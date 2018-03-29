HUAWEI nova 3e评测：新一代全面屏 主打颜值和自拍

本文来自太平洋电脑网

nova，即新星。正如名字所表达的，华为一直寄予厚望。从玫瑰金的nova到草木绿的nova 2 Plus，再到相思红的nova 2s，每一次HUAWEI nova的登场都能引领新的时尚。

时隔三月，HUAWEI nova 3e携手全新配色——克莱因蓝出现在大众眼前。从命名来看，“3”代表着nova又一次迭代。因此，全新的5.8英寸新一代全面屏，更清晰的2400万像素前置，顺理成章地出现在nova 3e上。

除了上面提及的，nova 3e后置为1600万+200万双摄。配合经典组合麒麟659处理器和4GB+64/128GB的存储，HUAWEI nova 3e这步棋不可谓不稳。

外观：新一代全面屏 体验大不同

要说nova 3e最大的升级，毫无疑问就是这块5.8英寸的全面屏设计。这块全面屏在19：9的显示屏幕比例中，呈现出一览无遗的广阔视野。其特殊的结构配合96%的NTSC色域和FHD+的分辨率，给nova3e带来了更震撼的显示效果。

与这种“特殊”相匹配的，还有订制的椭圆形听筒和相当mini的前置摄像头，以及视觉“不存在”的LED指示灯。如果你大方地忽略下方标志性的HUAWEI标志，窄边框的nova 3e说是这个价位最接近真·全面屏也不为过。

相比“黑科技”的正面，背面更像是nova展示时尚功底的地盘。大面积的克莱因蓝色2.5D玻璃，配以水光纹炫光膜，呈现出夕阳照射深海的神秘意境。

设计还不止如此如此，nova 3e将双摄、DUAL LENS字样（不是很了解这个东西）、HUAWEI logo放置在背面左侧，镜头部分采用圈圈CD纹装饰，加上以高光细线点缀的蓝色金属中框，还原出卡片机式复古风格。

当然，即便将按键放在右侧靠下更符合卡片机的习惯，nova 3e也不能这样处理。所以nova 3e的音量键和开关键位于右侧上方，按起来也很轻松。左侧是支持双卡或者TF卡扩展的SIM卡槽。顶部仅有麦克风，底部则是常见的3.5mm接口、Type-C和扬声器。

整体来看，HUAWEI nova 3e的外观充分继承了nova系列时尚靓丽的“传统”。同时，新一代全面屏的选择使得它同时具有更强的视觉冲击以及更好的握持体验。

系统：熟悉的配方 人脸识别实用

系统方面，nova 3e搭载了基于Android 8.0的EMUI 8.0。EMUI鲜艳扁平的图标相信不用过多介绍了。

EMUI 8.0发布也有一段时间，诸如稍后阅读、长按图标、按压文字等等相信都很熟悉。不过，nova 3e还是带来了一些惊喜。

首先，备受好评的人脸解锁功能下放到nova 3e。配合抬手亮屏的手势，除去一些光线不足的场景，解锁体验几乎可以和指纹媲美。

其次，游戏模式终于登场。此前在nova 2s评测中，游戏模式拥有消息免打扰和关闭home键的功能。这次nova 3e的游戏模式体验很完整。既保留了消息免打扰的功能，也新增了模式切换。通过切换“游戏模式”/“智能模式”/“省电模式”，更容易取得游戏体验和功耗的平衡。

值得一提的是，虽然nova 3e是华为首款新一代全面屏，但整体的体验基本趋于稳定。多数场景下，状态栏可根据应用自动识别颜色。另外，额头左右可下拉状态栏，在视觉和交互上基本没有违和感。而在游戏页面中，额头所在的状态栏既不显示也不触发操作。期待后续华为能为此开发出更多功能。

在几天的体验之后，EMUI 稳定流畅的体验给人印象不错，当然新一代全面屏的体验加分也是一大因素。

续航&性能：经典组合 回血迅速

配置上，HUAWEI nova 3e采用了八核Cortex-A53的麒麟659处理器。4GB运存配合64/128GB存储，同时还最大支持256GB的扩存，应付日常使用基本没有压力。这套中档搭配相信各位并不陌生。

在8.4mm的机身下，nova 3e采用一块3000mAh的电池。结合EMUI的省电策略，日常使用一天基本OK。插上附赠的18W快充，半小时能从自动关机充至39%，一个半小时便能轻松满血。

结合华为的定价区间，nova 3e的综合表现也在情理之中。

相机：2400万前置 自拍动人

nova 3e在自拍方面给出了一个惊喜：前置配备了一枚2400万像素的78°广角摄像头。光圈为F/2.0。

值得一提的是，nova 3e针对暗光环境加入4合一像素技术，配合11种色温的LCD智能补光策略，大大提升了自拍的体验。

配合升级的自然美颜算法，nova 3e的自拍效果清晰自然。出色的自拍效果相信能让自拍达人满意。

另外，前置相机还提供了百变背景、趣味变妆等趣味功能，进一步地增强了前置的可玩性。

当然，nova 3e的后置也不逊色。后置提供一组1600万+200万像素虚化双摄。主摄单位像素为1.12μm，光圈为F/2.2。200万的副摄则作为虚化镜头参与成像。

光线良好时，nova 3e的色彩还原偏向真实，白平衡比较准确。1600万像素的解析力在移动设备足矣。

而在拍摄微距的环节，nova 3e对主体的细节还原出色，背景的虚化愈发自然，整体效果自然是比较讨喜的。

面对光线稍暗的场景，nova 3e的表现还是比较稳定的。首先照片氛围的还原比较得当，另外细节保留也基本能让人满意。

更多样张欣赏：

结合各个场景的表现，nova 3e的相机表现在同价位应该也有不错的竞争力。

总结：

正如华为所传达的，型号中全新的“e”代表着简单易用、精英生活的理念。在我看来，配备人脸解锁、刘海屏以及2400万像素前置的nova 3e无疑就是这样的代表。如果这也是你的追求，nova 3e岂不是刚刚好？