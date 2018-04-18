小豹AI音箱体验：音质是亮点 语音体验有待提升

3月21日，猎豹移动联合旗下人工智能公司猎户星空在北京水立方举行“猎豹3.21机器人之夜”发布会，小豹AI音箱正式亮相。经过一段时间的试用，今天就和大家聊一聊我对这款产品的感受。

贴心细节不少 做工是个问题

小豹音箱整体设计和市面上大多数智能音箱差不多：整体呈圆柱形，类似垃圾桶的设计，四周包裹着一层金属防尘网。在这样“大众化”的设计下，有几处小细节倒是引起了我的注意。

小豹AI音箱整体是一个柱状形态

首先在音箱底部，小豹配备了一圈防滑橡胶。在播放音乐时，声音的共振不会导致音箱发生严重的位移。不过这个橡胶垫和音箱底部不是很贴合，很容易撕扯下来。当然也不排除是测试产品的原因。

音箱底部脚垫并不牢靠，很容易撕下来

其次，小豹把电源插孔放在了音箱底部，并设计成一个凹槽用来适配L型的充电插头，这样当我们插上电源的时候，刚好可以把底部填平。这种设计曾在喜马拉雅出品的小雅AI音箱上有所体现，能够将电源线很好的隐藏。

小豹音箱的按键设计也比较简洁，都布置在音箱顶部，左右是音量加减键，上面是静音键，中间的是暂停键。有意思的是，我无意中发现了暂停键的悬浮触控功能，手指不用接触到按键，在接近按键的上方就可以实现播放暂停功能。

音箱顶部的按键分布

音箱顶部除了实体按键还环绕着一圈指示灯和6个麦克风，接通电源或唤醒小豹时蓝色指示灯会旋转，连接网络时指示灯会变成橙黄色。

语音助手挺聪明 但体验还有待提升

使用音箱前，首先要下载“小豹AI音箱”App进行联网设置，整个过程十分简单。网络设置好之后，就可以对小豹发号施令，注意他的名字叫“小豹小豹”，重要的事情要说两遍，只喊一遍它是不会让你尽情吩咐的。

唤醒它需要叫“小豹小豹”

小豹音箱搭载的智能语音助手具备一些“有意思”的功能。如果把智能音箱内置的语音助手拟人化，我觉得和其他助手相比，小豹的智商要稍稍高一点点。

首先，它具备了免唤醒连续点播功能。简单来说就是当你想换歌时，不用再次喊“小豹小豹”来唤醒它，直接说出想换的歌名就可以。不过这个功能我反复试了几遍，时灵时不灵，大多数情况下需要先唤醒才能下达指令。

除此以外，小豹在大多数情况下可以听懂中英文混合的语言，这一点算是给了我一个小小的惊醒。因为目前市面上多数语音助手的中英文混合识别体验都不太好。当我对小豹说“小豹小豹，播放一首《firework》”，它会准确找到水果姐的歌放给我听。随后，我又试了两首英文歌，基本上都能成功识别。

近距离的小豹AI音箱

小豹这款音箱还引入了声纹这个特色功能，设置过程很简单，就像设置Siri，根据提示说出对应的话即可让小豹记住你的声音。小豹会记录这个声纹的听歌习惯并智能地为你选歌。举一个例子，你可以对他说“小豹小豹，来一首我最喜欢的歌”，他就会播放出你最喜欢的那首歌。但可能由于我体验时间较短，小豹还没有学习到我的听歌习惯，所以我只收获了一首新歌名字叫《我最喜欢的歌》。

内容丰富 控制智能家居的能力也不俗

当前市场的智能音箱产品大致能分为三个品类——内容、智能家居和音质。事实上，厂商们都希望能把这三个方面做全，但是最终的结果往往是只顾全了一面。小豹音箱则努力的向这三个方面发展，至于能不能成为全面型选手我们往下说。

内容方面，小豹AI音箱找了不少内容厂商合作，其中包括QQ音乐、知乎、当当、今日头条等等。有意思的是，购买小豹AI音箱可以免费获赠送2年QQ音乐服务。除了音乐之外，你还可以让小豹为你播放新闻、小说、电台、儿歌。基本上你想听的小豹都有资源，甚至你在儿童教育上遇到的问题，也可以向小豹提问，它会智能地为你推荐一些育儿情商课程。

小豹和多加内容制造商合作

在我体验的过程中，我发现一个贴心的小功能。当我在收听小说时，小豹会记录下收听的进度，如果下次还想听同样的小说，它会从上次暂停的地方继续播放。

智能家居部分，官方宣称小豹AI音箱支持米家、美的、博联、海尔、欧瑞博等品牌，不过目前来看支持最多的是米家产品，其他品牌还在开发当中。能够接入米家生态链对于小豹AI音箱来说可算是增添了一大助力，至于会不会抢小爱同学的生意，那就是后话了。

蓝牙音质欠妥 WiFi音质点赞

小豹AI音箱内置了两个0.6英寸的高音扬声器、一个2.5英寸的中低音扬声器以及两个2.5英寸的低音辐射器。数据看起来很唬人，说一下实际听感，我用蓝牙放歌的时候，人声听起来发闷，这个听感很不好，甚至有些难受，应该是蓝牙带宽的问题影响了音质。

切换到WI-FI连接后，就没有出现这种问题，声音变得很通透，和蓝牙播放相比，就像是坐激流勇进降落到水面的那一刻水花炸开，积攒的能量完全被释放出来的感觉，说实话还挺震撼的。但要想达到这种效果，音量至少要调到5格或6格，这种音量，我家80平米的房子，每个角落都能听见，估计你的邻居也能听见。

总结：三项均衡的智能音箱

对于小豹AI音箱这款产品，猎豹的思路和其他智能音箱厂商一般无二：从内容、智能家居、音质三方面入手。就这段时间的体验来说，虽然小豹AI音箱一些细节做不到很完美，但是猎豹尽量均衡了这三者所占的比重，并在智能助手方面增加了一些个性化体验。

在这里我依然想说说一个老生常谈的问题——智能音箱买回家有什么用？虽然这些音箱被冠以智能的名头，但是它们首先还是一个音箱，只不过功能更丰富，操作方式也有所不同。

具体到小豹AI音箱上，499元的蓝牙音箱（当然也能连WiFi），音质体验是一个亮点，内容和智能家居准备的比较充足，也就没什么好苛求的了。（得路）