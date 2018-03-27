小米MIX2S拍照跑分出炉：综合97分

本文来自DXOMARK

中国电子巨头小米今天公布了它的最新旗舰型智能手机 Mi MIX 2S。该手机搭载了许多高端功能，对于希望以较便宜的价格买到高端配置的智能手机摄影爱好者而言，这真是一桩令人兴奋不已的大事。其双摄像头设置使用一个1/2.6英寸图像传感器，以及一个带光学影像防抖（OIS）系统的等效26毫米广角镜头。副摄像头使用一个较小的1/3.4英寸1200万像素图像传感器，以及一个等效46毫米的远摄镜头，但远摄镜头没有OIS系统。

小米 Mi MIX 2S是最早使用最新骁龙845芯片组的手机之一，它具有一个四核处理器，8Gb RAM，并且运行Android 8.0（Oreo），为摄影和图像处理提供了充足的动力。它的256GB内部存储也提供了极大的存储空间，但没有可扩展的SD存储端口。小米 Mi MIX 2S的6英寸1080×2160像素 AMOLED 屏幕也为编辑和查看图像提供了很好的尺寸和分辨率。

其他摄影功能还包括使用了陀螺仪来检测运动的电子防抖（EIS）；相位检测自动对焦；双色LED闪光灯；以及照片和视频时域降噪。

摄像头主要规格：

双摄像头配备有广角主镜头和远摄副镜头

OIS主摄像头

相位检测自动对焦

骁龙845芯片组

5.99英寸 DCI-P3 LCD

关于DxOMark Mobile测试和评分：DxOMark工程师在受控的实验室环境和室内和户外的自然场景中拍摄并评鉴超过1500张测试照片和超过2小时的视频，以实现智能手机摄像头评测的评分和分析。本文旨在彰显最重要的测试结果，有关DxOMark Mobile评测基准的更多信息，请点击此处。

测试摘要

小米 Mi MIX 2S 在DxOMark的测试中拿下了97分，与苹果、谷歌和三星等更知名的制造商的高端手机的表现旗鼓相当。小米在照片类别中拿下了优异的成绩（101分），其静态摄影表现与 iPhone X 并列第二，仅落后于三星 S9 Plus 3分而已。其杰出的功能包括非常出色的相位检测自动对焦系统，其对焦表现非常快速、正确且可重复，并且在纹理保留和降噪之间取得了不错的平衡。在低光下，Mi MIX 2S 拍出了我们看到过最平滑的图像之一，户外图像中的亮度噪点也得到了很好的控制。

曝光和色彩也非常好，虽然其动态范围并不像一些顶级设备那么强大，HDR的拍摄结果也相当好。变焦和散景控制目前已逐渐成为了必备功能，对于使用智能手机来拍摄人像的人来说它更是一项必不可少的功能。Mi MIX 2S 的这些功能的表现都相当不错，使用等效46毫米远摄副镜头可在近距离创造强大的背景模糊效果，同时散景模式也对人像应用了很好的景深估计和拍摄体蒙版。

小米 Mi MIX 2S的视频分数为88分，其表现略逊于静止图像，但成绩仍然不错。小米视频的主要优势在于优异的自动对焦系统和电子防抖系统。其噪点也得到了很好的控制，但是在一些影片中的动态范围有点小。

高光

在户外或低光环境下拍摄时，小米 Mi MIX 2S 可以提供一些出色的静态图像，它在非常均衡的照明条件下的曝光表现良好，这是该手机的一大强项。其动态范围比我们测试过的一些顶级智能手机小了些，而且一些棘手的高对比场景的高光位曝光过度。色彩鲜艳而生动，通常具有正确的白平衡，但在一些户外图像（尤其是蓝色和绿色色调上）出现了紫色色偏，但还不算太强烈。亮度噪点在色彩均匀的地方控制得非常好，所以您可以期待风景图上有漂亮明净的蓝天。户外拍摄的照片也呈现了非常好的纹理，但不是我们所见过最好的，有一些非常精细的细节因亮度噪点而牺牲了平滑度，但表现还算不错。

