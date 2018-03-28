OPPO R15这20件事 告诉你拍照只是小亮点

春季的来临，也为新手机集体问世敲开了大门。2018年注定是“刘海屏”手机普及的一年，全球第四的手机品牌OPPO于3月19日便在国内开了个好头——超视野全面屏的R15正式发布，现在，如果你有想把它购入口袋的想法，不妨看看关于OPPO R15的这20件事。

1、如何评价OPPO R15搭载的索尼IMX519？

“拍照”向来是OPPO主打的特色，这代R15的拍照能力同样丝毫不逊色：采用的是新一代索尼IMX519传感器，相比上一代IMX398，索尼IMX519在延续1600万高清像素以及f/1.7大光圈的同时，将单个像素面积由1.12提升至1.22，提升8.9%，感光面积更大，暗光拍摄更明亮；同时照片采样率由30帧提升至60帧，动态拍照更快，不易糊片。

OPPO R15镜头

对于智能手机来说，基于机身尺寸，手机本身无法内置像微单或单反的感光组件，因此在暗光环境下得到的照片画质往往略低，噪点也是颇多。OPPO R15系列全面屏新机首发的索尼IMX519传感器由于传感器尺寸从原来1/2.8英寸提升至1/2.6英寸（提升了约7.7%），使其感光性能得以突破，从而在暗光环境下依然可以拍到清晰美丽的照片。

1/2.6英寸传感器（图片引自互联网）

1.22微米的像素面积（图片引自互联网）

总的来说，该传感器在2018年的手机市场，属于旗舰级的，并且在逆光拍摄方面拥有比较亮眼的表现。

2、OPPO R15的成像效果怎么样？

任何理论都要结合实践，再“硬气”的配置，如果成像不好，一切都是白扯。一同看下实际的样张拍摄：

100%放大

100%放大

从白天大场景样张来看，OPPO R15曝光准确，白平衡控制也并未出现明显偏差。当光线明暗复杂时，相机会自动开启HDR，我们可以看到，即便是大逆光场景，图像和色彩仍有着不错的呈现。

100%放大

OPPO R15色彩还原较为真实，放大后仍有不错的细节刻画。

100%放大

夜景方面，OPPO R15的曝光控制可以说是十分厉害的，这就保证了每张拍到的图像整体亮度均匀得体，既不会因为高光过曝丢失细节，又不会因为暗光欠曝造成涂抹。放大后，OPPO R15样张仍然有着锐度不错的细节保留。因此我们断定，OPPO R15具有当今智能手机界中“史诗级”的拍照能力。

3、OPPO R15的“AI人像模式”是啥功能？

AI人像模式是OPPO R15的主打拍照功能，相比拍出好看的人像照更近一步，因为它不仅要通过双摄实现背景虚化，还要历经智慧美颜、3D人像打光、电影风格智能的光效处理，让拍出人像照充满充满艺术感。话不多说，直接看样张。

影调光

胶片光

轮廓光

双色光

OPPO R15全新的AI人像模式为人像拍摄带来更多可能性，就像为你配备了专属灯光师，让每一拍都是具备独特质感的人像艺术大片，相信会赢得很多妹子们的心。

4、OPPO R15和iPhone X谁拍照好看？

废话不多说，看下两款手机的样张对比：

OPPO R15对比iPhone X

OPPO R15对比iPhone X

OPPO R15对比iPhone X

OPPO R11s在色彩表现方面更加纯净，画面感十分通透，而iPhone 8 Plus则更加接近真实，第三组鸟巢外部轮廓的样张，iPhone X会出现画面泛白的情况，OPPO R15则是很好的还原了天空和建筑的颜色，饱和度的提升使得努比亚成像方面更显层次感。我比较喜欢OPPO R15的成像效果，不知屏幕前的你如何看呢。

5、OPPO R15的渐变色是噱头吗？

R15这一代产品在配色上蕴含了OPPO的苦口婆心——与全球极负盛名的色彩大师Karim Rashid合作，推出了5款全新配色。

OPPO R15

KarimRashid曾被《时代周刊》评为“美国最著名工业设计师”，在奢侈品、家居、品牌标识和包装方面久负盛名。当然，KarimRashid在平面设计方面的实力也很强，他热衷于用线条流畅的有机体造型，搭配鲜艳夺目的色彩，创造浪漫、诗意和充满灵感的设计，深受全球年轻用户的喜爱，这方面和OPPO的理念一致。

