三星S9+深度评测：高通845加持，重新定义拍照手机

本文来自太平洋电脑网

什么叫做机皇？机皇，就是远超乎你所需要的强大，完爆同级别产品的性能…甚至带来从未有过的，颠覆过去的体验。今年3月，安卓阵营中备受瞩目的三星Galaxy S9/S9+系列如约而至，它能否顺利继承机皇宝座，这篇评测有你要的答案。

例行是当下最强大的配置，三星Galaxy S9/S9+系列国行版本搭载高通骁龙845处理器，其中S9/S9+分别配备4GB/6GB RAM，储存空间均有64GB版和128GB版，S9+更有256GB顶配版本选择。

相机是历来三星旗舰的重头戏，三星S9也不例外。前置800万像素，后置1200万像素光学防抖主镜头，全像素双核对焦，配备可变光圈。S9+在前者的基础上还加入了长焦双摄组合，副镜头同为1200万像素，且拥有双OIS光学防抖。

硬件方面，三星S9和S9+电池容量分别为3000mAh和3500mAh，均支持无线充电。机身支持IP68级防水，并搭载AKG调音双扬声器、NFC、无线充电模组。运行基于Android 8.0的三星定制系统，提供Bixby语音助手功能。

就配置来说，三星S9系列已经足够豪华，旗舰机该有的功能都悉数配备。但机皇之名当然不能靠硬件的简单堆砌，看看三星是怎么赋予S9“机皇灵魂”的。

外观：屏占比逆天，手感圆润

作为三星盖乐世系列最新旗舰产品，三星Galaxy S9/S9+延续了其一贯的创新理念，其前面板与前代S8/S8+极为相似。依然变态的屏占比，依然变态的全视曲面屏设计。

S9系列在前一代的基础上做了哪些改进呢，首先三星Galaxy S9/S9+的指纹识别不再与摄像头齐平，而是移到了摄像头的下方，减少用户误触的概率同时还避免了手指会污染摄像头的情况。摄像头不再凸起，与背部的玻璃几乎在一个水平面上，这一点足以让你对S9/S9+爱不释手。

拥有与S8/S8+相同的18.5：9比例Curved Super AMOLED屏幕，Curved Super AMOLED屏的显示效果极为艳丽，让屏幕上的每一点色彩都精彩纷呈。 分辨率均为2960×1440，5.8英寸和6.2英寸的屏幕，分别拥有570PPI、529PPI高解析度。屏幕弧度较上代更加平缓，视野增大，手感也更加舒适。

多彩的配色让用户有更多的选择：谜夜黑、莱茵蓝以及更吸引女性消费者的全新配色——夕雾紫。

三星又再次压缩了额头和下巴的面积，加上双曲面天生给人一种无边框的错觉，同样让人无比震撼，而这次在厚度和重量上比上代却都有所增加，详情见参数表，但是拿在手里有分量的感觉其实也没有那么让人反感

材质方面，延续了三星GalaxyS7 edge上双面3D玻璃加金属中框的设计，双玻璃设计优秀之处不言而喻，除了更有时尚质感之外，还能避免天线的切割，使机子背面一体性更强。缺点也是比较明显的，例如比较滑。中框也是采用了类似不锈钢的亮面抛光，使整机看起来更加醒目亮眼并且带来和前后玻璃更加统一的手感。

这次三星手机的扬声器值得单独一提，因为三星Galaxy S9/S9+依然对其进行了大幅升级，S9/S9+配备AKG精心调校的立体双扬声器，我们看到的底部扬声器，开孔变成了一体的长条状，支持杜比全景声，能够提供360度全景声效体验。并附赠了AKG调音耳机，是当前少有仍然保留3.5mm耳机接口的旗舰机型。

拍照：夜视再升级，颠覆手机夜拍体验

来到S9系列，三星的上半年机皇S9+终于有了可以和Note系列看齐的双摄配置，更强大的是，无论是S9还是S9+都为主摄像头配备了手机上三星独此一家的可变光圈，支持F/2.4和F/1.5的物理光圈切换，在夜拍中带来更多进光量。

摄像头参数方面，三星S9搭载1200万像素主相机，支持全像素双核对焦和光学防抖。S9+则为1200万像素广角+长焦双摄，即在S9基础上加入了1200万像素的光学变焦摄像头，F/2.4光圈，双摄均支持光学防抖。

前置摄像头800万像素，支持广角自拍和美颜自拍，并加入全新的可动表情“动态萌拍”模式，让用户化身“表情包”。

直入主题，看到三星Galaxy S9+的拍照表现。

在光线优良的环境下，三星S9+呈现出丰富的细节，色彩调教偏鲜艳浓重的风格，比较讨好眼球，摆在同价位机型中显得数一数二。不过对于顶级的旗舰机，日间成像差异其实微乎其微，真正的实力如何，就要看其能否经过夜晚的考验。

傍晚8点，入夜的天空在肉眼看来已经是一片昏暗漆黑的景象，但在S9+的镜头前，又是另一幅画面。一向被冠以“夜视仪”之名的S系列不负众望，成功将颠覆性的夜拍体验呈现在智能手机上。

