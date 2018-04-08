新浪手机> 评测解析 > 正文

BOSE SoundSport Free蓝牙耳机体验：韵律随行而动

BOSE SoundSport Free蓝牙耳机体验：韵律随行而动
2018年03月02日 19:30 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技 屈瑞豪

　　这两年我们可以看到一个很明显的趋势，“耳机”这个几乎在现在人们生活中必备的产品，有了大步跨进。从有线耳机到颈圈式无线耳机，再到最近推出的“真无线”耳机。可以说，现在的耳机真正地摆脱了线的束缚。

　　那么，这次BOSE推出的第一款真无线耳机——SoundSport Free又会有怎样的表现呢？

　　外观动感小巧

　　打开BOSE SoundSport Free首先看到的就是这个小盒子。这个收纳盒不仅作为收纳作用，并且可以为SoundSport Free充电。

　　SoundSport Free收纳盒设计不像AirPods或同类产品造型独特，整体中规中矩，还是保持了BOSE的低调设计。体积也很小巧，单手拿完全没问题。

　　刚才说了除了收纳之外，它还为耳机提供电力。收纳盒内置了530毫安时电池，充电接口也是平常最常用的MicroUSB接口。

　　在收纳盒的开合处集成了电量查询功能，按一下就可以看见下面的电量指示灯亮起，根据亮灯多少判断剩余电量。通常情况下显示2个灯的时候，就需要为收纳盒充电了。

　　打开收纳盒之后，便见到这次的主角SoundSport Free耳机了。L/R标示可以很清楚的分辨耳机左右，并且有指示灯确认是否正确放置。当然如果耳机放反的话是放不进收纳盒的。

　　老实说个人感觉SoundSport Free耳机的体积算是同类产品中比较大的，这样在佩戴时会很明显，也稍显累赘感。不过重量上很值得表扬，尽管体积大，但是重量只有10g左右。佩戴没有过于沉重感。

　　耳机的表面就是BOSE的经典标志了，外壳采用烤漆亮面。这次SoundSport Free耳机共有黑色、亮橙色配午夜蓝、午夜蓝配柠檬黄三种颜色，个人觉得柠檬黄和亮橙色适合运动时佩戴，黑色通勤用更好。

　　耳机底部有6个金属触点，这也是充电“接口”，采用磁吸充电方式，放入收纳盒后会自动吸附耳机靠紧开始充电，即使打开盖子轻微晃甩也不会把耳机甩出来，说明磁吸还是比较给力的。

　　耳塞上采用了BOSE经典的鲨鱼鳍StayHear，不但佩戴舒适而且在运动时不易掉下来。

　　在右耳机的顶部配备音量和多功能按键，由于耳机支持防水，所以使用了硅胶按键，有个小缺点就是按键有些偏硬，按的时候稍微费点力，当然优点是辨识度很高，基本上手一两次你就能技术他们的顺序。

　　中间的功能键，可以用来接听/挂断电话，长按可以唤出Siri语音助手。

　　右耳机也是与手机连接的“主力”，通话时仅有右侧单元发声，左耳没有声音。

　　而左耳的顶部同样有个按键，可以切换多个设备间的连接。需要说明的是SoundSport Free耳机只能连接一款产品并非之前在QC系列上的两款。

　　整体来看，SoundSport Free耳机整体偏向动感运动设计，感觉戴上这款耳机就有种跑步的欲望。另外，耳机支持IPX4 防水等级出门出门跑步不用担心汗水浸进，这也是目前其他真无线耳机的一大弱势。

　　SoundSport Free耳机关联还是比较简单的，依然是用的“BOSE connert“App，首次关联到手机后会提示下载，当然也可以在App Store中进行下载。

　　在App中可以查询耳机的连接状态、电量、固件升级、等很多功能。个人建议为了能保持更新还是安装App更好，不安装也能用。

　　SoundSport Free内置LBS模块，也可以通过App中查找耳机的当前位置，并通过播放渐进式的蜂鸣声提示开启“寻找功能”。

　　可是目前来看地图的精准度偏差比较大，需要在日后更新中可能会更精准。

　　佩戴体验：

　　刚才也说了耳机整体的体积比较大，佩戴上会略高于耳朵，但相应操控会更方便些。由于Soundport Free并不支持降噪，所以佩戴后打开耳机，依然能听到外界声音。为什么这次取消掉BOSE一直引以为傲的降噪功能？个人认为首先耳机体积的原因，（SONY降噪豆虽然降噪，但实际上没有什么明显的感受。）就算可以放入“降噪”，但从这款耳机定位运动来看，开启降噪未必是件好事。运动时需要听到外界声音，可以提高户外安全性。

　　续航长是我对Soundport Free印象深刻的一点。比SONY降噪豆要长。基本上通勤时早上佩戴上班，之后到健身房跑步再到下班，基本断断续续使用8小时使用完全没有问题。

　　音质来说，Soundport Free只能算一般了。低频是BOSE的一大长项，也在这款耳机中有所体现。低频回弹速度和量感不错，电子乐和比较动感的曲风，可以轻松驾驭。

　　中高频来说，高频延展不错，但人声突出就有些表现平平了。声场的话，缺少空间感。交响乐的空间感不太明显。

　　最后说说Soundport Free耳机的延迟，依然还是有些延迟的，大约延迟1-2秒，并且偶尔会出现左右耳的不稳定，但只是偶尔。这也是真无线耳机的通病。希望在日后升级中有所改善。

　　总结：

　　从有线到蓝牙再到真无线蓝牙耳机，耳机也在适应手机的“去有线化”，就像手机的无线充电一样，真无线耳机也将成为耳机未来趋势。BOSE Soundport Free耳机便是“未来趋势”的重要产品。

　　尽管耳机的小毛病是有，但是出色的防水和续航是目前同类产品的弱点。音质上虽然不及有线蓝牙耳机，但也算说得过去。总之，如果从舒适性和续航来说，BOSE Soundport Free耳机算是同类的佼佼者。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有