黑鲨游戏手机评测：打游戏是把好手障碍是说服人们买

“会不会有人为了玩游戏专门买一款手机？”

这是黑鲨游戏手机发布后，甚至更早一些——雷蛇Razer Phone出现后，我和我的同事讨论最多的关于游戏手机的问题。诚然，在过去几年，我们曾见到为音乐发烧友打造的音乐手机，以拍照更清晰为口号的拍照手机。如今“游戏手机”的概念横空出世，究竟是噱头还是下一个风口？

为了解答这个问题，我们在拿到黑鲨游戏手机后，进行了一次主要针对游戏的评测，希望通过这篇文章让您能对游戏手机有一个大致的了解。

外观成谜很久的黑鲨游戏手机

带有小米基因的游戏手机

说起游戏手机的起源，一方面源自近几年手游的迅速发展，另一方面，知名游戏外设厂商雷蛇在手机上做出的尝试也让不少厂商动了心。只不过雷蛇的游戏手机没有在中国上市，如此一来，黑鲨游戏手机反而成为近年来我们能接触到的第一款主攻游戏的手机。

雷蛇的Razer Phone游戏手机

黑鲨是个新品牌，不过在这个“新兵”背后却有小米做支撑。小米科技旗下子公司天津金星投资有限公司在黑鲨成立初期带来了资金上的帮助。而从产品的角度来说，小米带来的不止资金，还有技术、渠道等资源。

在黑鲨游戏手机的系统上，多少能看到MIUI的影子。虽然官方说第一代游戏手机采用的是基于Android 8.0的JOY UI系统，整套系统的UI设计也进行了“游戏向”的定制，但依然能从很多细节找到MIUI的感觉。比如相似的触摸提示音，内置的小米商城、小米应用商店等等。

有趣的R角让初次见面印象深刻

作为一款主打玩游戏的手机，在设计上自然不必跟风“全面屏”、“刘海屏”，所以黑鲨游戏手机的正面很普通。如果非要说出点什么，我觉得圆角屏幕以及18：9屏幕比例算是加分项。除此以外都比较常规，比如保留了正面指纹识别和导航按键（后退键和后台键）。

黑鲨游戏手机正面比较普通

虽然不像所谓“全面屏”那样将手机“额头”、“下巴”做得很窄，但是黑鲨把游戏手机的四个角做得更圆一些，视觉上屏幕占比提升很多。有了圆角式的设计，即使没有当下流行的屏幕，也不会影响初次见面的感受。

R角设计倒是颇为可爱

说起黑鲨游戏手机的圆角，官方称之为R角。这个R角一方面能带来视觉效果的提升，另一方面会让用户横握手机时更舒服，不会感到隔手。如果说第一次见到黑鲨游戏手机会因为正面普普通通而有点小失望，那么R角的圆弧设计绝对能将这种失望的情绪一扫而空。

外观独特的地方在背面

黑鲨游戏手机的背面是这款手机最独特的地方，它完全采用了一种“灯厂”的设计风格。手机背面有点类似一个梯形，中间高，两侧低。高出来的部分是一个“X”型的设计，上面有黑鲨的Logo，并且布满了三角形纹路。

充满了浓浓的“灯厂”风格

有趣的是，手机背部中间的黑鲨Logo其实是一个呼吸灯。当收到消息或是电话时，这个呼吸灯会“布灵布灵”地闪。除此以外，如果在《王者荣耀》手游中获胜，它也会象征性地闪动起来。

接到电话时背后呼吸灯闪动

两颗后置摄像头刚好在这个“X”区域的顶端，四周被树脂材质包裹着。与之相对应的底部则放有“BLACK SHARK”的字样。黑鲨官方表示，他们在手机背面的造型上参考了跑车的流线型设计。

两颗摄像头设计的也颇为独特

说实话，我第一次见到这款手机的时候还以为它戴了一个炫酷的保护壳。事实上，官方确实在包装盒里赠送了保护壳，只不过这个保护壳仅仅把手机背面边缘也就是手机较低的部分包裹起来，手机中间“X”区域始终会露在外面。

保护壳只有边框部分

如果你觉得这样的设计会影响手感，让手机摸上去隔手。那我告诉你，要是有机会一定拿起这手机试试，相信你会和我一样惊讶。因为黑鲨游戏手机的手感很好，背面很光滑，分割的部分也不会让人感到明显的割裂感。说得通俗点，你看到的和你摸到的不太一样。

