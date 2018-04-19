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努比亚红魔游戏手机评测：骁龙835的游戏手机OK吗？

努比亚红魔游戏手机评测：骁龙835的游戏手机OK吗？
2018年04月19日 19:32 新浪手机
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　　今年是游戏手机爆发元年，无论是否接触过这类产品，在听到过这个新名词以后必然都会伴随个问题“我是否会购买一款游戏手机”；并且目前看来调查看大部分人的答案是否定。

　　不过我们半年前还做过另外一个结论一边倒的话题：你是否会购买一款万元手机。那时候大部分人口头也是拒绝的，只是如今果X在国内的销量。。。恩，脸有点疼。可见，嘴上说不要，身体却很诚实，是一个有可能发生的事。

　　所以我们今天红魔游戏手机评测主要回答的问题其实有以下几个：

　　1、为啥大部分人都说不会选游戏手机

　　2、你说的游戏手机，可能不是我说的游戏手机

　　3、红魔和黑鲨同场竞技，骁龙835能优化成845？

　　一、外观：比较接近常规手机

　　首先要强调，这是一款走在正常审美设计下的游戏手机；正面红魔采用18：9全面屏 ，背面是一体技术机身、侧面顶部是3.5毫米耳机接口和降噪Mic、右侧从上到下分别为游戏模式按键、一体式音量键、底部Type-C接口。

努比亚红魔游戏手机努比亚红魔游戏手机

　　背面设计相对不那么常规：四条轴对称的是散热开孔、 闪光灯和镜头开孔都采用菱形；镜头下还有一个下凹的菱形是指纹识别。以上，都只能说是红牛外观跟游戏设计理念打了擦边球。

机身背部机身背部

　　游戏向明显的特征是RGB灯条，努比亚给他设置了几个模式可以在电话、通知、游戏里滚动闪烁（可关闭）。这一点用过RGB键盘的用户可能了解更深。

不太纯粹的全面屏不太纯粹的全面屏

　　红魔的全面屏似乎不难么纯粹，按照目前旗舰机标准，它应该都算是宽额头长下巴那个水平（毕竟游戏手机需要更多空间来解决散热，这点上能理解）。但是底部三颗按键不能影藏和手势操作、顶部通知栏在大部分情况下不可隐藏，这都减少了这款手机实际在竖屏情况下的可视面积。

机身侧面机身侧面

　　总结来说就是红魔手机作为游戏手机手感质感优秀、外观表现中庸，颇为可取的是，它在造型上试图更接近传统手机。

　　之所以强调这点，是因为那个问题“人们为什么不考虑游戏手机”

　　讨论来讨论去，问题可能有两点

　　首先是手机性能的扩展能力和电脑不一样

　　移动低电压集显对比1080独显在电脑游戏体验上几乎可以说是两个产品。但对于手机，别家旗舰是骁龙旗舰，游戏手机同样是骁龙旗舰。这种绝对差异性印象里并不大（其实并不准确，这一块我们在后面展开），手机厂商只能做软性优化。

　　另外一个问题来自外观

　　虽然大部分用户有游戏需求，但大部分人不太希望自己一套手机就像个电竞玩家（当然垂直类用户除外）。 所以在全民手机游戏时代，大部分用户需要的是“一款打游戏体验很好的手机”，而不是“游戏手机”。

　　二、性能：只是在部分情景下可以追平骁龙845

　　“不同的手机都是骁龙旗舰，最终性能表现类似”，这可能是个集体错觉。毕竟没有特殊优化，大部分手机满负荷后会降频。

　　我们举这次测试的例子，同为骁龙835，小米MIX2在压力测试后安兔兔跑分是12万，而红魔是19万。相当于835和820之间的差距。

安兔兔压力测试对比，依次是黑鲨游戏手机、小米MIX2，努比亚红魔手机安兔兔压力测试对比，依次是黑鲨游戏手机、小米MIX2，努比亚红魔手机

　　实际性能对比我们留给黑鲨和红魔，作为如今市面上关注度最高的两款游戏手机，前者搭配了骁龙今年旗舰核心骁龙845，后者则采用了去年旗舰835。努比亚说选择835是为了更稳定的长期发挥。那么回到最初那个话题——骁龙835能优化成845么。

