OPPO R15评测：这一次从外到里都是全新体验

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2013年12月，OPPO R系列第一款手机——OPPO R1正式上市。当时谁都没有想到，主打外观的R系列会成为OPPO乃至手机圈的时尚风向标。时隔五年，OPPO R15再次回归到玻璃机身设计。在金属机身依然泛滥的今天，重拾玻璃材质并不是容易的事情。单纯的材质变化，可能甚至无法在用户心中泛起一点涟漪，OPPO R15需要从外到里的改变。

▲OPPO R15

改变：为了让你看到不一样的

OPPO与色彩大师karim rashid（凯瑞姆。瑞席）展开合作，联手设计了全新的OPPO R15。新机共有雪盈白、热力红、星空紫以及梦镜红四款色彩，其中雪盈白和热力红为纯色系，而另外两款采用了渐变色设计。

▲OPPO R15热力红

而在多个色彩版本中，小编认为星空紫最能体现OPPO R15外观设计的精髓。“颜色，让产品有了个性”，在OPPO R15星空紫上，每一个角度、不同的光线都能让机身反射出不一样的光泽。质感不输金属的同时，又比冰冷的金属更为润泽。

▲OPPO R15星空紫

与撞色设计不同，OPPO R15的渐变设计不会找到一个明显的边界。就像夜幕逐渐降临的天际，在深邃的视觉空间还有光亮透射而出，显得神秘和富有想象力。

▲OPPO R15星空紫

在Karim的设计理念中——大自然不存在纯色：“纯色，在大自然中却并不存在，我们看到的存在于自然界的物体都是由不同的颜色组合而成，渐变色其实是很自然的存在，真实的世界不应该是单调的。”

▲OPPO R15星空紫

紫色的金属边框进一步延伸了视界，色彩得以从背面流向整个机身，这也为OPPO R15星空紫带来了更强烈的层次感。

▲OPPO R15星空紫

OPPO R15的机身尺寸和R11s相比并没有明显变化，但是OPPO R15采用了一块6.28英寸屏幕，可视面积相比R11s再增大4.35%，屏占比达到90%。

▲OPPO R15星空紫

2280×1080的屏幕带来了更为沉浸的视觉体验，不过顶部的异形屏设计也带来了APP适配的问题，那么OPPO R15对这个业界普遍遇到的问题又是拿出了怎样的解决方案呢？

▲OPPO R15星空紫

全屏手势操作

OPPO R15装载了自家ColorOS 5.0系统，基于Android 8.1深度优化。相比操作界面方面的变化，ColorOS 5.0更多针对了OPPO R15的异形屏进行了优化。毕竟在更好看的同时，如何更好用也是用户考量的核心。

▲OPPO R15

ColorOS 5.0系统为OPPO R15带来了全新的手势操作，在桌面下滑和最左页向右滑动，能够分别打开快捷搜索和便签页。搜索栏还会根据用户的搜索习惯，提供相关的搜索信息、APP应用信息、资讯信息。而便签页则提供天气、计步、快递、日程等日常生活功能，用起来也很顺手。

▲OPPO R15

OPPO R15采用上滑手势取代了虚拟按键，当然用户也可以自己切换回来。因为不占用屏幕空间，上滑手势可以获得最大的显示效果。而上滑手机也有多种方案，能够适应不同用户的习惯。

▲OPPO R15

不过需要吐槽的是，OPPO R15的任务管理和快捷方式是分开，而且一个是从底部上滑打开，一个是从顶部下拉，这时候必须要双手操作，用起来感觉相当别扭。

▲OPPO R15

全屏多任务

除了操作上的改变，OPPO R15针对异形全面屏还加入了全屏多任务的优化。与一般多任务不同，OPPO R15利用了异形全面屏的顶部区域。在横屏模式下，顶部会分区显示3个常用APP和3个常用操作，游戏或者看视频时，无需退出即可快速完成操作。

▲全屏多任务的开关在顶部区域，减少了对游戏过程的影响

▲悬浮窗运行模式，可以马上关闭聊天窗口，不需要在APP之间切换

▲截屏、录屏也可以一键开启

目前全屏多任务是无法自己定义的，按照OPPO提供的反馈资料，这个设定是基于海量的用户调研。据调查资料显示，更多用户在横屏娱乐时需要的是临时双应用开启，其中开启需求最大的是微信、QQ这些使用随机性更强的应用，系统功能需求最大的是截屏/录屏、屏蔽通知等操作。