小米MIX 2S 图像通常具有良好的曝光度和宜人的色彩。

低光和闪光灯

小米 Mi MIX 2S 在低光下的曝光表现依然非常好，即使在5勒克斯的极低光照条件下也是如此，因此它是夜间室内摄影或派对摄影的完美选择。在室内极低光（1勒克斯）下拍摄的照片的色彩饱和度通常非常不错，虽然照片的曝光不足，但还算可以使用，且考虑到其光照条件，其色彩还算可接受。在人造光源下白平衡显得不太规则，但色偏并不太强烈，也不太会干扰观者的注意力。

小米 Mi MIX 2S 的关键优势在于细节保留和降噪之间的妥协。它的噪点表现是我们在低光下测试过的智能手机中最平滑之一，在5勒克斯下可察觉的噪点极少。当然，Mi MIX 2S也因此牺牲了清晰度，但在低光下拍摄的照片仍然保留了非常不错的纹理。

在室内拍摄时，小米MIX 2S 可提供出色的曝光效果，具有鲜艳的演色性，白平衡通常也很正确。

在室内拍摄时，小米 Mi MIX 2S 可提供出色的曝光效果，具有鲜艳的演色性，白平衡通常也很正确。

使用小米 Mi MIX 2S 的双色LED闪光灯加上一些额外的人造光源时，其曝光表现非常好，而仅使用闪光灯拍摄的照片有点曝光不足，但还算可以接受。光衰减或暗角得到了很好的控制，白平衡也不错，没有严重的色偏破坏您在闪光灯下拍摄的照片的美感。仅使用闪光灯作为唯一的光源时，可察觉到红眼效应，但噪点得到了很好的控制，即使在光线开始稍微衰减的角落也是如此。

小米MIX 2S 在5勒克斯的环境照明下使用闪光灯拍摄的图像显示了良好的曝光效果，暗角和色彩渐晕得到了很好的控制，可接受的细节保留，噪点也不多。

小米 Mi MIX 2S 在5勒克斯的环境照明下使用闪光灯拍摄的图像显示了良好的曝光效果，暗角和色彩渐晕得到了很好的控制，可接受的细节保留，噪点也不多。

变焦和散景

小米 Mi MIX 2S 的副摄像头搭载了一个远摄镜头，可在摄影时提供高达2倍的光学变焦。Mi MIX 2S 在2倍变焦范围内的拍摄结果通常很好，其分辨率的表现甚至略胜于 iPhone X 等高端手机，户外影像的纹理保留非常到位，室内拍摄的效果也不错，但远摄镜头的自动对焦则比较不稳定，从而影响了总体变焦得分，但在近距离范围内对准焦点后，其表现非常出色。它在中远距变焦时使用数字变焦，因而降低了总体分辨率。在中距变焦情况下，室外的拍摄效果仍然非常好，但在室内拍摄的图像细节损失变得更加明显，不过总的来说图像的质量还不错。在远距变焦下，其分辨率的损失相当明显，因此应尽可能避免，特别是在低光下。但在非常明亮的光线条件下的拍摄结果则还不错。

小米MIX 2S 的近距变焦

小米MIX 2S 的中距变焦

在人像中使用两个摄像头镜头来模拟数码单反相机式的模糊背景效果已成为了当前智能手机摄影者热爱的功能。小米 Mi MIX 2S 可以生成相当强烈但却很自然的景深效果，其高光位看起来相当迷人，而且具有很好的景深估计来隔离被摄体和背景。虽然其散景效果并不完美，偶尔会出现一些明显的伪像，并且被摄体会出现小部分的模糊，但它避开了不雅观的严重错误，特别是在静态被摄体上更是如此。被摄体身后因逐渐失焦而产生的模糊渐变层次看起来很漂亮，通常没有明显的模糊步进痕迹，其拍摄结果可重复，我们每次要求应用散景模拟效果时都可以得到想要的结果。

小米MIX 2S 具有相当强烈但也相当漂亮的散景效果，静态被摄体得到了很好的隔离。

小米 Mi MIX 2S 具有相当强烈但也相当漂亮的散景效果，静态被摄体得到了很好的隔离。

照片评分说明

我们在不同的照明条件下测试了小米 Mi MIX 2S在几个方面的表现，并计算照片的每项成绩。小米最后拿下了101分的总成绩。在本节中，我们将仔细探讨每项图像质量的评分。

