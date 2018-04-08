vivo Y85全面评测 千元全面屏新旗舰

本文来自手机之家

2018年的手机市场依旧紧紧围绕全面屏这一核心竞争点，主角则升级到新一代的异形屏，也就是俗称的刘海屏，其在视觉上有了更大的提升，能够提供更佳的全面屏体验。基于目前的行业现状来看，国内手机品牌已经做好的开战的准备了。其中vivo更是推出多款产品实现多战线覆盖，高端系列有vivo X21加持，千元系列推出了vivo Y85。后者则是今天要讲的主角，售价1598起步的它，拥有跟X21相似的外观设计，更是拥有新一代的全面屏设计。那么到底Y85的实际表现如何？看完这个评测你就知道。

硬件参数

进入测试之前，按照惯例先上份硬菜，看看参数如何。单从账面参数上来看，Y85的表现还是可以让人满意的，尤其是对于同价位的手机来说可圈可点的了。当然了，决定手机体验的也绝不仅仅是硬件参数，软件优化也很重要，那么就让Y85用实际表现说话吧。

外观

现在大家都流行拿颜值来说事，那就先来看看外观方面。vivo Y85正面采用目前市面上主流的异形全面屏设计，也就是我们俗称的刘海屏，这一点还是要点个赞的。其屏幕顶端除了中间的刘海部分之外，左右两侧均为显示面积，相比传统的对称式全面屏要多出更多的屏幕显示面积。此外，高达6.26英寸的屏幕加上19：9屏幕比例以及高达90%的屏占比，带来的视觉提升还是非常明显的，无论是游戏、视频或者是阅读等，都能感受到其在视觉方面带来强烈冲击感。

除了正面带来了不小改变之外，其背面的变化也是比较大。看到背面之后，可能你们的第一关注点就是背面左上角的竖排双摄镜头模组，这也确实是改变比较大的一点之一。但是小编的第一关注点却不在这，在它机身上，其采用新一代的高分子高光喷涂工艺，让Y85的背面呈现出镜面的感觉，是非常不错的一个设计。此外，弧面机身也更加贴合手掌，在握持感方面有着不错的表现。

交互黑科技

此前在X20上推出之后饱受好评的面部识别黑科技Fake Wake也成了Y85的标配。要知道，这可是一个用上了就会上瘾的功能，当你需要解锁屏幕时只要点亮屏幕就能迅速识别到你的面部信息，然后解锁屏幕。在实际的体验中，速度非常快，基本一亮屏就已经解锁了，甚至会产生一种屏幕本身是没有锁的一样错觉。

Iskip手持操作也是全面屏体验的重要一环，这也是目前上最大化发挥全面屏优势的最佳方案。Y85上的手势操作还加入一个屏幕底部中间处上滑并停留呼出后台多任务界面以及横滑导航栏切换最近应用的新手势，在使用上也要更方便一些。为了更加跟19：9屏幕比例达到更好的适配，还加入了手势图标样可供选择，其中包含了点式以及横条横条式。

在新加的手势中，横滑导航栏切换最近应用这个小编最喜欢，当你运行多应用时，需要来回切换时只需要在导航栏处横滑下即可，向左向右就是前后应用切换，还是非常方便的。

拍照

拍照已经成为我们生活必不可少的一个组成部分，随手拿出手机就来几张照片几乎成为了常态，所以手机拍照功能也是消费者很看重的一环。vivo Y85前置搭载了1600万像素的自拍镜头，在美颜算法上也迎来了全新AI算法加持。据官方介绍，其能在你自拍的时候检测出你的性别、肤色等信息，然后给出最适合你的美颜建议。下面来看看实际的样张表现：

从实际拍摄的样张中不难发现，其效果还是非常不错的，样张的画质细腻程度不错，人物的轮廓立体。此外，美颜效果方面也是可圈可点，并没有因为美颜而导致细节方面的丢失此外，对于男生自拍的美颜效果也控制的比较好，属于偏自然真实那种，并不会过度美颜。

