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华为畅享8 Plus评测 千元品质王妥妥的！

华为畅享8 Plus评测 千元品质王妥妥的！
2018年04月02日 06:46 手机中国
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　　3月29日，华为畅享系列新机畅享8 Plus在西安正式发布。作为一款“千元品质王”，华为畅享8 Plus秉承了畅享系列年轻、敢玩、张扬个性的风格，是一款性价比十足的年轻人首选。

　　作为一款千元机，华为畅享8 Plus身上有着好多强悍的配置：四摄、人脸解锁、4000mAh大电池……将这些关键词拆开来看，几乎可以作为一款旗舰机的宣传点了。那么此次华为在千元机上再次突破，将如此多的亮点集于一身，到底会给我们带来哪些惊喜呢？

　　金属与2.5D弧面玻璃的完美交织

　　华为畅享8 Plus采用了金属机身设计，厚度仅为7.89mm。握在手中配合刚好的分量，手感十分不错。机身背部为了保证信号溢出做了U型切槽设计，在光线的反射下和摄像头包边、指纹识别切角相映成辉，给人一种精致大气的感觉。

　　除了纤薄的机身与出彩的设计以外，机身背部细腻的喷砂处理也让整机的手感有了进一步的提升。此外像是键位、指纹识别等位置摆放也很符合人体工程学。单手一握，即可轻松够到指纹、和电源键，使用起来十分方便。

　　机身正面使用的是方中带圆的设计风格，这样一来，即使采用了5.93英寸的大屏幕，在单手握持的时候也不会觉得难以掌握。当然18：9的屏幕在观看视频或者玩游戏时，也能带来更加优秀的视觉观感。屏幕的四角并没有使用圆形切角，就个人审美来说小编很喜欢。圆润的机身配上方正的屏幕，可以说柔美中又不失阳刚。

　　音量键和电源键位于机身右侧，位置很适合单手操作。机身下方均匀排列着3.5mm耳机接口、Micro USB接口、麦克风和扬声器。各种接口整齐地排列，以及3.5mm耳机接口的贴心保留，都让我们看到了华为作为大厂的细节与风范。

　　虽然天线的空间被压缩将近一半，但是华为畅享8 Plus采用了TAS上下天线切换，MIPI动态调频及多开关天线自适应调节算法。经过数千组天线匹配的优化及调试，解决了天线带宽窄，无法覆盖全频段的问题，最终天线性能提升一倍，同时避免了全面屏对天线的干扰，解决死亡之握等信号问题，可以说到了美观又实用。

　　开启全面屏新玩法

　　如今全面屏成为了手机行业的主流趋势，作为面向年轻人群的华为畅享8 Plus，自然也是不能落后。华为畅享8 Plus采用了一块5.93英寸18：9的全面屏，不过提升的不仅仅是尺寸而已，屏幕可视面积比同尺寸传统16：9比例手机增加了12.5%，视野更宽广。在玩游戏、看视频的时候能够让你“看的更多”。

显示效果对比显示效果对比

　　在浏览网页看新闻的时候，多出的内容能让你减少频繁翻页的烦恼。这款屏幕的分辨率达到了2160x1080全高清，PPI为407。人眼几乎无法分辨出像素的高分辨率，无论是在观看视频或者是阅读的时候，都能带来更加优秀的视觉体验。

分屏模式分屏模式

　　有了更大的屏幕，怎么能不好好利用起来呢？华为畅享8 Plus还支持一键分屏模式。以前看个视频还要频繁退出回微信消息；看小说正入迷错过了群里的红包……有了一键分屏以后，一心二用也不在话下。一边追剧，一边抢红包，两不耽误；一边读书，一边做笔记，效率更，没错就是这么强大。

　　当然，为了满足全面屏下的单手操作，华为畅享8 Plus也加入了广受好评的悬浮导航。小小的悬浮球可以贴边显示在手机屏幕上，单手即可轻松完成多任务切换、返回和回到桌面等操作。

　　不仅如此，在导航栏设置中，你还可以设置隐藏导航栏，这样一来屏幕显示区域将再次扩大，显示内容更多。对于手比较小的人或者每天需要挤地铁的上班族来说，单手即可完美操控手机，简直不要更方便，再也不会出现手残摔手机的情况了。既保证了屏幕显示的完整性，同时还更便于操作，给EMUI点赞！

　　拍照小能手绝不掉链子

　　在如今的年轻人中“拍照社交”的新型生活模式十分盛行。除了朋友圈和微博以外，各种交友网站中的照片都必须要美美的！那么作为年轻人必选的华为畅享8 Plus，在拍照方面有哪些过人之处呢？首先就是硬件配置，华为畅享8 Plus作为一款千元机型，却拥有前后双摄的顶级配置。

