华为P20 Pro竞品分析 最大的强敌是自己

我们习惯研究强者，将强者的成功简单化的贴上“标签”，从而发现其背后的技术底蕴，是我们多年所追溯的理念。

近几年，对于“华为”雄起的研究、评论、产品的创新点，在很大程度上也是落入了简单化。2018年3月28日华为在在法国巴黎发布的华为P20系列产品，如何评价？无非就是八个字形容：人无我有，人有我优。

华为P20 Pro不负众望的使用的传说中的“徕卡三摄”；最大功率为22.5W的Super Charge充电技术；新的麒麟970处理器；基于Android 8.1的EMUI 8.1等等，都暗含了华为P20系列是一款独出心栽的旗舰机型。华为手机全球销量第三，并且市占率还在不断增长。为了探寻华为持续增进的源动力是什么，我们首先分析下华为P20系列手机的几款竞品，再告诉你答案，因此今天我们要拉出iPhone X、三星S9+、小米MIX2S这几款在2018年上半年阶段叱咤风云的旗舰来一场硬碰硬的较量。

华为P20竞品分析：对手都不简单 但最难对付的强敌还是自己

目前全球排名前三的手机品牌：苹果、三星、华为，苹果去年发布的iPhone X至今仍具有强有力的竞争力，2018年在众多手机发布会上，我们听到了无数的“碾压iPhone X”的说辞，的确，从拍照、系统优化再到A11仿生芯片，iPhone X称得上是一个实力竞争者。

三星S9+一问世便继承了前代“安卓机皇”的王位；小米MIX2S其相机评分为101分，被DxOMark誉为“中国明珠”，这也让109分的华为P20 Pro冒了一身泠汗，四位竞争对手都不简单，但最难对付的强敌，终究还是自己。

（本次对比考虑到参与机型定位均为高端旗舰产品，暂且不考虑售价因素）

华为P20 Pro VS iPhone X：说不上吊打 但“赢”是没问题

很显然，华为P20是有实力跟iPhone X抗衡的。从参数配置对比来看，两者在硬件方面区别足够大，毕竟Android阵容和iPhone阵容处理器、系统、硬件模组向来不搭边。其中iPhone X主打异形全面屏、而华为P20不光拥有异形全面屏，三颗后置摄像头的它也使这款手机在拍照领域脱颖而出。可以说，在硬件方面两者可以说各具看点。

更大的屏幕

正如曝光的外观一样，这次的华为P20 Pro搭载的是一块6.1英寸的刘海全面屏，屏幕材质和iPhoneX一样都采用了OLED屏幕，就连屏幕的对比度两者都相同，均为1000000：1。

左为iPhoneX 右为华为P20 Pro

不过由于华为P20 Pro的屏幕比苹果iPhoneX大了0.3英寸，因此华为P20 Pro看起来比苹果iPhoneX大了整整一圈。

更小的刘海

华为P20 Pro同样采用了当下流行的刘海屏设计，不过其手机顶部的凹槽相比iPhoneX更窄，所以两侧可以显示的信息也就更多，这对于状态栏来说还是比较重要的。

左上为iPhoneX 右下为华为P20 Pro

可以发现，华为P20 Pro两侧和顶部的边框相比iPhoneX都要更窄，这也带来了更大的屏幕显示面积。华为P20 Pro在屏幕四角和刘海的位置都有着圆弧处理，这一点也和iPhoneX颇为相似，这也是目前主流安卓机的刘海屏设计。

前置指纹识别

令人感到意外的是，华为P20 Pro在采用刘海全面屏的同时，还拥有前置指纹识别模块，位于极窄的下巴上。

左为iPhoneX 右为华为P20 Pro

华为P20 Pro这个指纹识别Home键被极度压缩。对于目前的安卓机来说，如果不能完全去掉下巴，那在下巴上放个指纹识别的Home键也是个不错的选择。

双面玻璃机身 创新渐变色

华为P20 Pro和iPhoneX一样采用了双面玻璃+金属中框的搭配，并提供了极光色、樱粉金、宝石蓝、亮黑色这四种颜色。其中极光蓝采用了渐变色的创新设计。和iPhoneX对比的这款就是极光色。

左为iPhoneX 右为华为P20 Pro

可以很明显地发现，华为P20 Pro也采用了纵向摄像头，而且还比iPhoneX多出了一颗，达到了史无前例的三颗摄像头！其中有两颗摄像头位于同一腰圆形的模块内，第三颗独立了出来，其下方是闪光灯和徕卡标志等。左侧靠下的位置还有华为的Logo。

这次华为P20 Pro的背面设计主要集中在左侧，由于指纹识别模块位于机身正面，因此背面也比较简洁，这种偏向一侧的设计也带来了独特的美感。

左为苹果iPhoneX 右为华为P20 Pro

华为P20 Pro比iPhoneX稍厚，为7.8mm，iPhoneX为7.7mm。其他外观设计方面，华为P20 Pro和iPhoneX大同小异，电源键都位于机身右侧，不过华为P20 Pro的音量键也在右侧，左侧是一个双卡双待卡槽，不支持机身扩展。这两款手机都取消了3.5mm的耳机孔，两者也都具备IP67级别的防水防尘。

华为P20 Pro VS iPhone X