MEIZU 15手机发布：外观回归魅族传统设计+变焦双摄

新浪手机讯 4月22日晚间消息，魅族今日在乌镇召开MEIZU 15 新品发布会，推出新品手机MEIZU 15 及MEIZU 15 Plus售价2499元起。

MEIZU 15 系列价格

MEIZU 15 与15Plus

在机身设计方面，MEIZU 15 回归到了古典，正面是对称设计，采用5.46英寸FHD显示屏，屏幕比例为16：9，屏占比为83.6%，并没有使用时下流行的全面屏。屏幕边框非常窄，仅有1.175毫米，背部则是采用不锈钢铝的一体化机身，材质与iPhone X机身边框材质相同。

在指纹解锁模块方面，小圆圈设计回归，面积更小，反馈感更好，除此之外还在机身内部搭载了线性震动马达mEngine，给用户带来全局式触感反馈系统。

MEIZU15拍照

摄像头方面，MEIZU 15 搭载了前置2000万像素摄像头，支持美颜自拍，背景虚化拍摄；后置双摄为1200万长焦+2000万广角，传感器为索尼IMX380和IMX350，支持OIS光学防抖，F1.8大光圈拍摄和3倍变焦拍摄。

配置上，MEIZU 15 搭载了高通骁龙660处理器，并辅以4GB+64GB的存储空间，电池容量为3000毫安时，支持mCharge闪充和24W的快充技术。

MEIZU 15 Plus在外观方面与MEIZU 15 区别不大，仅在屏幕尺寸上扩大到了5.95英寸，屏占比则是达到了84.4%，其材质也和MEIZU 15 相同，为三星定制的OLED屏。

配置方面，MEIZU 15 Plus采用了三星Exynos 8895处理器，存储最高为6GB+128GB，电池容量为3500毫安时。在摄像头上，MEIZU 15 Plus并没有做出太大的调整，而是在支持OIS光线防抖的基础上同时支持EIS电子防抖，其余功能没有变化。

机身配色方面，MEIZU 15 拥有汝窑白、雅金、砚墨、黛蓝四种颜色，而MEIZU 15 Plus则是多了一种玄武灰配色。

Flyme 7

同时在发布会上亮相的还有全新的Flyme 7，此次Flyme 7更换了全新的Slogan：让体验更美好，并在细节部分做出了许多调整。

魅族在Flyme 7中加入了个人助理功能，待办事项、通勤路况、运动计步等都可以在其中显示，非常方便；智能视频功能则是类似于关键字识别，可以识别文字中的关键内容，而且可以识别图片中的文字，方便用户查找。

flyme 7人脸识别功能支持以上机型

另外，人脸解锁、AI美颜、安全功能等也加入到了Flyme 7中。

Flyme 7此次还在场景切换上做出了调整，增加了信息弹出的气泡通知，以及可以快速回复的小窗功能，不需要用户再去跳转App操作，非常简单实用。

另一个功能是桌面搜索功能，用户只需要在桌面两侧上下滑动，就可以看到按字母排序的App，即点即用，避免了查找的繁琐，是Flyme 7中比较亮眼的功能。

此外，One Mind人工智能引擎也提升了在AI方面的能力，AI美颜、AI安全、相册分类等，均可以实现，大幅提升了手机的易用性和耐用性。

flyme 7适配名单

flyme 7将于今晚22点开放下载，将分为flyme 7和精华版。

售价及发售情况

MEIZU 15 及15Plus将在4月22日正式发售，首发平台为天猫，京东，国美等。

在售价方面，MEIZU 15 的4GB+64GB以及4GB+128GB版本，价格分别为2499元以及2799元；MEIZU 15 Plus的6GB+64GB版本以及 6GB+128GB版本，价格分别为2999元以及3299元。

同时，入门级产品魅族M15也一同发布，4+64GB版本为1699元。

激光HALO耳机

魅族HALO激光耳机

魅族激光HALO耳机也在发布会上亮相，它采用了欧司朗与康宁的供应商，支持高亮度，高纯度以及高耐久的激光效果。在续航上，正常模式使用为15小时，激光模式下为5小时，并且拥有滑动磁吸式设计。其价格为999元，限量一万条，有红蓝两色。

魅族POP耳机，以及无线充电板

魅族真无线耳机POP是第二个亮相的声学产品，它的单颗耳机重量为5.8克，并且支持降噪，语音助手控制，触控操作。除此之外还有无线充电盒，可以为其提供更长的续航。另外，IPX5级别的防水也是亮点。

新浪点评：

MEIZU 15 系列手机的外观并不讨巧，可以说目前流行的元素几乎并没有出现在它身上，但小圆圈的回归，金属外壳的设计，依然让这款机器值得去把玩。在配置上，MEIZU 15 达到了中端旗舰的水准，骁龙660处理器的加持，变焦双摄的搭载，让它在2000元价位有了一战之力。但唯一的问题是，这款产品能否被认可，能否在市场上有自己的一方地位，则有待时间的检验。（震霄）