不过黑鲨游戏手机整体感觉有点厚，也有点压手，只配备边框保护壳或许有这方面的考虑。当然，机身的厚度和里面放着4000毫安时容量电池以及液冷系统也托脱不了干系。

有一种超跑的设计在里面

总的来说，黑鲨游戏手机绝对算得上一款“有设计”的产品，甚至和雷蛇的智能手机相比，它反而更像“灯厂”出品。这种感受从外形一直延伸到配色，以至于别人看到你把它从口袋里拿出来时，就已经能深深感受到“玩家”的气势了。

手机边框CNC切割部分上了绿色

为了充分利用性能 黑鲨上了液冷

想获得出色的游戏体验，一方面需要强悍的配置做支撑，另一方面需要游戏良好的优化。由于《王者荣耀》之类的手游已经有官方合作伙伴，所以想靠官方提供技术优化是不太可能了，于是很多厂商需要在硬件上寻找出路。

黑鲨游戏手机可以说在配置上已经身处安卓阵营第一梯队，它搭载高通骁龙845处理器，最高版本配有8GB运行内存。然而要充分利用这样强大的配置，首先就得考虑把温度控制住。

黑鲨游戏手机“全副武装后”玩《王者荣耀》

以往我们进行游戏时，处理器等部件的温度会随着游戏时间增加而升高，为了避免高温导致手机器件出现问题，一般情况下处理器会启动保护机制，适当降频来控制温度。

一旦处理器开始降频，我们的游戏体验就会出现偏差，虽然这种偏差不是一下子突然出现，但还是会对游戏体验有所影响。于是为了避免处理器自动降频，黑鲨选择在手机中增加液冷机制。

用液冷的方式给处理器降温黑鲨不是第一家，由于处理器自身发热严重，三星、微软都曾在自家产品上使用液冷技术控制温度。而黑鲨的这套“多级直触一体式液冷系统”和之前技术的原理相似，都是通过导管内液体在受热端蒸发再到冷凝端液化来传递热量。不同的是，黑鲨把铜管放到了紧贴发热量大的模块的位置。

三星当初在S7 Edge上使用的液冷

游戏体验：鱼和熊掌不能兼得

说了一大堆配置上的事，我们还是说说游戏体验。其实就一句话：长时间畅快游戏没毛病，但是依然会发热。先说游戏流畅这部分，我们测试了几款热门游戏包括《王者荣耀》和《绝地求生：全军出击》，满画质的情况下游戏基本上能保持高帧率，其中《王者荣耀》基本上稳定在59、60帧，偶尔会出现跳帧的情况。

关于发热的部分，有同学就说了，你都装液冷了结果还发热？其实，发热的问题无论如何都无法避免。之所以还会感觉到一定热量，是因为黑鲨游戏手机让骁龙845处理器长时间保持高频率运转。液冷系统则是为了避免游戏过程中处理器降频，甚至烧坏而存在的。换句话说，液冷系统不是为了让手机摸上去不热，而是要把满血奔跑的处理器温度控制在一个合理范围内。

所以，长时间用黑鲨游戏手机打游戏能明显感觉手机中上部的温度。这个温度达不到烫手的程度，非要形容的话，我想说它能用作冬天的暖手宝。说实话，这种发热对于游戏体验来说是有影响的，如果玩家手掌容易出汗，那么机身背面温度会让这种情况加剧。

低温和性能不可兼得

说了这么多，你应该也能看得出来，黑鲨选择了用堆高硬件的方式提升游戏体验。单从游戏效果来说足以让人满意，只不过处理器满血奔跑避免不了机身发热的问题，能把温度控制住已经实属不易。

除了发热，我们还不得不说另一个问题——续航。4000毫安时容量电池对于日常使用来说完全没什么问题，但是对于长时间游戏来讲还有所欠缺。经过实测，1小时15分钟《王者荣耀》后，电量从100%降到66%。

一半的游戏手柄让体验升级

除了手机本身之外，黑鲨游戏手机还配备一个手柄。有意思的是这个手柄只有摇杆那一半，安装在手机顶部，通过蓝牙与手机相连。一般的手柄理论上会分为摇杆和AB键两部分，不过这样的手柄放到手机上会增加学习成本。我第一次用常规手柄时总会不自觉的点屏幕。如果手柄只有一半，这个题基本上就不会发生。

黑鲨游戏手机配备的手柄

事实上这个只有半边的手柄还解决了上面说的一个问题：机身发热导致手心出汗。黑鲨游戏手机主要发热的部分在手机上半部，增加手柄以后，玩家的左手基本上握在了手柄上，避免与手机发热的部分接触。