OPPO R15

其中OPPO R15拥有雪盈白、热力红、星空紫三款配色，这三款纯色都来自于大自然。每一款颜色都有不同的“性格”——白色是我们每个人的灵魂，它是我们生活中不可或缺的色彩，代表了干净、纯洁以及言论的开放和自由；红色给人以热情奔放的感觉，充满了对生活的渴望与热爱；紫色往往让人联想到星空，由黑色渐变到紫色，就像黑夜衍生的星空，有着无穷无尽的神秘感和深度感。

是不是噱头我不敢下准确的结论，我只知道，只要你接触到这款产品，相信你势必会被它的配色所吸引。

6、如何看待OPPO R15的刘海屏？

首先问大家一个问题，你们认为异形全面屏，所谓的“刘海屏”，好不好看？

我相信会有一部分人会回答“不好看，丑！”

说到这里，手机厂商应该已经哽咽了：我也不想有刘海，可是没有不行啊。

首先了解一下，为什么全面屏手机非要“拖泥带水”，偏要留个刘海？

OPPO R15

我们知道，手机前面板包含了前置摄像头以及一些感光元件，如果说设计成100%全面屏，也就意味着前置摄像头及感光元件的位置先挪开，首先不说如今立锥之地的手机上还有没有空间可以安放这些，光是技术难点，就足够研发团队研究一阵子了。

异形全面屏顶部特写（图片引自互联网）

为了不损失拍照、电话等优质的体验，目前来说，做成异形屏（刘海屏）的样子，是最佳的解决方案，因此，尽管它不够完美，但是异形全面屏是通往真·全面屏的必由之路。

OPPO R15

就OPPO R15异形屏设计而言，官方称之为超视野全面屏。更大的外观和更窄的边框，屏占比达到惊人的90%，让全面屏表现的淋漓尽致，在边框的处理优化上，R15可谓是目前全面屏中的优秀的设计方案，是完美全面屏的重要转折点。

配置上，OPPO R15采用6.28英寸超视野全面屏，带来19：9全新比例和90%屏占比。同时，OPPO R15对应用显示做了特别优化，针对网易、微博、抖音等年轻用户最常用应用做了完美适配。因此，刘海屏是行业的发展趋势，也成为了推动OPPO R15成为“爆款”的动力元素。

7、OPPO R15和iPhone X哪个屏占比高？

OPPO R15

iPhone X

根据发布会上OPPO官方给出的参数显示，OPPO R15的屏占比为90%，而iPhone X仅为81.5%，虽然iPhone X有着看似屏占比极高的全面屏设计，但实际上远没有OPPO R15的屏占比高。与iPhone X同期发布的iPhone 8 Plus的屏占比则更加感人，由于依旧采用的是“祖传”了好几代的ID设计，其屏占比仅为可怜的67.47%。

8、OPPO R15手感如何？

OPPO R15采用双面玻璃设计，区别于金属的冰凉感，玻璃拥有更加亲和温润的触感，拿在手中温润如玉；同时玻璃材质质感更通透，可以与光更好的交流，让光影在R15上流动，不仅看上去闪亮耀眼，且不同角度可以呈现不同的美感。

OPPO R15

OPPO R15的前后玻璃面板全部采用康宁第五代大猩猩玻璃，耐用性更胜以往，再搭配高强度铝合金边框，带来进一步稳固的机身。在三天的上手体验中，让我感受到OPPO R15在操作过程中较为舒适，双面玻璃机身带来的“丝滑柔顺”也是显而易“摸”的。

9、OPPO R15为什么采用渐变色？星空紫为什么是黑色到紫色的渐变？

前面说过，Karim Rashid（凯瑞姆·瑞席）是美国工业设计界的巨星，其热衷于用线条流畅的有机体造型，搭配鲜艳夺目的色彩，创造浪漫、诗意和充满灵感的设计，深受全球年轻用户的喜爱，这方面和OPPO的理念一致。

OPPO R15星空紫

在Karim的设计理念中——

大自然不存在纯色：“纯色，在大自然中却并不存在，我们看到的存在于自然界的物体都是由不同的颜色组合而成，渐变色其实是很自然的存在，真实的世界不应该是单调的。”

渐变色，让产品有了人类才有的情绪：“渐变色，是设计师还原“纯色”的一个过程，在这个过程中，你会感受到情绪的波动，因为这份耐人寻味，所以产品越看越耐看。”

