华为P20/P20 Pro评测：厚积薄发，手机摄影进化论

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余承东可以说是华为终端的活招牌，提到华为手机的时候，相信很多人都会谈到他，而我们对华为P20系列机型的第一印象也来自于这位华为消费者业务的CEO。在发布会上，余总说一口流利的英语，向全球各地的媒体介绍着华为P20系列新机，在讲完一个卖点到另一个卖点时，不忘用“not enough”来强调一下，自信和兴奋之情溢于言表，仿佛在对着全世界说：“嘿！哥们，我们做了一款很棒的手机”。

华为P20系列机型的确给我们带来了很多惊喜，譬如耳目一新的渐变配色、AI智慧摄影系统，以及霸榜DXOMARK的徕卡三摄。余总的自信和兴奋源自于产品的创新，根据他透露的信息，华为P20系列的销量目标为1500万台，冲刺2000万台。

在发布会结束之后，我们PConline手机频道第一时间拿到了华为P20系列的两款新机。经过将近一个星期的体验，我们发现华为P20系列机型有很多值得关注的地方，它充分体现了华为近年来技术积累的厚积薄发。至于华为P20/P20 Pro的体验如何，我们现在就来展开详细的评测。

测前先评：这次拍照的升级有点燃

华为P20/P20 Pro的升级都很大，均搭载麒麟970处理器。内存方面，在全球发布会上，华为P20的运行内存为4GB，华为P20 Pro的为6GB。但根据官网预售显示的信息，华为P20/P20 Pro的国行版本或将统一采用6GB运行内存。

屏幕方面，华为P20/P20 Pro都采用了类似iPhone X的异型全面屏，也就是大家所说的“刘海屏”。不同的是，华为P20采用5.8英寸的LCD屏幕，而华为P20 Pro的是6.1英寸的OLED屏幕。

至于相机，这是华为P20/P20 Pro升级最大的地方，也是整机升级最燃、最炸裂的地方。首先，华为P20虽然还是采用“20MP黑白+12MP彩色”的双摄设计，但其拥有更大的传感器，弱光成像质量会有所提升，而且还支持960fps高速摄像。

相比华为P20，华为P20 Pro则带来了更大的突破，首次采用徕卡三摄，通过高像素、大底传感器和长焦摄像头的设计，突破了目前手机拍照“拍不远，夜景拍不清”的局限。

总的来说，华为P20/P20 Pro的拍照非常值得期待。当然，除了强大的徕卡三摄设计之外，华为P20/P20 Pro的外观设计和系统体验也非常值得关注。接下来，我们就逐个进行评测。

温馨提示。这次评测有点长，你可以直接选择下列你关心的问题来查看：

1。外观：大玩色彩，渐变极光很吸引眼球

2。相机：不说默秒全，但对手能有几个？

3。系统：刘海屏适配较好，而且还能隐藏

4。硬件：性能如何？用的是UFS 2.1闪存？

外观：大玩色彩，渐变极光很吸引眼球

虽然华为nova 3e抢先一步亮相，但华为P20系列仍不失作为首款华为异形屏旗舰的魅力，更何况华为一口气拿出了多达4款颜色的新机。让这个异形屏逐渐流行起来的手机市场，多了些炫丽的色彩。

时隔一年时间，华为P20系列直接用上了异形全面屏设计。其中华为P20搭载5.8英寸FullView全面屏，而华为P20 Pro方面采用6.1英寸的OLED全面屏，分辨率均为1080* 2244，达到FHD+级别。

实际观感，两者屏幕均有着细腻的画面，色彩还原采用OLED屏幕的华为P20 Pro第一印象当然是更出色一些，对比度和色彩更加吸睛。但华为P20也达到了主流旗舰的水准，配合高屏占比设计，较上代P系列有了巨大的提升。

由于异形屏的采用，华为P20系列也引入了时下流行的“刘海”设计。单从顶部刘海面积的控制来说，华为P20系列较以往的刘海机型又有了进一步提升：圆形听筒和前置2400万像素前置摄像头对称摆放，传感器集成在两者中间。这样对称的设计不仅顺眼，圆形听筒也更加节省空间，同时为容易撞脸的“刘海”带来一定辨识度

至于机身底部方面，华为P20系列依旧保留了系列标志性的前置指纹模块，采用不可按压设计，外圈有金属环点缀，并支持一键集成的触控操作功能。虽然如今面部识别已经比较便利，但不得不说在生活中遇到需要用到正面指纹的场景还是相当频繁的。

这次手机取消耳机孔，而余承东表示华为P20很高兴与杜比合作，采用音频新技术，将这种沉浸式的、一流的声音体验从MateBook X系列笔记本电脑扩展到移动设备

来到机身背面，华为P20系列最具特色和吸引力的一面，才刚刚呈现出来。

华为P20系列拥有宝石蓝、樱粉金、亮黑色、极光色可供选择。其中以紫色为基调的极光色，色彩由深至浅层层晕开。在不同的角度下，四种版本的机身颜色均会随着光线角度的变化，呈现出渐变色彩效果，效果相当惊艳，同时也打造出过去智能手机没有的外观质感。

除了色彩过人的背部设计，华为P20系列的玻璃材质也试图营造出色的手感。四周曲面设计从中框直接延续到机身，平顺舒适的过渡与手掌贴合，手感相当出色。

华为P20/P20 Pro分别采用双摄和三摄配置，背部摄像头均在机背左侧，与闪光灯并排纵向放置，与之搭配的还有信仰满满的Leica标识，以及左下角的HUAWEI Logo，配合大面积的渐变色彩，外观显得更加时尚。这个新颖的设计打造了华为P20系列手机的专属名片，变成华为手机最有力的标志，辨识度出众。

中框采用和背部色彩不相上下的高光设计，同样在光线下十分夺目，电源键还有红线的细节点缀。机身低端拥有支持Super Charge快充的Type-C接口，顶部则配备红外发射模块。值得一提的是，华为P20和P20 Pro均搭载双扬声器，娱乐功能向Mate系列看齐。

全面屏时代，每家厂商都在极力为自己的产品添加个性要素，但却跳脱不出千篇一律，让人困乏的外观魔咒。华为P20/P20 Pro利用渐变色彩，独具辨识度的机身设计，让人一眼就能认出它的身份，依旧是那些熟悉的华为元素，但呈现出不一样的精致、时尚，以及新鲜感。

跳脱平庸一定要特立独行吗，我看未必。