在测试自拍的时候发现了Y85支持AR萌拍的功能，无论是前置还是后置，都可以使用个性的趣味贴纸来拍照，并且支持实时预览。这一个设计还是蛮有意思的，对女生来说，简直就是萌拍神器般存在。

vivo Y85后置采用1300万像素的AI智慧双摄，搭配专门的虚化副镜头，可以拍出不错的背景虚化照。从实际的样张表现来看，虚化效果在同价位中的表现拍在第一梯队。

先看人物主体跟背景之间的边缘识别，Y85做的还是可以的，从人物头发丝部分可以看得出来。其次是虚化效果方面，还是较为自然的，这一点跟vivo在相机方面技术积累也有不少关系。

再来看看白天的样张，尽管天气有些灰霾，但是其表现还是能让人满意的。整体画面感表现不错，解析力方面也尚可，细节部分清晰可见。其次是色彩还原度方面，比较真实，也就是接近肉眼的画面。

夜景部分，Y85的画面控制还是挺不错的，亮度处在一个适中的水平，并不会一味的提高画面亮度造成噪点感人现象，也不会将画面亮度压很低，造成细节的损失。从画质细腻程度上来说，其表现也是可圈的点的。这样的成像效果在这个价位段中，可以说是数一数二的，，对于我们日常生活使用来说，完全没有问题。

性能

vivo Y85搭载了高通骁龙八核处理器，性能方面不用担心。该处理器基于14纳米制程工艺，拥有八核心，主频最高可达1.8GHz，GPU为Adreno 509，搭配4+64GB内存组合，在性能方表现应该还不错。通过用Y85玩大型游戏就能清楚的知道其在性能方面的表现。

王者荣耀

vivo Y85的19：9全面屏已经是完美适配王者荣耀了，其左右两边加入渐变的黑色迷雾设计，可完美适配刘海部分。同时也因为其屏幕比例更大了，所以其在游戏视野方面又有了全新的提升，这样的屏幕玩起来的游戏来只能用爽来形容。

除了视觉方面，流畅度方面也是有着不错，一般场景下30帧力运行无压力，帧率还是蛮在稳定的，即使在团战场景情况下也能维持27帧的平均帧率。值得提起的是在经过了几盘王者荣耀之后，还是能维持这样的流畅度，说明这款处理器与vivo的优化还是挺到位的。

绝地求生刺激战场

那么对于现如今异常火爆的吃鸡类游戏又会如何呢？经过对《绝地求生：刺激战场》的测试，Y85的表现还是能让你轻松吃到鸡的。在一般的场景下，如快速奔跑，捡装备，单人对战等都有着出色流畅度，开枪等技能的释放也不拖沓。

除了一般场景下有出色的流畅度之外，在多人跳伞、开倍镜狙击敌人等容易诱发卡顿的复杂场，也有较流畅的表现。不过在测试的时候也发现一个小问题，Y85还没适配刺激战场，所以游戏时左右两边还是留有黑边的。不过也别担心，在后期的版本更新可能会做适配优化。

贴心功能为游戏体验加分

值得提起的是，vivo Y85延续了之前的游扰模式，在游戏时及时有点信息或者电话进来都不会干扰到你游戏当你当游戏信息进来时可以实现在不退出的游戏打开APP查看信息并回复；当有电话进来的时候，会以悬浮窗提醒你，你甚至可以边听电话边玩游戏。

续航

续航方面也是消费者比较重视的部分，而Y85采用的是3260mAh的大电池，对于日常的正常使用程度的用户来说，应该是足够。通过将Y85的屏幕亮度调到50，音量50（插耳机）、起始电100%，在经过了1个小在线视频耀、1个小时王者荣耀、1小通话、1个小时音乐，最后剩余66%的电量，具体数据如下表所示。

总结

通过以上这也么多项的测试，对Y85也是有了一个比较全面的了解。从这其中，也能发现，无论是在屏幕、外观、还是交互等方面，其表现都是能让人满意的。 而售价仅为1598元起步的它，在同价位的手机中，也能占据明显的优势。基于此，不难预见，Y85势必要在市场上掀起了一阵购买狂潮。