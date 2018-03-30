华为畅享8评测：全面屏+人脸解锁，入门新标配！

本文来自太平洋电脑网

历经半年的市场检验，全面屏无疑是提升手机体验的真命题。不论如何设计，全面屏总能带来屏占比的提升。如今，这块5.99英寸的全面屏终于落到了华为畅享8身上。到底华为畅享8会有怎样的表现？请跟随我们的评测往下看。

配置简述：

配置规格上，华为畅享8对比上代进步明显。畅享8拥有一块5.99英寸HD+的18：9全面屏，配以3GB+32GB/4GB+64GB的存储组合。相机方面，畅享8前置为800万像素，附带智能柔光；后置为1300万+200万像素虚化双摄。同时，电池容量为3000mAh。

除此以外，华为畅享8搭载EMUI 8.0，支持人脸解锁、实时耳返。这类流行功能的加入，彰显着18年畅享征战线下的决心。

外观：全面屏遍地开花，千元普及双摄

华为畅享8正面是一块5.99英寸HD+的全面屏。18：9全面屏的加入促成了畅享8屏占比的大“跃进”，同时带来更高的使用效率。

得益于全面屏的设计 ，华为畅享8的正面观感更为震撼。当然，前置摄像头、听筒的位置基本不变，华为logo也照常出现屏幕下方。值得一提的是，华为畅享8加入了辅助自拍的柔光灯，顺光逆光皆可自拍。

翻向背面，华为畅享8充分继承畅享系列的青春Style。尤其在蓝色和粉色的选择上，以IMT后壳工艺兼顾顺滑的手感和闪耀的视觉效果，张扬蓬勃的青春气息扑面而来。

背面顶部是虚化双摄，中上是指纹识别，底部是华为logo。双摄周围的过渡自然，视觉上更是几乎与机身平齐。

而在机身底部，华为畅享8照常保留耳机接口、Micro-USB和扬声器。值得一提的是，中框部分的材质与背面接近，天线不可见，一体感相当强。另外，华为畅享8配备三卡槽，可同时支持两张SIM卡和SD卡。

即便华为畅享8的设计不算出众，但平稳扎实的做工、青春靓丽的风格相比起定价，评价为厚道也不为过。

系统&续航：配置一“小”步，体验一大步

作为18年升级之作，华为畅享8照例配备了基于Android 8.0的EMUI 8.0，其扁平化的系统风格相信不用多说。

作为18年的系统，EMUI 8.0理所当然地打上了“AI”的标签，诸如智能分类、一键分屏、情景智能等功能，直观地呈现华为对AI的理解。

而华为畅享8作为千元级别的选手，既有0.35s解锁的指纹，也有学习成本极低的人脸识别，日常解锁体验趋于完善。

此次华为畅享8有两个存储版本：3GB+32GB/4GB+64GB。两个版本均配备骁龙八核处理器，对比畅享7性能进步同样明显。在日常使用中更为流畅。玩游戏时，用上EMUI 8.0的游戏模式，游戏体验再上一层。同时，华为畅享8配备了3000mAh的电池，得益于EMUI 8.0省电流畅的特点，实测续航满足一天使用。

当然，作为一款面向年轻用户的手机，华为畅享8适时加入实时耳返功能（有线耳机），防走音还能提高手机K歌表现。

相机：前置智能补光 千元双摄照玩

回顾华为畅享8的全方位提升，拍照也是不得不提的一环。华为畅享8前置为800万像素，附带一枚智能补光灯，可实现2级补光。

得益于镜头素质和补光灯的提升，华为畅享8的自拍效果可圈可点。更不用提还有趣味变装、百变背景这类妹子喜欢的功能。

除了前置Level Up，后置也有了长足的进步。此次华为畅享8后置1300万+200万虚化双摄，支持0.3sPDAF相位对焦。下面看看华为畅享8在各个场景的表现：

在光线充足的场景，华为畅享8对焦迅速，色彩还原基本到位，整体观感还不错。宽容度稍逊色一些，开启HDR后画质更佳。

另外，微距的虚化也比较自然。配合大光圈模式，背景和主体分离得不错。

更多样张：

不出所料，华为畅享8的相机配置有了显著的提升，即便光线稍差，画面的纯净度尚可接受。综合多数场景，中规中矩的表现也符合它的定价。

总结：

从配置我们就能看出华为对入门市场的信心。而人脸识别、实时耳返、全面屏更是让华为畅享8拥有足够多的卖点征战线下市场。接下来不妨期待它的市场表现。