一些，但细节部分锐化不够，噪点依然是一个大问题，但可能量产机的情况会较工程机要好一些。（图一与图三）

　　而在整体的拍摄环境较为明亮的情况下，样张效果就会明显好很多，画面层次分明，景致间的过渡也会顺滑一些。

样张展示样张展示
样张展示样张展示
样张展示样张展示

　　在变焦拍摄上，正常拍摄到2倍变焦的情况下，会出现很少的噪点，基本不影响视觉体验，但在3倍变焦的情况下，成像效果要差一些，噪点会比较多。如果3倍变焦的拍摄环境光线不足，那这个问题会更加严重。

变焦拍摄（正常）变焦拍摄（正常）
变焦拍摄（2倍）变焦拍摄（2倍）
变焦拍摄（3倍）变焦拍摄（3倍）

　　在自拍方面，美颜效果与瘦脸效果非常出色，结合One Mind的优化，根据用户的性别、年龄、肤质等特征，提供最佳的美颜方案，整体的样张效果是让人满意的。

自拍模式自拍模式

　　总的来说，MEIZU 15 在中端机的市场中，拍照效果还是非常不错的。暗光拍摄虽然没有宣传的那样神乎其神，但是在日常拍摄中足够用户使用；三倍变焦拍摄有噱头的成分，但毕竟不是光学变焦，所以尚可接受。至于自拍与正常条件下的拍摄，相信在同等价位的机器中也是佼佼者。

　　写在最后：

　　想要评价MEIZU 15 ，其实是一件比较困难的事情。MEIZU 15 是一个纠结的产品，一方面它拥有着属于目前手机市场的配置：竖排双摄、人脸识别、无边框设计等，但另一方面它却太过于“古典”：采用非全面屏、金属机身、前置“小圆圈”等。

　　想要“雕刻时光”致敬经典的它，除了要具备MX系列的设计精髓，还要迎合目前手机用户的口味，兼具情怀与潮流，这对于一款中端旗舰，未免有些苛刻。

　　黄章曾表示，MEIZU 15 只是他归来的“小试牛刀”，未来的魅族16才是重点，所有未在MEIZU 15 上出现的设计及功能，在魅族16上都有可能实现，而魅族16可能会在今年8月份发布。

　　所以对待MEIZU 15 ，我们应该宽容一些，它更多的作用是“定心丸”，告诉所有人，那个经典的魅族回来了，并没有走远，至于其实际的销量、市场意义，这些可能要交给时间去告诉我们。但不得不说，2018年仍然是魅族非常艰难的一年。

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