　　华为畅享8 Plus拥有前置1600万和后置1300万像素主摄像头负责取景对焦，各一枚200万副摄像头像素进行测距，通过两颗摄像头的配合，无论是前置自拍还是后置景观拍摄均能实现硬件级单反虚化效果。而对于热爱自拍的人们来说，无论是F2.0大光圈、PDAF相位对焦、还是5P高清精密镜头、人像模式、手势拍照……都是为了你们而生！当然口说无凭，我们先来看一组样张！

　　从白天的样张来看，在光线充足的情况下，华为畅享8 Plus的表现可以用“出人意料的优秀”来评价。无论是色色彩还原、颜色准确度还是建筑细节的保留都非常优秀。

　　另外即使是在光线不那么充足的室内，华为畅享8 Plus的表现依旧可圈可点。在光线复杂的场景下，依旧能够完美地捕捉各种细节，即使在放大后建筑物的细节依旧清晰可见。在使用的过程中，对焦速度也很快，基本可以做到抬手即拍，每一张都是大片的味道。

人像模式人像模式

　　看完了景物，我们再来看看大家都爱的人像吧！华为畅享8 Plus拥有前置1600万+200万高清双摄镜头，可以做到实时背景虚化效果。实际体验来看，虚化效果很不错，即使是头发的边缘处理的也很好，在复杂背景下也能实现优秀的虚化效果。

　　指纹和面部解锁都更实用

　　如今的手机成为了我们生活中必不可少的帮手，社交、支付、通讯，可以说手机已经成为了我们的一个分身，当然也记录了我们大量的隐私数据。为了保护我们的隐私安全，各种安全加密方式被安放到了手机上。此次华为畅享8 Plus拥有指纹人脸两种主流安全加密方式，让你能够在任何情况下轻松安全地使用手机。

　　作为国产ROM中强大的存在，EMUI还在指纹的使用上玩出了不少的花样。像是轻触拍照就很实用，例如单手自拍的时候，用拇指在屏幕上点按，实在是不方便又有“摔机”危险。有了指纹触摸拍照，自拍原来可以更轻松。不仅如此，它还支持向下轻滑指纹面板下拉通知栏、双击指纹面板清除通知消息、长按指纹键一键关闭手机闹钟等功能。将指纹识别的使用场景大大拓宽，十分实用。

精准快速的人脸识别精准快速的人脸识别

　　而人脸识别的加入，则让黑科技走进了我们的生活。EMUI 8.0拥有基于AI的人脸识别算法，系统可自动检测人脸面部1024个特征维度并进行高精度智能匹配，实际体验时，在点亮屏幕后仅看一眼便能瞬间解锁。走在街上有了消息，拿起手机、看一眼瞬间解锁，真的是太优雅方便了。

　　性能续航也优秀

　　说了这么多，相信大家还是想看看干货吧！那我们就来看看华为畅享8 Plus的硬件配置。华为畅享8 Plus采用了4GB高速大内存，配合麒麟八核极速低功耗处理器组合，能够在保证流畅运行的同时，降低功耗。

　　这次华为畅享8 Plus搭载了4000mAh超大电池，配合华为的八大省电技术，能够最大限度的优化系统耗电。配合EMUI 8.0的深度优化，以及华为的快充技术，能让你的手机做到永不熄火，随时保持满血状态。

　　EMUI 8.0因你而AI

　　我们知道，手机卡顿的原因主要是由于在使用过程中，系统会产生大量的“垃圾”，普通的清理软件根本无能为力。还有就是系统资源分配不合理、垃圾软件占用内存过大等问题造成的。华为畅享8 Plus采用了智能感知系统、系统深度学习和智能优化的功能。系统能够自主观察、记录你的一举一动，通过大量数据的学习，不断进化。

　　华为畅享8 Plus可以根据用户的使用习惯进行智能的后台优化，从而实现手机持久流畅的运行。此外EMUI 8.0智慧智能感知系统，能主动学习并预测你的行为，并适时将CPU、GPU和IO等资源分配给常用应用。他能够根据你的使用习惯，来判断像是微信、QQ等软件的开启时段，将内存按需分配，启动和运行速度更快。

　　结语：

　　总体来说，作为一款千元机来说，华为畅享8 Plus的表现可以说超出了我的想象。无论是精致的金属机身还是18：9的全面屏，都让我们看到了华为在这款手机上的用心。大方活泼的设计，更是迎合了目前年轻人群的主流审美。

　　当然在配置方面更是物超所值，全面屏、双摄、人脸识别等等等等，这些元素拼凑在一起共同打造出了这款“不像千元机的千元机”，在某些方面甚至超越了某些旗舰机型。在如今全面屏大潮下，华为并没有急功近利，而是在充分理解了消费者需求的前提下，不断推陈出新，为我们带来了这样一款优秀的产品。

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