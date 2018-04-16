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情怀加持 蔡司双摄诺基亚8sirocco评测

情怀加持 蔡司双摄诺基亚8sirocco评测
2018年04月16日 08:21 新浪手机
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　　本文来自手机之家

　　早在2017年底，HMD就发布了诺基亚8 sirocco，诺基亚 8 Sirocco性能不错，虽然845已经发布，但835并不落后，而外观精致的设计和精湛工艺，是诺基亚自HMD代工之后所推出的最高端的一款手机。从型号后缀我们就可以看出这是 一款定位旗舰级别的手机，而sirocco也有热风的意思。

　　诺基亚 8 sirocco最具看点的除了卡尔蔡司的认证镜头、精致的外观外，就是我心中那点“情怀”在作祟，作为80后的我来说，诺基亚陪伴了我9年义务教育+3年高中的最美好时光。

　　圆润小胖

　　诺基亚 8 sirocco的外观造型与三星、iPhone细长之流大相径庭，圆润是我对它的定义，较短的机身加上较宽的尺寸，十足的一个小胖子。在拿到这款手机是我心中就有了它的一个原型机——诺基亚6600。6600被诺饭们成为胖6，而诺基亚 8 sirocco我们就叫它胖8吧~

　　诺基亚 8 Sirocco以玻璃加金属的混合材质打造机身，加上双侧曲面无边框设计，使得屏幕设计和工艺已经达到了近年来诺基亚手机的顶尖水准。而边框处的设计然我们想起3年前的单边曲屏三星Galaxy Edge的设计，而诺基亚 8 sirocco双边曲面配合背部过度，真的很不错。

　　正面屏幕采用高光玻璃，这也需超过20小时的精心打磨，才可保证整体光滑无任何瑕疵，5.5英寸的pOLED显示屏，分辨率为2560×1440，宽高比为16：9。诺基亚表示，采用pOLED屏幕并引入新的不锈钢框架对于将诺基亚8 Sirocco的厚度降至7.5毫米（从诺基亚8的7.9毫米起）至关重要，因为厚度降低但不会降低设备的刚性。

　　这意味着，5.5英寸的它要比市面上绝大部分5.2英寸还要小，机身非常精致紧凑，合适喜欢大屏幕又希望拥有紧凑设计的朋友。

　　细节方面，机身底部除了有麦克风接口外，也跟进了Type-C接口，并配备QC 4.0快充，可以说这一点颇为良心。机身侧面分布着常规的音量键和电源键，由于曲面屏的机身设计，使得正反面的过渡相当圆滑，一体性较强。

　　背面是诺基亚标志性的长条形摄像头设计，配备了蔡司双摄，还有背部指纹。

　　外观小结：诺基亚8 sirocco的外观绝对算得上是它最大的卖点，是那么与众不同，那么有情怀，擦去机身上的指纹后，整个背面的光泽以及背面的曲线看起来真的是一种享受，美中不足的是中框处会有割手感。

　　加入贴心功能 系统日趋完善

　　去年诺基亚 7开始就根据中国用户的需求重新修改了UI，一改第一代诺基亚 6系统简陋的尴尬局面。在诺基亚 8 Sirocco上，诺基亚更是加入了面部解锁和游戏免扰模式。

　　系统中提供了面部解锁的方式，只需要轻松录入脸部即可开启脸部识别。同时还能在息屏抬手的瞬间激活面部解锁。

　　新加入的游戏免扰模式，可以在游戏过程中自动屏蔽第三方的推送消息，同时锁定屏幕亮度，开启防误触等功能。

　　应用商店HMD依旧是与腾讯的应用宝合作，系统内置浏览器为QQ浏览器，虽然不是自家出品，但在去掉谷歌全家桶之后，短时间内这样的方式也是可以应对的。

　　针对国内的应用环境，诺基亚8 sirocco内置手机管家，常用的病毒查杀、清理内存、骚扰拦截、应用管理都能够找得到。另外像应用双开、微信支付宝快捷支付也都一应俱全。在系统中，自带的日历在不添加任何设置的情况下，也会有农历、节假日提示。

　　系统小结：接近原生UI的画风也让它在外观上相比很多国产ROM展现出了明显不同，而且这套UI体量非常小，对系统资源的占用也非常低，开机只有1.2GB的占用。

　　拍照一定是重头戏

　　拍照部分一直都是诺基亚手机引以为豪的地方，这回Nokia 8 Sirocco配备了后置双蔡司镜头，长焦+广角，支持2X光学变焦，还有人像模式等。最重要的是，经典的诺基亚专业拍摄终于回归到诺基亚手机中。

　　主摄采用了旗舰级的1/2.56英寸传感器，1.4um超大像素，F1.7光圈；长焦镜头是1/3.4英寸传感器，F2.6光圈。这个配置接近于去年上市的三星Note8。

　　功能方面诺基亚 8 sirocco表现的也不错，还创新的加入了双视野直播功能，在系统相机既能直接开始直播。还能使用双视野模式，在同一个画面，分享前后两个不同角度的画面。

　　拍照样张：

　　拍照体验让人感到深刻。但是也不可否认，Nokia 8 Sirocco目前的相机还有需要改进的地方，比如白平衡和测光还不够稳定，相机有时候会出错等不稳定的情况。相机的调教诺基亚还有很长的一段路要走，千万不要浪费了这颗出色的镜头。

　　骁龙835生不逢时？

　　今年的旗舰评测我们再也不能说诺基亚 8 sirocco采用当今最强的高通骁龙835处理器了，因为采用845的手机已经上市了，虽然835芯片属于老旗舰，但放到2018年依旧可以征战，配置上6+128的内存相当厚道，更厚道的是其存储为UFS 2.1。

　　安兔兔跑分中接近21万，已经超过了三星S8和一加5T，日常使用可以说是完全不用担心了。虽然仍然是骁龙835处理器，但是性能也远超在售的骁龙660等产品，符合旗舰机的要求。

　　续航、充电、以及一些其他

　　诺基亚8 sirocco用了一块3260mAh的电池，中规中矩，支持QC3.0快充和无线充电，急速重点可以在30分钟内充满50%的电量，续航方面表现不错，这块2K屏幕可以实现连续6小时亮屏。

　　还配备了IP67防尘防水，无需担心日常水溅。出厂配件中还提供了带有独立DAC的数字音频转接口和数字耳机，可谓是相当用心的。

　　诺基亚还需努力呀

　　日思夜想，诺基亚手机终于在国内推出了旗舰手机。诺基亚 8 Sirocco凭借简约独特的设计，精巧地把5.5英寸屏幕放到了5.2英寸机身中，在大尺寸手机中脱颖而出。旗舰级处理器，6G+128 GUFS2.1内存，IP67防尘防水，支持急速充电和无线充电，无可厚非是一台旗舰手机。在蔡司的加持下，拍照实力也不容小觑。针对中国用户定制的本地化系统，没有广告也没有冗余预装。

　　当然遗憾也是有的，比如生不逢时的采用了骁龙835处理器，总感觉比竞争对手慢了一步，而拍照方面并没有达到我对诺基亚 8 sirocco的期望值。诺基亚回归这一年多来，表现已经足够亮眼，在体验部分加大力度，曾现往日辉煌也不是不可能的。

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