曝光与对比度（88）

小米 Mi MIX 2S 的曝光得分很高，在我们的自然测试场景中拍出了许多出色的照片，在实验室相当均衡的照明条件下拍摄测试图表时，也能始终如一地拍出正确的曝光度。它的HDR可在默认模式下自动触发，并使用与谷歌 Pixel 2 相似的帧堆叠和色调映射解决方案，其测试结果还算不错，但与我们测试过的最好的智能手机相比，其动态范围有点小，而且最亮的高光位的细节损失也往往很明显。

在小米MIX 2S 的HDR照片中，高光位的动态范围有点小。

在苹果 iPhone X 的比较照片中，天空线上保留了更多细节。

小米 Mi MIX 2S 在不同照明条件下的曝光得分显示它在户外的表现非常卓越（96），室内表现非常好（85），在极低光下的表现也很好（81）。5勒克斯下的曝光非常可用，在仅1勒克斯几近黑暗的光照条件下，虽然它的图像稍微曝光不足，但仍然可用。

在5勒克斯下，图像的曝光仍然可用。

我们在逆光人像的自然场景中观察到了不太一致的拍摄结果，有时人物的面部曝光不足，但窗外却保有很好的高光细节，有时面部曝光正确，高光位的细节保留也很到位。在这个例子中，尽管窗口空间不到图像的一半，但是小米 Mi MIX 2S 为高光位拍出了正确的曝光，而人像却完全曝光不足。

在我们的逆光人像测试场景中，小米MIX 2S 使被摄体严重曝光不足。

色彩（85）

小米 Mi MIX 2S 在户外与室内照明条件下均表现了鲜艳亮丽的演色性与不错的色彩饱和度。

即使在高光下拍摄的逆光场景中，小米MIX 2S 也能提供鲜艳亮丽的色彩。

它在低光下的演色性仍然非常好，特别是曝光正确的照片更是如此，虽然在极低光下可观察到色彩饱和度稍微损失了，但考虑到这样的照明条件，这样的情况并不算太严重。

小米MIX 2S 在低光下拍摄的照片中，曝光正确的照片展现了不错的演色性。

白平衡在大多数照明条件下都是准确的，特别是户外和室内拍摄的照片更是如此。在极低光下，白平衡在强烈人造光源下显得不稳定，并出现了色偏，但即使如此，这些问题也得到了相当好的控制。但在户外拍摄的图像中，我们也注意到了植被和天空（即绿色或蓝色调）经常有略带紫色的色偏，这是其演色性的特殊问题，虽然这看起来并不令人反感，但其色彩不如您期待的那样令人眼睛一亮，不过在后期制作时稍作调整即可让色彩看起来更加动人。小米 Mi MIX 2S 的色彩渐晕通常不太明显；而且偶尔出现色彩渐晕时，这一问题并不太严重。

轻微的紫色色偏会影响小米MIX 2S 在户外拍摄的某些照片中的绿色和蓝色调。

轻微的紫色色偏会影响小米 Mi MIX 2S 在户外拍摄的某些照片中的绿色和蓝色调。

自动对焦（99）

小米 Mi MIX 2S 的自动对焦快速而准确，在使用主广角摄像头的整个测试期间，我们只观察到两个掉帧，因此它在自动对焦测试项目中拿下了非常优异的分数，其表现可说几近完美。在我们的基准实验室测试中，我们在每次拍摄后对手机进行散焦，然后在请求对焦之前执行短（500毫秒）或长（2000毫秒）延迟，小米在各种光照条件下每次都会立即对焦。

小米MIX 2S

纹理（68）

小米 Mi MIX 2S 在纹理测试中拿下了很好的成绩，特别是20勒克斯（室内）到1000勒克斯（户外）之间的静态场景均保留了大约80%的极高锐度。它在20勒克斯以下的极低光静态场景中明显损失了细节，所以您可以预期看到这些图像的纹理损失，而且即使在高光下的最好例子中，最精细的细节也并非总是完好无损。如果您拍摄的场景里有些被摄体运动，那么在1000勒克斯极高光条件下可拍出锐度超过70%的精细细节，但您会因此而牺牲一些纹理，而且在室内（100勒克斯）和极低光（20勒克斯以下）下难以保留移动被摄体的细节。