可变光圈是此次S9系列的一大亮点。在专业模式当中，用户可以手动选择当前光圈为F/1.5或F/2.4，从而改善夜拍当中的进光量，并缩减快门时间。而自动模式也会根据当前光线情况，自动选择合适的光圈大小。

在暗处环境下，会明显感到F/1.5光圈对亮度的提升，进光量增多也使得快门速度得以缩减，无需等待过长时间就能拍出锐利的夜拍，提高成片率，相比F/2.4如果不稳定持机就有一定几率拍糊。而光线充足时，光圈改变则带来的区别不大，在预设的自动模式拍摄已经足够多数用户的需求。

来到光线极低的场景。虽然光源仅为零星的路灯，但三星S9+呈现的样张依旧清晰光亮，色彩和细节的还原出色，甚至超出了人眼实际所见的画面。同时得益于F/1.5光圈和光学防抖的加持，曝光速度十分迅速，按下快门瞬间即完成拍照。

夜间高宽容度表现也是这次S9系列可以在夜拍傲视群雄的原因之一，在有效抑制了画面噪点的同时，光源处出色的曝光抑制便将高光和光线外围的暗处细节悉数保留了下来。所以即使当前画面明暗差异较大，画面整体仍然可以保持通透明亮。

双OIS光学防抖的加持，更是三星S9+的长焦夜拍处于一个无敌最寂寞的状态。即使放大到2倍光学变焦，画面亮度不输主摄像头表现，噪点抑制完爆同级机型长焦端夜拍，纯净的画面，十分养眼。

更多样张

从实际拍摄体验来看，三星S9+的成像表现已经达到当前智能手机的顶级水准。但不单是效果拔萃，强大的硬件也撑起了更多的可玩性：三星S9系列支持高达960fps的超高速摄录功能“凝时拍摄”、整合AI功能的Bixby视觉…拍摄乐趣尽在掌上。

凝时拍摄：捕捉0.2s的惊艳

说到本次S9最具可玩性的新功能，莫过于支持高达960fps每秒的“凝时拍摄”功能，依托三星S9系列的全像素双核传感器和独立动态储存器，将0.2s的一瞬间还原成6秒的超慢动作，仿佛时间被凝固一般。

在使用凝时拍摄时，用户可以手动选择慢动作的摄录时间，也可以采用三星S9自带的动作智能侦测技术。当检测到当前画面方框中有物体处于运动状态时，便会自动开启超高速摄像功能。实测自动模式相当灵敏，恰好物体经过就会激活功能，比手动更能把握时机，可用性很高。

双指碎核桃的瞬间，在S9超高速摄录下还原出每一帧的画面，仅仅0.2s不足的时间，出指、碎核桃——一气呵成，如果不是武术大师，很难如此从容。如果不是S9这样的“摄像大师”，如此快速的画面想必也无法捕捉。

拍完超慢动作的画面，用户还可以在相册对其进行直接编辑，例如添加背景音乐、生成gif动图或者分享社交应用，还能够将华丽的瞬间设为动态壁纸，时刻观赏。

单从拍照表现来看，三星S9系列较上代的S8又有了更多的进步。而且不只是硬件上例行的更新换代，三星还专为强大的硬件加入了“可变光圈”、“凝视拍摄”这些独具特色的功能。无论是拍，还是“玩”，都能让用户乐在其中。

系统：智能助理Bixby，本土化功能丰富

看到软件部分，三星Galaxy S9系列搭载基于Android 8.0深度定制的Samsung Experience 9.0系统，并集成三星自家安全技术Knox 3.1。内置Bixby智能助手，同时为国内用户提供各方面的本土化功能。

首先看到系统界面。虽然新系统的版本号升级到9.0，但无论是图标的设计风格，还是UI的界面元素，都是和上代S8系列的风格保持高度一致。而细节处不难发现，新系统的应用图标多了一些光感元素，和机身的时尚外观形成绝妙的搭配。

至于操作体验，强大的硬件配置让Samsung Experience 9.0系统拥有了超越前代的顺滑，依旧是当前一流的水准。功能方面同样是惯例一般的多而全，除了三星自家的各式Apps，本土化应用可谓相当丰富。

说到最常用的手机功能，莫过于让我们摆脱零钱束缚的手机支付。三星S9系列的Samsung Pay如今已经深度整合国内支付生态，可以同时绑定微信、支付宝应用，并内置多个城市的交通卡功能。在遇到需要支付的场景，只需启用Samsung Pay，就能轻松一站式解决。

不仅如此，作为旗舰机型的三星S9系列还搭载NFC和MST（磁性安全传输）支付功能，前者支持交通卡和闪付刷卡付款。而后者更是独此一家，在商户不支持闪付的情况下，利用MST功能便可以在pos机上“刷卡”支付，所以只要是能刷卡的地方，三星S9/S9+都畅行无阻。

为生活提供便利的功能还不止这些。三星S9/S9+搭载的AI语音助理Bixby可以在我们生活的方方面面提供便捷的帮助。通过学习用户的使用习惯，并深度整合本土化的生活应用，你的手机可以猜到你想去的地方，想吃的美食。在Bixby面板，外卖、购票、共享单车…通通搞定。