星空紫，神秘的无限可能性：“由黑色渐变到紫色，就像黑夜衍生的星空，有着无穷无尽的神秘感和深度感，我想用它来表达R15的无限可能性和其处于数字时代的连通性。”

因此，基于此设计理念打造的渐变色设计R15，相信会获得全球年轻用户的喜爱。

10、OPPO R15的“抬手亮屏”如何设置？

OPPO R15拥有面部解锁，尽管同样具有“抬手亮屏”的功能，主要是方便用户进行快捷解锁，但它并不是默认选项，需要用户进行设置才可以使用。对不熟悉OPPO系统的用户来说，找到该功能并不是件易事，下面我就教大家如何开启：

第一步：点开设置，然后再进入里面点击“智能便捷”功能；

如何打开“抬手亮屏”第一步

第二步：在智能便捷的界面接着点击“手势体感”选项，最后在打开的下一个页面中再接着点击“抬手亮屏”右边的开关，将它开启即可。

如何打开“抬手亮屏”第二步

11、Color OS 5.0有哪些“重磅功能”？

Color OS 5.0带来几大重磅功能。首先是AI智能助手，用户只需在主界面向左轻轻一滑，常用的快捷功能，天气、云顶计步、快递信息等都一目了然。

其次，全屏多任务功能。但我们在玩游戏或者看视频的时候，从刘海处滑动并点击程序图标就能立即让应用以窗口的形式浮于当前任务之上，无论是游戏，还是聊天都能两不误。

当然，Color OS 5.0还有其他备受喜爱的功能如应用分身、游戏加速、应用分屏、屏幕录制等。而且，它们大多都在状态栏中有着快捷方式，点击上方网格，你会发现有包括夜间护眼、拍立淘、免打扰、手电筒等整整28项快捷功能，应有尽有，还支持手动排序，足以满足人们的各种需求。

12、OPPO R15单手操作费力吗？

OPPO R15采用双面玻璃设计，无论从视觉和手感，都更加贴合用户的使用习惯。

OPPO R15单手操作

结合OPPO R15具有的单手模式，单手操作起来还是比较省力的。

13、OPPO R15机身什么材质，会不会出现其他品牌类似的“弯折门”？

“弯折门”的手机为什么会弯曲？主要有亮点愿意：第一，手机材料不够坚硬；第二，机身整体不够圆润，导致长久“卡”在一个位置，一个下蹲的作用力便使手机弯了。

OPPO R15

OPPO R15的前后玻璃面板全部采用康宁第五代大猩猩玻璃，抗摔性及耐掰弯效果都非常的出色，外加高强度铝合金边框，机身堪称机中“硬汉”。

14、OPPO R15和前代OPPO R11s参数上有啥区别？

废话不多说，直接上两款手机的参数表：

可以看到，从屏幕尺寸、系统级别、电池容量等，OPPO R15均有不同幅度的升级，尽管摄像头在1600万+500万像素数值上不及前代，但成像效果不能只拿像素大小说事。得益于新一代AI拍照技术；索尼新一代IMX519传感器；3-HDR实时分级曝光等，让OPPO R15的拍照能力有了新的突破。

15、OPPO R15的续航能力如何？

续航方面，OPPO R15搭载了3450mAh电池，梦镜版略有缩小，容量为3400mAh。以目前的普遍水准来说，这样的电池容量虽然不大，但也足够一天使用。当然续航的表现与硬件搭配、软件优化都有关系，具体续航表现还得看实际测试——

从中关村在线5小时重度使用模型测试来看，OPPO R15有着不错的表现，测试结束后，剩余电量38%。也就是说，满足一天常规的中重度使用没有问题，一次充满轻度使用两天应该也是可以坚持下来的。或许这就要得益于12nm的处理器工艺，以及OPPO良好的软硬件优化了。

充电5分钟，通话两小时，OPPO的VOOC闪充一直都拥有着良好的口碑。OPPO R15原厂附带的充电头输出为5V/4A，最高可实现20W的充电功率。在保证高充电速率的同时，低压充电也有机身发热小的优点。从我们测试的数据来看，OPPO R15的充电速度依旧十分迅捷。电池从完全放电开始充电，半个小时后充到55%。充电90%时，总用时仅56分钟。

综合来看，续航是OPPO R15的一大优势所在。

16、OPPO R15搭载Helio P60版本的性能如何？

OPPO R15系列机型有两个CPU版本，一款是搭载高通骁龙660的梦镜版，另一款就是我手上的这台采用Helio P60的普通版。就在3月14日，联发科刚刚发布这款内建多核心人工智能的处理器，主打人工智能技术。