　　在两轮满负载压力测试后进行正常跑分：

　　骁龙835的小米MIX2安兔兔跑分为12万、机身温度40、核心温度45

　　骁龙835的红魔最终安兔兔跑分为19万3、机身温度45、核心温度50

　　骁龙845的小米MIX2S安兔兔跑分为19万3、机身温度40、核心温度43

　　骁龙845的黑鲨手机安兔兔跑分为24万7、机身温度50、核心温度50

　　不难看出非游戏手机采用降频方式控制机身发热，长期游戏性能会下降一个档位（从今年旗舰降为去年旗舰）；所以在高压游戏模式下，红魔手机可以追平一般的骁龙845旗舰机。不过在正常状况下，835和845之间的差距还是不能忽略不计的。

上述三款手机压力测试的结果上述三款手机压力测试的结果

　　游戏体验同样不能忽略，虽然性能和黑鲨直接拉开了一代。反过来说，黑鲨手机比小米MIX2最高体感温度高十度，比红魔高五度，实际游戏中肯定不能忽略。

　　三、游戏体验：优化满分，但是配件略少

　　当然理论高压值不能完全说明游戏体验。我们拿王者荣耀高帧率模式作比对。红魔是基本稳定在60帧水平，但是会有些频繁的掉到56上下；黑鲨则稳定在58帧上下。

游戏体验游戏体验

　　温度的控制表现和压力测试类似，红魔无论是升温时间还是最高温度都明显要比黑鲨好；实测温差在3度左右，红魔是温的，而黑鲨稍微有点热。不过还有个问题，你能感觉到红魔把一部分热量导到了屏幕上，多少会影响游戏体验。

　　以上数据并不只是单纯的性能和发热的对比，作为游戏手机从结构到系统的优化我们似乎前面说得不多，举例来说红魔一键竞技模式会保证游戏时全部性能全开、防止误触、选择性通知、128项游戏适配、79项游戏优化都是游戏流畅的原因。而背后四个开孔的风冷技术+三层石墨+黑体工艺（让机身的热辐射吸收和传递更快的材质技术）散热，则是对外散热的保证。

　　总之，红魔定位游戏手机，在体验上还是能体现的。只是全程发布会连个手柄配件都没有，似乎有些不够“全面”。

　　四、拍照：作为中端设备的正常表现

　　虽然可以解释成：因为是游戏手机，所以拍照够用就好。但我们也需要强调，就算是游戏用户，对于拍照其实也是有需求的。所以基于以上原因，我们做了红魔和黑鲨手机在拍照上的简单对比。

细节表现细节表现
室外样张室外样张
室内样张室内样张
虚化效果虚化效果

　　实测这款手机在拍照上的表现一般，比如弱光下画面照片的细节涂抹感比较严重、逆光HDR情况下整体画面亮度偏低，但是仍旧比黑鲨略好一筹，尤其是白平衡部分，红魔都表现更为准确。

　　写在最后：

　　“我们需要一款打游戏体验好的手机”而不是“游戏手机”，这个观点笔者在最近和许多人做过确认。也所以，围绕如何在游戏机和手机之间的平衡，是游戏手机厂商需要考的。

　　红牛在这方面的选择更谨慎：外观不那么像游戏机、拍照表现更均衡。在游戏体验上，红魔手机通过各种优化让表现在一定范围内追平了骁龙845的旗舰，但在日常表现中835仍旧距离真旗舰查了一步。

　　售价也是值得关注的一点，对于一个新市场，有尝鲜心态的用户对于价格会更敏感，并且游戏玩家学生党更多。这块红魔手机选择了骁龙835，售价调整到2499，其实是一个比较好的选择。只是，如果以2999元8+128的价格对标黑鲨，在口碑上是注定讨不到菜头的。

　　总之，在5G这个新的换机硬需求到来前，手机厂商会不断尝试制造新需求点。针对这次的评测主角来说，这条路最理想的模式是“谁家手机整体表现优秀的时候，游戏更好”，而不是“我家手机看起来更像游戏机”。(王迪)

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