无需接触的语音操作，也是Bixby得以完爆同类对手的优势。通过Hi Bixby指令，就能让这位助手帮你完成想做的事，例如打开相机并开始录像、或是通过微信向朋友发送消息。甚至可以通过口令解锁手机，而不是像Siri一样得到一句“那得先为iPhone解锁”了。

Bixby的智能还体现在手机使用的方方面面。通过Bixby视觉功能，还可以进行美妆体验、物体识别、地点搜索、实时翻译等AR视觉增强功能。实际体验比同类打着AR旗号的应用更加使用且丰富，达到了真正可用的水平。这样将人工智能和AR的深度整合，不得不给三星一个赞。

依托本土化功能，三星Samsung Experience 9.0的接地气程度完全不输国产厂商。再加上Bixby语音助理带来的智能体验，用户可以在使用中感受到手机带来的关怀。或许，这就是赋予这块冰冷硬件“灵魂”的所在。

硬件：骁龙845，吃鸡无压力

三星S9/S9+的国行版本搭载高通骁龙845处理器，也是当前市面上可以买到最强的配置之一。其中三星S9拥有4GB运存，提供64GB、128GB双版本；S9+方面标配6GB运存，提供64GB、128GB和256GB三个版本。

高通骁龙845处理器基于ARM的魔改架构，4xKryo 385 2.8GHz（A75）+4xKryo 385 1.8GHz（A55），性能相比骁龙835提升了25%；GPU方面，Adreno跨代来到了630，相比上代产品来说性能提升了30%，能耗比提升30%；工艺制程同样为10nm FinFET工艺。

网络方面，骁龙845集成了高通技术第二代千兆级LTE解决方案——骁龙X20 LTE调制解调器，支持Cat.18，下行和上行链路速率分别为1.2 Gbps和150 Mbps。

跑分表现方面，三星Galaxy S9+安兔兔总分264698分，其中3D性能107279分，处于当前安卓阵营的第一梯队，且较上代机型有明显提升。Geekbench单核2124分，多核8386分，GPU为13952分，同样是优势明显。加上三星自家闪存的优势，4K随读119.91MB/s，随写23.36/s，估计很少会有可以比肩的对手。

对于游戏玩家看重的3D图形表现，我们采用3DMark的Sling Shot Extreme项目用来做OpenGL ES 3.1和Vulkan的压力测试。看看Adreno 630能否满足游戏发烧玩家的需求。

Sling Shot能够最大程度地压榨移动GPU图形性能，全面考察各种API功能，包括多渲染目标、即时渲染、统一缓冲、转换反馈，还有大量的体积光照、后期处理效果。实测S9+在OpenGL ES 3.1中得分4583分，Vulkan 3710分。排行在当前榜单的第一位，意味着其性能足够流畅运行绝大多数的大型手游。

跑完分数，当然要用真的游戏实战检验。用户下载的游戏会自动集成在“游戏中心”的应用当中。在这里，用户可以选择游戏运行时手机的电源偏好，提供均衡模式、高性能模式和省电模式可选，用户可以根据自己的游戏环境进行选择。

测试游戏选用时下流行的《绝地求生：刺激战场》，进入游戏后，游戏画面根据硬件检测直接调到了最高质量，同时开启高帧率模式，体验三星S9+的硬件能力是否能满足吃鸡类游戏庞大的胃口。

进到游戏，第一感觉就是十分流畅顺滑的画面，目测平均帧数在40帧到50帧之间，足够满足流畅运行的需要。而到了空投落地这些贴图细节剧增的场景，画面也没有出现明显的掉帧现象，整个游戏下来，最低帧数可以保持在30帧以上。

超高占比的全面屏，对游戏来说又是另一层的舒适享受。特别在野外场景，三星S9带来的广阔视野，加上细腻的屏幕表现，很容易就能发现躲在草丛当中的敌人，吃鸡起来更加轻松。

对于游戏体验，还有不得不说的就是三星S9系列这次让人赞不绝口的双扬声器配备。分别位于听筒和底部扬声器组成的外放结构，经过音频厂商AKG调校，并且支持Dolby Atmos杜比全景声音效，对于经常看片玩游戏的手机用户来说，享受的可不只是眼睛了。

强大的硬件性能，造就了三星S9/S9+的“机皇”身躯。足够强大，才能完美呈现，或许就是三星S9系列想要告诉我们的道理。

结语

“知不知道什么是神？神以前也是人，不过他做到人做不到的事情，所以他成了神。”

用电影《头文字D》里的一句话用来概括三星S9系列其实最适合不过。仅从配置来看，S9不过是一台规规矩矩的旗舰手机，没有夸张的内存、储存空间，也没有爆点十足的定制芯片、外星技术加持等等。它的硬件，甚至在不久后也会成为众多旗舰的标配。

但当你真正上手，就会发现一种前所未有的感觉。之所以称其为“机皇”，就是因为其提供的体验不同寻常，做到了之前许多机型都难以企及的水准。“机皇”的本质不是配置，更多的是对硬件潜力、用户体验的用心挖掘。