Helio P60拥有4个A73和4个A53，大核频率可达2.0GHz，MediaTek Coherent System Interconnect的加入将8颗核心的性能分配到最优。相比于Helio P23，CPU性能提升70%； GPU集成Mali-G72 MP3，频率800MHz，性能也有70%的增长。另外，Helio P60首发的12nm制程工艺让其功耗表现接近对手10nm处理器，相较于前代P30平台，Helio P60在运行重度应用时，可以减少25%的功耗，整体功耗也有12%的降低。

Helio P60在相机方面也有强劲的支持——拥有三核ISP和双核APU，可以实现硬件级别的实时虚化。另外，其相机性能相较于P30提升了两倍，在宽容度方面，联发科P60可以使用RAW HDR来扩大照片的动态范围，使得在大光比的环境下也能拍得更清晰。

另外，人工智能也是Helio P60的一大亮点，多核多线程的APU可以满足手机对人工智能性能的需求，而且APU的功耗效能比CPU高11倍，在进行AI方面的任务处理时，对于提升整机的续航有很大的帮助。

从安兔兔和Geekbench的跑分来看，Helio P60的性能表现基本追平骁龙660移动平台。以这样的成绩来说，满足日常使用是没有问题的。

17、OPPO R15吃鸡卡不卡？

手游竞技是现在很多人购机的一大动力，这显然也成为厂商们发展的一大方向。之前OPPO就已经意识到这点，和王者荣耀团队、高通团队联合优化了《王者荣耀》，打通了终端厂商和游戏厂商合作的渠道。

刺激战场

而今年，OPPO又将目光转移到了当下大火的吃鸡手游——《全军出击》、《刺激战场》。OPPO和腾讯游戏将达成合作，双方共同建立联合创新实验室，目前一些复杂场景下容易出现的掉帧情况得到了极大改善，使得游戏流畅性大幅提升。

刺激战场游戏画面

从实际体验来说，OPPO R15的《王者荣耀》全高画质，帧数基本都能维持在50帧以上，试玩的吃鸡手游《刺激战场》也确实拥有稳定而且持续的表现。

18、OPPO R15这块屏幕素质如何？

让我们先看看OPPO R15的屏幕配置。OPPO R15采用超视野全面屏设计，屏幕材质为OLED，尺寸6.28英寸，分辨率2280*1080像素，屏幕像素密度401ppi，屏幕比例19：9。无论是屏幕大小、分辨率还是清晰度方面，OPPO R15的配置都不低，401ppi的屏幕像素密度也保证了图像细节的高度还原。

屏幕素质测试结果

当然，光看指标还远远不够，还要通过实际测试来了解这块屏幕的实际表现。我们选择在全黑封闭环境下进行测试，手机中安装DisplayTester Pro屏幕亮度调最高，关闭屏幕自动休眠，利用Topcon BM7A亮度色度仪分别测试白色屏幕的L值、红绿蓝三原色的X、Y、L值，每个数值测试三遍，取平均值，测试以上数值分别填入Excel表中自动计算出结果。

实测数据显示，OPPO R15的屏幕最高亮度为436nits，这样的亮度表现可以保证用户即使在阳光下也能看清屏幕上的内容，其NTSC色域值高达97%，色彩表现非常出色。OPPO R15的屏幕色温为7469K，屏幕色调略微偏冷但也完美地避开了屏幕发黄问题。总体看来，OPPO R15 的屏幕素质可谓非常出色。

19、OPPO R15边框真的很窄吗？

OPPO R15配备了一块6.28英寸的OLED异形全面屏，宽度只有7.4mm，通过和iPhone X对比后，你会发现OPPO R15“有边框胜似无边框”，屏幕黑边同样几乎看不到。

OPPO R15对比iPhone X

20、OPPO R15什么时候上市，在哪买？

售价方面，OPPO R15起售价为2999元，梦镜红售价3299元，陶瓷黑售价3499元，该机将于4月1日0点正式在官网及各大网店开售。

OPPO R15首发公告（图片引自官网）

写到最后

当网友朋友们看到这里，想必会对OPPO R15有了更深入的了解。总体来说，无论在外观、设计、硬件还是功能，OPPO R15都已经十分完备，对得起“拍照”旗舰的定位，OPPO R15能够诠释OPPO对R系列的定义。大家在日后购买OPPO R15时，这些答案或许可以做为参考。