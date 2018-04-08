BOSE SoundSport Free蓝牙耳机体验：韵律随行而动

新浪科技 屈瑞豪

这两年我们可以看到一个很明显的趋势，“耳机”这个几乎在现在人们生活中必备的产品，有了大步跨进。从有线耳机到颈圈式无线耳机，再到最近推出的“真无线”耳机。可以说，现在的耳机真正地摆脱了线的束缚。

那么，这次BOSE推出的第一款真无线耳机——SoundSport Free又会有怎样的表现呢？

外观动感小巧

打开BOSE SoundSport Free首先看到的就是这个小盒子。这个收纳盒不仅作为收纳作用，并且可以为SoundSport Free充电。

SoundSport Free收纳盒设计不像AirPods或同类产品造型独特，整体中规中矩，还是保持了BOSE的低调设计。体积也很小巧，单手拿完全没问题。

刚才说了除了收纳之外，它还为耳机提供电力。收纳盒内置了530毫安时电池，充电接口也是平常最常用的MicroUSB接口。

在收纳盒的开合处集成了电量查询功能，按一下就可以看见下面的电量指示灯亮起，根据亮灯多少判断剩余电量。通常情况下显示2个灯的时候，就需要为收纳盒充电了。

打开收纳盒之后，便见到这次的主角SoundSport Free耳机了。L/R标示可以很清楚的分辨耳机左右，并且有指示灯确认是否正确放置。当然如果耳机放反的话是放不进收纳盒的。

老实说个人感觉SoundSport Free耳机的体积算是同类产品中比较大的，这样在佩戴时会很明显，也稍显累赘感。不过重量上很值得表扬，尽管体积大，但是重量只有10g左右。佩戴没有过于沉重感。

耳机的表面就是BOSE的经典标志了，外壳采用烤漆亮面。这次SoundSport Free耳机共有黑色、亮橙色配午夜蓝、午夜蓝配柠檬黄三种颜色，个人觉得柠檬黄和亮橙色适合运动时佩戴，黑色通勤用更好。

耳机底部有6个金属触点，这也是充电“接口”，采用磁吸充电方式，放入收纳盒后会自动吸附耳机靠紧开始充电，即使打开盖子轻微晃甩也不会把耳机甩出来，说明磁吸还是比较给力的。

耳塞上采用了BOSE经典的鲨鱼鳍StayHear，不但佩戴舒适而且在运动时不易掉下来。

在右耳机的顶部配备音量和多功能按键，由于耳机支持防水，所以使用了硅胶按键，有个小缺点就是按键有些偏硬，按的时候稍微费点力，当然优点是辨识度很高，基本上手一两次你就能技术他们的顺序。

中间的功能键，可以用来接听/挂断电话，长按可以唤出Siri语音助手。

右耳机也是与手机连接的“主力”，通话时仅有右侧单元发声，左耳没有声音。

而左耳的顶部同样有个按键，可以切换多个设备间的连接。需要说明的是SoundSport Free耳机只能连接一款产品并非之前在QC系列上的两款。

整体来看，SoundSport Free耳机整体偏向动感运动设计，感觉戴上这款耳机就有种跑步的欲望。另外，耳机支持IPX4 防水等级出门出门跑步不用担心汗水浸进，这也是目前其他真无线耳机的一大弱势。

SoundSport Free耳机关联还是比较简单的，依然是用的“BOSE connert“App，首次关联到手机后会提示下载，当然也可以在App Store中进行下载。

在App中可以查询耳机的连接状态、电量、固件升级、等很多功能。个人建议为了能保持更新还是安装App更好，不安装也能用。

SoundSport Free内置LBS模块，也可以通过App中查找耳机的当前位置，并通过播放渐进式的蜂鸣声提示开启“寻找功能”。

可是目前来看地图的精准度偏差比较大，需要在日后更新中可能会更精准。

佩戴体验：

刚才也说了耳机整体的体积比较大，佩戴上会略高于耳朵，但相应操控会更方便些。由于Soundport Free并不支持降噪，所以佩戴后打开耳机，依然能听到外界声音。为什么这次取消掉BOSE一直引以为傲的降噪功能？个人认为首先耳机体积的原因，（SONY降噪豆虽然降噪，但实际上没有什么明显的感受。）就算可以放入“降噪”，但从这款耳机定位运动来看，开启降噪未必是件好事。运动时需要听到外界声音，可以提高户外安全性。

续航长是我对Soundport Free印象深刻的一点。比SONY降噪豆要长。基本上通勤时早上佩戴上班，之后到健身房跑步再到下班，基本断断续续使用8小时使用完全没有问题。

音质来说，Soundport Free只能算一般了。低频是BOSE的一大长项，也在这款耳机中有所体现。低频回弹速度和量感不错，电子乐和比较动感的曲风，可以轻松驾驭。

中高频来说，高频延展不错，但人声突出就有些表现平平了。声场的话，缺少空间感。交响乐的空间感不太明显。

最后说说Soundport Free耳机的延迟，依然还是有些延迟的，大约延迟1-2秒，并且偶尔会出现左右耳的不稳定，但只是偶尔。这也是真无线耳机的通病。希望在日后升级中有所改善。

总结：

从有线到蓝牙再到真无线蓝牙耳机，耳机也在适应手机的“去有线化”，就像手机的无线充电一样，真无线耳机也将成为耳机未来趋势。BOSE Soundport Free耳机便是“未来趋势”的重要产品。

尽管耳机的小毛病是有，但是出色的防水和续航是目前同类产品的弱点。音质上虽然不及有线蓝牙耳机，但也算说得过去。总之，如果从舒适性和续航来说，BOSE Soundport Free耳机算是同类的佼佼者。