统一规范，解决异形屏APP适配难题

针对异形全面屏APP适配难的问题，OPPO为制定了一套规范。就有这套规范，OPPO团队优先对手机预置应用完成了适配工作，同时针对90%用户使用需求最多的300APP进行了适配。当然，适配的工作还要继续进行。至于相对冷门的应用，OPPO告诉小编会将有关如何适配异形屏的详细规则文档公开给开发者，与开发者一起共同推进APP的适配工作。

▲淘宝、携程、美团等常用APP都进行了适配

同样是适配的APP表现也不一样，适配的完美程度还得看APP开发团队的实力，像上图淘宝和携程均已经适配OPPO R15的全面屏。但是淘宝的页面扩展到了屏幕顶部区域，实现了沉浸式体验。而携程则只是充分利用了画面，顶部区域并没有相应的设计，视觉上还是有一定差别的。

▲对于还没适配的APP，OPPO R15为用户提供了拉伸全屏显示的选项

▲手动全屏显示，能让暂时没适配的APP尝试打开“全屏”的效果

首发索尼IMX519

继与索尼定制IMX398传感器之后，OPPO再次与索尼联合开发了IMX519传感器。而OPPO R15也从R11/R11s的1600+2000万双摄方案，改变为1600万+测距副摄的双摄方案，也可以从另外一个方向表示OPPO对全新传感器的信心。

▲F1.7大光圈+大像素面积，夜拍信心大增

相比IMX398，索尼IMX519的感光元件面积增大至1/2.6英寸，单个像素面积由1.12提升至1.22，提升8.9%，感光面积更大，暗光拍摄更明亮；同时照片采样率由30帧提升至60帧，动态拍照的速度也变得更快了。

▲OPPO R15的抓拍速度提升

OPPO R15升级了智能场景识别，可以实现120种场景检测，并以16种标签进行分类，并匹配不同的成像优化方案。比如室内+人像、户外+风景、餐厅+美食等等，这个识别由相机自动检测进行，用户要做的就是按下拍照按钮，可以说是一种智能傻瓜式拍照体验。

▲OPPO R15拍照界面，场景检测提示在左上角，感觉用中文更直观

从实拍体验来看，OPPO R15最让小编印象深刻的首先是成像细节上的表现。尽管天气是阴天，但OPPO R15对光线的补偿还是比较到位，更贴近现场的真实画面。例如下面这张鲜花的照片，OPPO R15的照片并没有一味提高照片的明度和饱和度，而是充分考虑了高光区和阴影区之间的过渡，主体的整体细节得到充分体现。

▲OPPO R15实拍样张

▲OPPO R15实拍样张，100%截图

针对逆光拍照，OPPO R15加入了像素级别的3-HDR实时分级曝光技术，它在RGBG一个像素中，各个子像素间采用不同曝光。下面这张照片就是自动HDR模式的样张，明暗对比柔和自然，特别是暗处的细节都得到了保留。

▲OPPO R15逆光实拍样张

3-HDR实时分级曝光技术在夜景拍摄时似乎同样有效，这张照片还是小编特意去试的，很多手机要么出现招牌曝光正常画面偏暗，要么画面正常招牌处高光完全溢出。大家可以留意这张照片中有好几个门牌和灯笼这样的光亮位置。OPPO R15让整个画面明亮的同时，招牌也没有出现过爆的现象。

▲OPPO R15夜景实拍样张

用餐时间已经是夜晚，光线完全就是餐厅本身的灯光，略显昏黄。OPPO R15也识别到这是拍摄食物场景，但是整体的优化还是有点不够鲜艳。怎么说呢，就是食物照片没有拍出诱人的感觉，有待进一步优化。

▲OPPO R15食物实拍样张

白平衡控制方面，OPPO R15同样倾向比较真实自然的还原风格。至于噪点控制同样是可圈可点的优化，即使在较弱的光线环境下，依然不会出现明显的噪点从而影响照片画质。

▲室内弱光和暗光实拍对比，OPPO R15的白平衡校正还蛮准确的

▲室内弱光和暗光实拍对比，噪点控制和锐度的表现让人满意

不止更美，人像拍照更多玩法

除了基础画质的提升，OPPO R15针对人像拍照也进行了改进。据官方资料显示，OPPO R15将面部特征点由254个增加至296个，得以更加精确的识别五官特征。同时还新增针对瞳孔的识别和美颜功能，通过对瞳孔的精准识别，为瞳孔添加美瞳线、瞳孔反光板、袪泪光等等。