全副武装的游戏手机

左手握在手柄上，右手依然握在手机上，没错，就是有Home键那一侧。相信大家在玩游戏时都会发生过误触的情况，比如团战正酣，一紧张突然碰到手机Home键，回到了手机桌面。关于这个问题，黑鲨也有解决方案，虽然这个方案不是为了解决这个问题设计的。

黑鲨游戏手机侧面有一个开关，推动着个开关可以进入Game Space模式，在这个模式下手机内存将被全部清空，专供游戏使用。同样在这个模式下Home键也被禁用，无法返回桌面，这时，Home键唯一的作用是通过滑动的方式唤出游戏dock。

侧面的开关可以开启超级游戏模式

游戏dock类似于快捷菜单，在屏幕中占据比例不大，它的作用是帮助用户在不退出游戏的情况下进行常规设置，比如开启免打扰、切换网络、打开护眼模式等等。由于禁用了Home键和导航键，误触的问题基本得到了解决，即使误触也仅仅是打开了小菜单，并不影响游戏。

游戏dock长这样子

再说回手柄，除了摇杆之外，手柄上还有两颗自定义按键，充当我们常说的手柄上的R键，来满足不同玩家的需求。另外，这个手柄连上蓝牙即可使用，不需要虚拟机，可以和屏幕同时操作。当然，它内置了锂电池需要充电，续航时间倒是完全不用操心。

总结一下，这个手柄虽然看上去廉价，但是设计符合人体工学，手感不错，而且套上手柄后的游戏手机更像一只“黑鲨”。

这小眼神是不是有点像“黑鲨”了

游戏方面还有一些细节改进

如果说液冷系统和手柄让这款手机在游戏方面有别于其他手机，那么音效、独立图像处理芯片和天线设计则进一步提升了游戏体验。

音效部分，黑鲨游戏手机底部采用了对称的开孔，不过扬声器只有一侧有效，也就是所谓的单扬声器。好在黑鲨对听筒做了处理，把听筒当作另一个扬声器使用。这种做法其实并不稀奇，在其他品牌的手机上也曾看到过，对音效确实有帮助。除此以外，黑鲨对语音做了优化，官方表示在同一空间内（一米以外）多台手机游戏过程中，使用语音不会出现啸叫的情况。

黑鲨游戏手机听筒也会提供外放

至于独立的图像芯片则能提供插帧优化，其中用到了MEMC插针技术，以此来保证游戏画面的流畅；“X”型天线设计则用来保证网络畅通，防止所谓的“死亡之握”。由于这些技术带来的体验很难用语言说清楚，所以我们在这里也就不过多的介绍了。

拍照不是他的强项

作为一款游戏手机，黑鲨在硬件上并不弱：后置1200万像素加2000万像素摄像头，前置2000万像素摄像头，像美颜、HDR、人像模式、全景模式这些功能都具备。但从拍照表现来说，黑鲨游戏手机的拍照只能算中等水平。

室外近景样张的背景虚化效果

室内样张一

室内样张二：细节锐度不够

夜景样张：整体亮度不高，屋内颜色偏冷，细节涂抹感较强

从样张来看，由于具备双摄再配合算法，在应对近距离景物时会有明显的背景虚化效果，虚化过度也比较自然。在暗光条件下，对焦速度会慢一些，样张亮度略显不足，放大后细节有较为明显的涂抹痕迹。

总而言之，拍照部分并不是黑鲨游戏手机的强项，不过也足以应对日常生活中的各种需求。

总结：一款特别的旗舰 但需要说服用户为什么要去买单独的游戏手机

还回到我们开头的问题：“会不会有人为了玩游戏专门买一款手机？”

如果只是回答这个问题，我想答案很简单：几乎不会。我承认手游已经成为一种刚需，只不过它还没那么刚，至少比不上拍照，拍得好看和不好看差别真的明显。而目前来说，即使是搭载骁龙660处理器的手机，在玩游戏上也不见得体验不好。660能做好的事我何必上845？这就是我们常说的性能过剩。

不过我想说的是，这款手机虽然最大的卖点在于游戏，但是我们大可不必将它看作一款只用来打游戏的手机。从配置上讲，黑鲨游戏手机完全有资格跻身旗舰手机的行列：骁龙845处理器；8GB运存；18：9屏幕；1200万像素+2000万像素后置双摄和2000万像数前置镜头。

只不过它把所有力气都花在了游戏上，拍照调教会相对弱一些，外观也根据玩家的喜好做了调整，但这些并不影响它是一款手机并且是旗舰手机的事实。相反，在外观和游戏体验上它有自己的特点，这些都是加分项。所以对于一般用户来说要不要买，我觉得就看你需不需要一款既拉风又特立独行的旗舰手机了。（苏航）