在20至1000勒克斯之间的照明条件下，小米MIX 2S 为静态场景保留了出色的细节。

在20至1000勒克斯之间的照明条件下，小米 Mi MIX 2S 为静态场景保留了出色的细节。

您可以在手持拍摄的实验室曝光测试图表的裁剪图看到，1000勒克斯下的细节保留非常出色，300勒克斯下的表现很好，在20勒克斯下虽然总体细节的清晰度降低了，但其拍摄结果仍然不错。

小米MIX 2S – 裁剪图 – 1000勒克斯

小米MIX 2S – 裁剪图 – 300勒克斯

小米MIX 2S – 裁剪图 – 20勒克斯

噪点（75）

在低光下，小米 Mi MIX 2S 在纹理和噪点之间提供了非常好的折中方案，因为它提供了我们看到过的最平滑的拍摄结果；虽然在苹果 iPhone X 的比较照片中，清晰度稍微提高了，但在20勒克斯，特别是5勒克斯下的噪点也变多了。

小米MIX 2S – 裁剪图 – 20勒克斯

苹果 iPhone X – 裁剪图 – 20勒克斯

小米MIX 2S – 裁剪图 – 5勒克斯

苹果 iPhone X – 裁剪图 – 5勒克斯

亮度噪点在诸如天空等色彩均匀的区域中得到了很好的控制。我们在智能手机图像中经常看到噪点堆叠，但小米 Mi MIX 2S 的图像却非常洁净。

与我们测试过的许多智能手机相比，小米MIX 2S 在天空等色彩均匀的区域中的亮度噪点很少。

与我们测试过的许多智能手机相比，小米 Mi MIX 2S 在天空等色彩均匀的区域中的亮度噪点很少。

伪像（63）

伪像（即光学缺陷）会影响图像的质量，小米 Mi MIX 2S 在伪像方面被扣了一些分数。被扣分的主要原因在于紫边、锐度降低、耀斑、振铃效应和暗角。一些照片中也出现了貌似光环或摄像头晃动的重影。

铁路轨道上出现了明显的紫色边纹

室内的墙壁上也出现了明显的色彩量化和色彩条纹。

闪光灯（87）

小米 Mi MIX 2S 在连续帧之间提供了准确一致的曝光度，暗角和色彩渐晕也得到了很好的控制，因此在闪光灯测试中获得了非常好的成绩。白平衡一般而言是准确的，特别是混合了闪光灯与额外的照明时所拍摄的照片更是如此，但在仅使用闪光灯拍摄的照片中，黄色色偏有点明显，但不令人反感。小米具有良好的降噪，因此在使用闪光灯拍摄的所有照片中，其亮度和色度噪点水平都很低，但精细细节保留得不是很好，而且在仅使用闪光灯拍摄的照片中也会出现红眼效应。

小米MIX 2S 在仅使用闪光灯（0勒克斯）拍摄照片时有点曝光不足，并有轻微的黄色色偏，但噪点和暗角都得到了很好的控制。

小米 Mi MIX 2S 在仅使用闪光灯（0勒克斯）拍摄照片时有点曝光不足，并有轻微的黄色色偏，但噪点和暗角都得到了很好的控制。

变焦（42）

小米 Mi MIX 2S 的副摄像头的远摄镜头可以在近距和中距变焦时呈现出色的细节和分辨率，因此在变焦测试时获得了不错的成绩。它在户外或室内均获得了最好的拍摄结果，但在极低光下明显损失了细节。虽然我们拍出了一些相当模糊的变焦照片，但我们认为这是远摄镜头的自动对焦失败造成的，很遗憾，因为它的确影响了许多变焦照片的质量，如果小米可以解决这一问题，它真的可以提供当前智能手机市场中最优秀的变焦功能之一。

小米MIX 2S – 2倍变焦

小米MIX 2S – 5倍变焦

小米 Mi MIX 2S 的近距和中距变焦分辨率稍微领先了苹果 iPhone X。在中距变焦下，良好照明条件下的纹理保留相当到位，但丢失了一些最精细的细节，而在极低光（5勒克斯）下，近距变焦的拍摄结果还算可以接受。然而，在中距变焦下，细节损失变得更加明显，特别是在极低光下更是如此；在远距变焦下，只有在非常明亮的光照（1000勒克斯）条件下所拍摄的图像才可以使用。在低光下，中距和远距变焦照片中可察觉的噪点的数量稍微变多了；在各种条件中，远距变焦照片中都出现了强烈的振铃效应。