▲OPPO R15人像模式

据OPPO资料显示，在年龄、性别、肤色、肤质几个维度的基础上，OPPO R15还加入了人种识别，五个维度理论可以实现800万种美颜方案，能够针对全球用户不同的脸型智能匹配最适合的美颜方案，可同时支持最多4人的同屏个性美颜。

OPPO R15还在人像模式里面加入了脸部打光功能和电影风格模式，糅合双摄背景虚化、智慧美颜+3D人像打光+电影风格之后，用户也可以尝试独特风格的人像照片，让人像拍照不再是简单的磨皮美颜。

▲3D打光人像模式

下面这事一组树懒仔大师拍摄的人物照片，可以看到人像模式下不同打光以及电影风格的组合，能够营造多种氛围。

▲OPPO R15人像模式实拍样张

▲PPO R15人像模式实拍样张

▲PPO R15人像模式实拍样张

▲PPO R15人像模式实拍样张

▲OPPO R15还新增了贴纸模式，提升了趣味性，这里就不一一细表了

PS：赶在评测发出来之前，看着天色好了点小编再拍了一些照片，发现OPPO R15确实对不同光线的场景识别之后，会根据现场的环境进行照片优化。例如昨天傍晚时分拍的，整体环境比较暗，OPPO R15不会去强行提升照片亮度。而天色好的时候拍摄，则会注意画面不过分曝光，让照片的细节得到最好的表现。

▲OPPO R15室外日光实拍样张

▲OPPO R15室外日光实拍样张100%截图

▲OPPO R15室外日光实拍样张

▲OPPO R15室外日光实拍样张100%截图

性能与续航

OPPO R15有两个配置版本，其中本次评测使用的是联发科P60八核处理器版本，标配6+128GB内存和存储空间，这也是联发科久违地出现在OPPO主力机型上。实际上OPPO与联发科的组合曾有过多次优异的表现，而这一次也不例外，接近14万分的安兔兔成绩已经达到甚至超越骁龙660平台的水准。

▲OPPO R15安兔兔跑分

在实际的游戏体验中，搭载P60的OPPO R15同样表现出色，在游戏引擎的推动下，《王者荣耀》全高画质加上高帧率模式并没有任何压力。即使打团战法术满屏飞的时候，也没有出现卡顿。

▲OPPO R15OPPO R15《王者荣耀》截图

▲OPPO R15OPPO R15《王者荣耀》截图

▲OPPO R15OPPO R15《王者荣耀》截图

▲OPPO R15《王者荣耀》截图

更有趣的是打开《绝地求生：刺激战场》的时候，系统默认就给了高清画质，而之前手上的骁龙660+6GB内存机型默认也只有均衡画质（当然调到高清也没问题）。实际体验下来流畅度也是非常足够，顺当也吃了一次鸡。

▲OPPO R15《绝地求生：刺激战场》截图

▲OPPO R15《绝地求生：刺激战场》截图

▲OPPO R15《绝地求生：刺激战场》截图

▲OPPO R15《绝地求生：刺激战场》截图

续航方面，OPPO R15内置了3450mAh电池（梦镜版为3400mAh），在这个厚度的手机来说电池容量已经足够有诚意。实测以游戏为参考，50%亮度连接WIFI的情况下分别运行30分钟《王者荣耀》和《绝地求生：刺激战场》，分别耗电15%和13%。尽管默认开启了游戏引擎，但是这个耗电量还是相对猛了一点。

王者荣耀 绝地求生：刺激战场 30分钟耗电 15% 12%

编辑点评

在此前OPPO R15正式亮相的“渐变·见变”媒体见面会上，求变、改变是OPPO在2018的主旋律。在手机市场格局巨变的今天，通过改变找到突破的方向，无疑是一种积极的信号。

▲OPPO R15

OPPO R15的改变是由外到里，一种全面的变化，由此带来不一样的新鲜感。还有不同的，就是OPPO R15在倾听用户心声的同时，也向大师寻求更高的高度。在不断满足用户需求的同时，也给用户不断革新他们的审美观、价值观，或许背后有着更多对于品牌粘度升华的考量。

▲OPPO R15

除了一些有待优化的系统体验，相信大家在上手OPPO R15之后都会感受到这份求变的诚意。无论是追求色彩张力的渐变色设计，还是标配6+128的硬件配置，又或是个性的智能拍照体验，OPPO R15给用户留足了可探索、可品味的空间。