小米MIX 2S – 裁剪图 – 2倍变焦– 20勒克斯

苹果 iPhone X – 裁剪图 – 2倍变焦– 20勒克斯

散景（50）

小米 Mi MIX 2S 的散景模式呈现出强烈但很自然的景深效果，具有良好的被摄体隔离，高光位也有漂亮的形状。其结果在连续拍摄的照片中都可重复，而且只会看到轻微的景深估计不一致的情况；虽然模糊渐变的层次很不错，前景到背景的转换非常平滑，但偶尔可在被摄体后面看到渐变层次突然改变的情况。

小米MIX 2S 的景深效果强烈，但看起来很自然。

苹果 iPhone X 的散景比较照片。

静态人像中的被摄体隔离通常是准确的，但一些被摄体运动可能会导致明显可见的严重蒙版错误，从而破坏了照片质量，特别是当小米 Mi MIX 2S 的景深估计错误时，强烈的景深效果会使这一情况更加显而易见。您可以在我们的比较照片上看到被摄主体的某些边缘模糊，而且即使是以小比例查看图像，手臂和栏杆周围的蒙版错误也很明显。

小米MIX 2S 的散景模式出现了一些景深估计错误。

苹果 iPhone X的比较照片虽然并不完美，但错误更不明显。

视频评分说明

小米 Mi MIX 2S 的视频拿下了88分，成绩虽然不错，但其表现不如静态图像那般出色。我们使用视频下的每个评测项目的分数计算了视频的总体得分，它可以让我们了解该手机拍摄运动图像时的优点和不足。视频评测项目包括：曝光（77）、色彩（81）、自动对焦（90）、纹理（45）、噪点（75）、伪像（79）、光学防抖（85）。

小米 Mi MIX 2S 的主要视频优势在于其卓越的自动对焦系统。它的自动对焦快速准确，并具有良好的跟踪能力。其电子（EIS）视频防抖系统也相当有效，因此减少了可能干扰影片观看体验的抖动和颤动。噪点控制得很好，特别是在户外影片中更是如此，虽然小米 Mi MIX 2S 的视频在强烈的降噪和细节保留之间取得了很好的平衡，但在所有照明条件下都丢失了非常精细的细节。目标曝光在非常均衡的照明下的表现还算可以接受，但在照明条件变化时出现了一些曝光不规则的现象，也有一些明显的曝光转换痕迹，而且一如其静态图像，其动态范围也有点小。某些视频中的不同帧之间也出现了强烈的清晰度差异，特别是在室内录制视频时更是如此，但它的色彩鲜明亮丽，白平衡一般而言也是准确的。

结论：静态图像表现优异

小米 Mi MIX 2S 搭载了诸如远摄、散景模拟模式、相位检测自动对焦等顶级摄影功能，以及最新、最强大的骁龙845芯片组，足以令智能手机摄影者兴奋不已。由于它在所有照明条件下均能始终如一地拍出优质照片，实现超级快速而准确的自动对焦，并呈现鲜艳的色彩，因此它在拍照测试中拿下了101分的成绩，这是我们测试过的设备中成绩最好的手机之一。小米 Mi MIX 2S 在噪点和纹理之间也取得了很好的平衡，虽然它的户外图片并未呈现优异的清晰度，但表现还算不错，而且它在低光下的拍摄结果也是我们见过最平滑的设备之一。如果您想专门为录制视频选购一款智能手机，那么小米 Mi MIX 2S 的视频质量可能相当普通，但是对于拍摄静态图像的摄影者而言，这一中国明珠则是表现最优异的手机之一。

优点

自动对焦非常快速准确

白平衡大致正确，色彩也很鲜艳

多数照片中几乎看不到噪点

近距离变焦照片呈现了非常好的细节

在人像模式下获得了自然的散景效果与良好的被摄主体隔离

优点

自动对焦非常快速准确，跟踪性能很好

防抖相当有效

噪点在户外条件下得到了很好的控制

色彩在大多数情况下都显得鲜艳生动

不足

动态范围相当有限

在极低光下和一些户外/室内拍摄的照片中丧失了细节

彩色边纹和色彩量化的情况明显可见

不足

在大多数情况下丢失了细节

轻微的曝光和白平衡不一致显而易见

不同帧之间的清晰度不一致显而易见